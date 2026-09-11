ВСУ окружены в Харьковской области, европейские дипломаты тайно прибыли в Киев. Итоги 11 сентября
18:00 11.09.2026 (обновлено: 18:02 11.09.2026)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПослы США, Британии и Канады вызваны в МИД России
Канада стала главным западным лоббистом Киева, подписав с Зеленским декларацию о столетнем партнерстве и пообещав сотни миллионов долларов. Тем временем в Киев тайно прибыли главы МИД Польши и Эстонии, а на фронте российские войска продолжают сжимать кольцо окружения. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Канада — новый главный союзник Киева
Канада заняла место главного лоббиста Украины на Западе. Премьер Марк Карни, принимая Зеленского в Калгари, заявил: Оттава продолжит помогать Киеву, углубляя сотрудничество в оборонной, экономической и энергетической сферах.
По итогам визита подписана декларация о столетнем партнерстве. Среди ключевых пунктов — поставка "критически важных ракет-перехватчиков для ПВО" на 350 миллионов канадских долларов. В ближайшие два года канадская промышленность должна выпустить "миллионы дронов", треть из которых отправится Украине. Продлена и совместная операция Unifier, начатая еще в 2015 году.
Энергетика — отдельное направление. Канада предоставит более 430 миллионов канадских долларов в виде гарантий по кредитам на закупку газа. Еще почти 435 миллионов получит ЕБРР на поддержку энергобезопасности Киева. Плюс 200 миллионов льготных кредитов через Export Development Canada на "восстановление Украины" с участием канадских компаний.
"В рамках этой программы Канада предоставит Украине более 430 млн канадских долларов (около $ 311 млн) в виде гарантий по кредитам на закупку газа, и мы будем более тесно сотрудничать в области энергетики и горнодобывающей промышленности, чтобы обеспечить надежность цепочек поставок", - заявил канадский премьер.
Отметим, что углубление сотрудничества идет на фоне активной поддержки Оттавой героизации украинских нацистов. Российское посольство в Канаде осудило участие канадских структур — Украинского конгресса, Ассоциации украинских ветеранов и Украинского национального объединения — в кампании по прославлению главаря ОУН* Евгения Коновальца.
Скорее всего, сближению с Киевом Оттаву подталкивает конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Экс-глава МИД Канады Христя Фриланд, ставшая советником Зеленского, встала на сторону Европы в споре о Гренландии, назвав территориальные претензии Вашингтона "ненормальными". Пока Трамп ограничивает помощь Киеву, Канада занимает его место.
Тайные визиты европейских дипломатов
Пока Зеленский находится в Канаде, в Киев прибыли главы МИД Польши и Эстонии. Радослав Сикорский и Маргус Цахкна добирались поездом. Официальных подробностей визита нет.
Польский дипломат сообщил о визите на странице в соцсети X, подписав фото возле состава:
"Добрый день из Киева". Цахкна также прибыл в украинскую столицу поездом, отметив, что "всегда рад вновь вернуться".
Написал он об этом уже по факту прибытия: заранее ни одна из сторон ничего не сообщала. Неизвестны и цели визитов. Как отмечают наблюдатели, это уже второй за неделю необъявленный приезд европейских дипломатов в Киев — ранее здесь побывал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
Он же на днях сообщил, что немецкие власти собираются предоставить Украине данные военнообязанных мужчин, которые имеют статус беженцев или получили вид на жительство в ФРГ.
Варшава и Таллин явно обеспокоены. Отношения Киева и Варшавы обострились на фоне героизации УПА*. Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. А теперь Сикорский приехал в Киев — очевидно, обсуждать, как выйти из этого кризиса.
16:33Потеряет всё: Зеленский больше не может удерживать ситуацию на УкраинеНедавние коррупционные скандалы в стране, как может показаться на первый взгляд, не коснулись лично Зеленского и существенно не отразились на его рейтинге, но пошатнули авторитет как внутри Украины, так и на международной арене.
Ну а на фоне его тайного визита ультраправый польский политик — депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун опубликовал в соцсетях видео, как он уничтожает памятник пособникам Украинской повстанческой армии (УПА*), установленный неподалеку от границы с Украиной в населенном пункте Долхобычув.
Браун и его однопартиец с помощью топоров-кувалд сбили надписи и имена нескольких десятков ликвидированных в 1946 году националистов с валуна в человеческий рост.
Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 11 сентября
С 5 по 11 сентября российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием. Поражены предприятия ВПК, логистические центры, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, DATA-центры, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов, центры радиотехнической разведки и пункты дислокации боевиков. Выведены из строя объекты портовой инфраструктуры. Поражены 13 сухогрузов, 2 танкера, 2 буксира и 2 катера.
Группировка "Север" продолжала сжимать кольцо окружения в Харьковской области. Установлен контроль над Березниками, Озёрным, Долгеньким и Зарубинкой. В районе Ольховатки заблокированы два батальона противника. Все попытки прорыва пресечены. Взят под контроль населенный пункт Гоптовка. За неделю в зоне "Севера" потери ВСУ — более 1430 военнослужащих.
Взятие этих населённых пунктов играет важное оперативно-тактическое значение и полностью укладывается в замысел командования ВС РФ по ликвидации крупной группировки ВСУ. Всего в кольце – полтора десятка подконтрольных противнику сел и хуторов, объяснил в материале для издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алёхин.
"Остатки сил противника спешно бросают позиции и вынуждены отходить к центру котла. Некоторые из них пытаются прорваться через кольцо окружения, но безуспешно. Стоит отметить, что характер войсковой операции на этом участке фронта постепенно меняется. Если ранее основной задачей было формирование и удержание колец окружения, то теперь территория, на которой остаются подразделения ВСУ, начинает нарезаться на отдельные участки.
Своеобразное дробление окружённой группировки на несколько, пусть и мелких, изолированных районов, существенно ограничивает перемещение между ними, позволяет последовательно сосредотачивать давление на отдельных очагах сопротивления. Сам факт появления в котле окружённых участков местности, особенно вдоль дорог и речных водоемов, лишает шансов и возможности для противника вырваться из окружения", — уточнил эксперт.
"Запад" улучшил положение — потери противника свыше 1395 военнослужащих.
"Юг" освободил Куртовку в ДНР. "Центр" освободил Новогришино — потери ВСУ свыше 2820 человек.
"Восток" освободил Зоревку в Запорожской области — более 2215 военнослужащих. "Днепр" уничтожил свыше 290 боевиков.
О других успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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