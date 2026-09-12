https://ukraina.ru/20260912/mirovoe-bolshinstvo-i-novaya-realnost-chto-takoe-briks-i-v-chm-ego-fenomen-1083102343.html

Мировое большинство и новая реальность: что такое БРИКС и в чём его феномен

Мировое большинство и новая реальность: что такое БРИКС и в чём его феномен - 12.09.2026 Украина.ру

Мировое большинство и новая реальность: что такое БРИКС и в чём его феномен

12-13 сентября в Нью-Дели пройдёт одно из главных международно-политических событий года – саммит БРИКС. Что это за объединение, в которое входят совершенно разные по многим параметрам страны, и как оно стало успешнее G7?

2026-09-12T07:33

2026-09-12T07:33

2026-09-12T07:33

эксклюзив

россия

индия

бразилия

брикс

владимир путин

сергей рябков

китай

юар

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1a/1045699584_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_6d279b1189e7eb45f4f2a52bbaef3c33.jpg

От "кирпича" к БРЮКам: история рождения БРИКСНазвание появилось раньше, чем само объединение. В 2001 году руководитель отдела глобальных экономических исследований американского банка Goldman Sachs Джим О’Нил в аналитической записке обозначил Бразилию, Россию, Индию и Китай как государства с самыми высокими темпами развития, которые, по его оценке, станут к 2050 году доминирующими экономическими системами в мире. И придумал для обозначения этой группы аббревиатуру BRIC.Сочетание первых букв названий государств созвучно с английским словом "brick" – "кирпич". Термин сразу вошёл в обиход, его стали использовать корпорации, инвестирующие в эти четыре страны.Воплощение идеи в жизнь произошло спустя 5 лет. Инициатором создания объединения стала Россия, а конкретно – её президент Владимир Путин. По его предложению на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2006 года состоялась первая встреча министров иностранных дел в таком формате, они подтвердили заинтересованность в развитии четырёхстороннего сотрудничества.Встреча лидеров стран прошла 9 июля 2008 года в Японии в рамках саммита тогда ещё G8, опять же по инициативе России, а уже 16 июня 2009 года Екатеринбург принял первый саммит БРИК.Казалось бы, настолько разные по многим параметрам – и экономическим, и социальным, и политическим, и демографическим, и культурным – страны, как можно объединить их? Но Бразилия, РФ, Китай и Индия в XXI веке показывали такой уровень экономического роста, что стали опережать развитые государства по доле в мировой экономике.В 2010 году объединение расширилось до пятёрки за счёт присоединения ЮАР (the Republic of South Africa) и стало называться БРИКС. А в русском языке первые буквы стран-участниц прекрасно складываются в слово "БРЮКИ". Это расширение имело в большей степени политические мотивы, нежели экономические.Из-за слабой экономики, высокой безработицы, низких демографических показателей ЮАР в БРИК, как его представлял О'Нил, не вписывалась, но с включением республики географическое представительство объединения расширилось на африканский континент.Всех желающих БРИКС принять не можетБРИКС стал настолько успешным форматом, что присоединиться к нему захотели десятки стран с разных континентов. 1 января 2024 года объединение увеличилось почти вдвое за счёт присоединения Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ. В списке приглашённых тогда же были Аргентина и Саудовская Аравия, но первая отказалась от вступления в БРИКС после прихода к власти проамериканского президента Хавьера Милея (вместе с Аргентиной объединение можно было бы ласково называть БАРСИКИ: Brazil – Argentina – Russia – South Africa – India – China – Iran), а вторая и не отказывалась, но и полноценным членом до сих пор не стала, поскольку не завершила процедуру оформления. Год спустя к БРИКС присоединилась Индонезия – крупнейшая мусульманская страна мира и четвёртая по численности населения.На предстоящем саммите в Индии расширения формата не ожидается, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив при этом, что есть достаточно внушительный список стран, которые напоминают о своём стремлении войти в БРИКС. Среди них Алжир, Марокко, Шри-Ланка, Бангладеш, Пакистан, а также Турция, состоящая в НАТО. Последних двух, кстати, Джим О'Нил считал идеальными кандидатами на вступление в БРИКС.Вместе с очевидными преимуществами (усиление глобального влияния за счёт присоединения региональных лидеров) расширение БРИКС несёт с собой и возможные риски, поскольку государства крайне неоднородны экономически, в конечном итоге это может сказаться на общих показателях объединения, поэтому к выбору новых членов нужно подходить прагматично.