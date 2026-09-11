https://ukraina.ru/20260911/vsu-okruzheny-v-kharkovskoy-oblasti-evropeyskie-diplomaty-tayno-pribyli-v-kiev-itogi-11-sentyabrya-1083146035.html

ВСУ окружены в Харьковской области, европейские дипломаты тайно прибыли в Киев. Итоги 11 сентября

ВСУ окружены в Харьковской области, европейские дипломаты тайно прибыли в Киев. Итоги 11 сентября - 11.09.2026 Украина.ру

ВСУ окружены в Харьковской области, европейские дипломаты тайно прибыли в Киев. Итоги 11 сентября

Канада стала главным западным лоббистом Киева, подписав с Зеленским декларацию о столетнем партнерстве и пообещав сотни миллионов долларов. Тем временем в Киев тайно прибыли главы МИД Польши и Эстонии, а на фронте российские войска продолжают сжимать кольцо окружения. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-09-11T18:00

2026-09-11T18:00

2026-09-11T18:02

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сикорский

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Канада — новый главный союзник КиеваКанада заняла место главного лоббиста Украины на Западе. Премьер Марк Карни, принимая Зеленского в Калгари, заявил: Оттава продолжит помогать Киеву, углубляя сотрудничество в оборонной, экономической и энергетической сферах.По итогам визита подписана декларация о столетнем партнерстве. Среди ключевых пунктов — поставка "критически важных ракет-перехватчиков для ПВО" на 350 миллионов канадских долларов. В ближайшие два года канадская промышленность должна выпустить "миллионы дронов", треть из которых отправится Украине. Продлена и совместная операция Unifier, начатая еще в 2015 году.Энергетика — отдельное направление. Канада предоставит более 430 миллионов канадских долларов в виде гарантий по кредитам на закупку газа. Еще почти 435 миллионов получит ЕБРР на поддержку энергобезопасности Киева. Плюс 200 миллионов льготных кредитов через Export Development Canada на "восстановление Украины" с участием канадских компаний.Отметим, что углубление сотрудничества идет на фоне активной поддержки Оттавой героизации украинских нацистов. Российское посольство в Канаде осудило участие канадских структур — Украинского конгресса, Ассоциации украинских ветеранов и Украинского национального объединения — в кампании по прославлению главаря ОУН* Евгения Коновальца.Скорее всего, сближению с Киевом Оттаву подталкивает конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Экс-глава МИД Канады Христя Фриланд, ставшая советником Зеленского, встала на сторону Европы в споре о Гренландии, назвав территориальные претензии Вашингтона "ненормальными". Пока Трамп ограничивает помощь Киеву, Канада занимает его место. Тайные визиты европейских дипломатов Пока Зеленский находится в Канаде, в Киев прибыли главы МИД Польши и Эстонии. Радослав Сикорский и Маргус Цахкна добирались поездом. Официальных подробностей визита нет. Польский дипломат сообщил о визите на странице в соцсети X, подписав фото возле состава:"Добрый день из Киева". Цахкна также прибыл в украинскую столицу поездом, отметив, что "всегда рад вновь вернуться".Написал он об этом уже по факту прибытия: заранее ни одна из сторон ничего не сообщала. Неизвестны и цели визитов. Как отмечают наблюдатели, это уже второй за неделю необъявленный приезд европейских дипломатов в Киев — ранее здесь побывал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.Он же на днях сообщил, что немецкие власти собираются предоставить Украине данные военнообязанных мужчин, которые имеют статус беженцев или получили вид на жительство в ФРГ.Варшава и Таллин явно обеспокоены. Отношения Киева и Варшавы обострились на фоне героизации УПА*. Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. А теперь Сикорский приехал в Киев — очевидно, обсуждать, как выйти из этого кризиса.Ну а на фоне его тайного визита ультраправый польский политик — депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун опубликовал в соцсетях видео, как он уничтожает памятник пособникам Украинской повстанческой армии (УПА*), установленный неподалеку от границы с Украиной в населенном пункте Долхобычув.Браун и его однопартиец с помощью топоров-кувалд сбили надписи и имена нескольких десятков ликвидированных в 1946 году националистов с валуна в человеческий рост.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 11 сентябряС 5 по 11 сентября российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, DATA-центры, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов, центры радиотехнической разведки и пункты дислокации боевиков. Выведены из строя объекты портовой инфраструктуры. Поражены 13 сухогрузов, 2 танкера, 2 буксира и 2 катера.Группировка "Север" продолжала сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Установлен контроль над Березниками, Озёрным, Долгеньким и Зарубинкой. В районе Ольховатки заблокированы два батальона противника. Все попытки прорыва пресечены. Взят под контроль населенный пункт Гоптовка. За неделю в зоне "Севера" потери ВСУ — более 1430 военнослужащих.Взятие этих населённых пунктов играет важное оперативно-тактическое значение и полностью укладывается в замысел командования ВС РФ по ликвидации крупной группировки ВСУ. Всего в кольце – полтора десятка подконтрольных противнику сел и хуторов, объяснил в материале для издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алёхин. "Остатки сил противника спешно бросают позиции и вынуждены отходить к центру котла. Некоторые из них пытаются прорваться через кольцо окружения, но безуспешно. Стоит отметить, что характер войсковой операции на этом участке фронта постепенно меняется. Если ранее основной задачей было формирование и удержание колец окружения, то теперь территория, на которой остаются подразделения ВСУ, начинает нарезаться на отдельные участки.Своеобразное дробление окружённой группировки на несколько, пусть и мелких, изолированных районов, существенно ограничивает перемещение между ними, позволяет последовательно сосредотачивать давление на отдельных очагах сопротивления. Сам факт появления в котле окружённых участков местности, особенно вдоль дорог и речных водоемов, лишает шансов и возможности для противника вырваться из окружения", — уточнил эксперт."Запад" улучшил положение — потери противника свыше 1395 военнослужащих."Юг" освободил Куртовку в ДНР. "Центр" освободил Новогришино — потери ВСУ свыше 2820 человек. "Восток" освободил Зоревку в Запорожской области — более 2215 военнослужащих. "Днепр" уничтожил свыше 290 боевиков.О других успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

https://ukraina.ru/20260911/poteryaet-vs-zelenskiy-bolshe-ne-mozhet-uderzhivat-situatsiyu-na-ukraine-1083142814.html

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эксклюзив, киев, канада, польша, владимир зеленский, мид, украина.ру, дональд трамп, вооруженные силы украины, сикорский