Но и игнорировать тех, кто проявляет интерес к БРИКС, нельзя. В связи с этим в 2024 году на саммите в Казани ввели новую категорию — "государства-партнёры" (участвуют в мероприятиях объединения, но без права голоса и подписания итоговых документов). Этот статус предоставили Белоруссии, Казахстану, Узбекистану, Малайзии, Вьетнаму, Таиланду, Боливии, Кубе, Нигерии и Уганде.Насколько влиятелен БРИКСНа сегодняшний день 11 членов объединения (с учётом Саудовской Аравии) это:– 36% суши Земли;– 49,5% населения мира;– 40% мирового ВВП по паритету покупательной способности;– 26% мировой торговли;– 5 из топ-10 мировых экономик (Китай – 1-я, Индия – 3-я, Россия – 4-я, Индонезия – 7-я, Бразилия – 8-я);– 43,6% мировой добычи нефти;– 36% мировой добычи природного газа;– 78,2% мировой добычи минерального угля;– 72% мировых запасах редкоземельных элементов;– 33% мировых сельскохозяйственных угодий;– 80% мировых продовольственных запасов в стоимостном выражении.БРИКС уже давно обогнал G7 по многим показателям, на чём сделал акцент Владимир Путин в своей речи на ПМЭФ-2026.За последние 5 лет почти половину, 49%, ежегодного прироста мирового ВВП обеспечили государства БРИКС, а доля "Большой семёрки" оценивается в 18%. При росте мировой экономики в 2021–2025 годах в среднем на 4,1% ежегодно 2% было обеспечено странами БРИКС и только 0,8% – странами G7.По показателю доли в мировом ВВП по паритету покупательной способности БРИКС обогнал G7 (на которую сейчас приходится менее 29%) ещё в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. И, по прогнозам, это соотношение будет и дальше меняться в пользу БРИКС, отметил президент России.Согласно оценкам, у стран G7 до конца текущего десятилетия темпы экономического роста составят максимум 1,5% в год, а у БРИКС – более 4%."Это не мы придумали, это данные МВФ и Всемирного банка, международных институтов. Они сами об этом вынуждены говорить", – подчеркнул Путин.В чём секрет успеха БРИКСВ отличие от международных организаций, альянсов и союзов БРИКС имеет более гибкую структуру (у него нет ни председателя, ни устава, ни штаб-квартиры, ни бюджета), за счёт чего способен оперативнее и эффективнее реагировать на возникающие глобальные вызовы.Если, например, G7 устроена так, что в ней есть гегемон в лице Соединённых Штатов, а остальные 6 обслуживают его экономические и политические интересы, то в БРИКС деятельность построена на принципах консенсуса и равенства стран с уважением к их национальным интересам. Членов объединения заботит своё развитие и повышение собственного благополучия, они не дружат против кого-либо, что в нынешних геополитических условиях становится всё ценнее и привлекательнее.Ресурсы, которыми обладают страны-участницы – углеводороды, аграрная продукция, промышленное производство, высокие технологии, – позволяют БРИКС не просто выжить в условиях дефицита жизненно важных энергоносителей, продовольствия, питьевой воды, но и динамично развиваться.Хотя дедолларизация не является как таковой целью БРИКС, он активно наращивает взаиморасчёты в национальных валютах в том числе и потому, что некоторые недобросовестные акторы используют свои валюты в качестве инструмента политического давления."Россия была лишена права использовать американский доллар и евро. США приняли решение лишить нас права использовать эту резервную валюту. Что нам следовало делать? Нам стоило спросить себя: "Почему мы не используем собственные деньги? Разве они хуже американского доллара?" Нет. В каком-то смысле даже лучше. И мы начали предлагать разным странам использовать национальные валюты", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В итоге сейчас 90% расчётов России с партнёрами по БРИКС производится в нацвалютах. Это не может бесследно пройти для США.Участники объединения – очень разные не только по экономическому состоянию, но и по политическим взглядам. Самым острым вопросом в этом плане Рябков назвал ситуацию вокруг Ирана, поскольку в БРИКС есть страны, которые занимают резко критическую позицию в отношении происходящего в исламской республике. Тем не менее, политические разногласия не раскалывают объединение изнутри, и БРИКС продолжает действовать на благо развития собственных членов и мирового сообщества в целом.

https://ukraina.ru/20260120/lavrov-rasskazal-o-polze-briks-1074549791.html

https://ukraina.ru/20241025/1058346692.html

https://ukraina.ru/20260405/protsess-postroeniya-novogo-mira-novichkov-rasskazal-kak-briks-prokhodit-proverku-na-prochnost-1077537486.html

россия

индия

бразилия

китай

юар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, индия, бразилия, брикс, владимир путин, сергей рябков, китай, юар, g7