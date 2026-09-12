Мировое большинство и новая реальность: что такое БРИКС и в чём его феномен
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
12-13 сентября в Нью-Дели пройдёт одно из главных международно-политических событий года – саммит БРИКС. Что это за объединение, в которое входят совершенно разные по многим параметрам страны, и как оно стало успешнее G7?
От "кирпича" к БРЮКам: история рождения БРИКС
Название появилось раньше, чем само объединение. В 2001 году руководитель отдела глобальных экономических исследований американского банка Goldman Sachs Джим О’Нил в аналитической записке обозначил Бразилию, Россию, Индию и Китай как государства с самыми высокими темпами развития, которые, по его оценке, станут к 2050 году доминирующими экономическими системами в мире. И придумал для обозначения этой группы аббревиатуру BRIC.
Сочетание первых букв названий государств созвучно с английским словом "brick" – "кирпич". Термин сразу вошёл в обиход, его стали использовать корпорации, инвестирующие в эти четыре страны.
Воплощение идеи в жизнь произошло спустя 5 лет. Инициатором создания объединения стала Россия, а конкретно – её президент Владимир Путин. По его предложению на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2006 года состоялась первая встреча министров иностранных дел в таком формате, они подтвердили заинтересованность в развитии четырёхстороннего сотрудничества.
Встреча лидеров стран прошла 9 июля 2008 года в Японии в рамках саммита тогда ещё G8, опять же по инициативе России, а уже 16 июня 2009 года Екатеринбург принял первый саммит БРИК.
Казалось бы, настолько разные по многим параметрам – и экономическим, и социальным, и политическим, и демографическим, и культурным – страны, как можно объединить их? Но Бразилия, РФ, Китай и Индия в XXI веке показывали такой уровень экономического роста, что стали опережать развитые государства по доле в мировой экономике.
В 2010 году объединение расширилось до пятёрки за счёт присоединения ЮАР (the Republic of South Africa) и стало называться БРИКС. А в русском языке первые буквы стран-участниц прекрасно складываются в слово "БРЮКИ". Это расширение имело в большей степени политические мотивы, нежели экономические.
Из-за слабой экономики, высокой безработицы, низких демографических показателей ЮАР в БРИК, как его представлял О'Нил, не вписывалась, но с включением республики географическое представительство объединения расширилось на африканский континент.
Всех желающих БРИКС принять не может
БРИКС стал настолько успешным форматом, что присоединиться к нему захотели десятки стран с разных континентов. 1 января 2024 года объединение увеличилось почти вдвое за счёт присоединения Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ. В списке приглашённых тогда же были Аргентина и Саудовская Аравия, но первая отказалась от вступления в БРИКС после прихода к власти проамериканского президента Хавьера Милея (вместе с Аргентиной объединение можно было бы ласково называть БАРСИКИ: Brazil – Argentina – Russia – South Africa – India – China – Iran), а вторая и не отказывалась, но и полноценным членом до сих пор не стала, поскольку не завершила процедуру оформления.
Год спустя к БРИКС присоединилась Индонезия – крупнейшая мусульманская страна мира и четвёртая по численности населения.
На предстоящем саммите в Индии расширения формата не ожидается, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив при этом, что есть достаточно внушительный список стран, которые напоминают о своём стремлении войти в БРИКС. Среди них Алжир, Марокко, Шри-Ланка, Бангладеш, Пакистан, а также Турция, состоящая в НАТО.
Последних двух, кстати, Джим О'Нил считал идеальными кандидатами на вступление в БРИКС.
Вместе с очевидными преимуществами (усиление глобального влияния за счёт присоединения региональных лидеров) расширение БРИКС несёт с собой и возможные риски, поскольку государства крайне неоднородны экономически, в конечном итоге это может сказаться на общих показателях объединения, поэтому к выбору новых членов нужно подходить прагматично.
Но и игнорировать тех, кто проявляет интерес к БРИКС, нельзя. В связи с этим в 2024 году на саммите в Казани ввели новую категорию — "государства-партнёры" (участвуют в мероприятиях объединения, но без права голоса и подписания итоговых документов). Этот статус предоставили Белоруссии, Казахстану, Узбекистану, Малайзии, Вьетнаму, Таиланду, Боливии, Кубе, Нигерии и Уганде.
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Насколько влиятелен БРИКС
На сегодняшний день 11 членов объединения (с учётом Саудовской Аравии) это:
– 36% суши Земли;
– 49,5% населения мира;
– 40% мирового ВВП по паритету покупательной способности;
– 26% мировой торговли;
– 5 из топ-10 мировых экономик (Китай – 1-я, Индия – 3-я, Россия – 4-я, Индонезия – 7-я, Бразилия – 8-я);
– 43,6% мировой добычи нефти;
– 36% мировой добычи природного газа;
– 78,2% мировой добычи минерального угля;
– 72% мировых запасах редкоземельных элементов;
– 33% мировых сельскохозяйственных угодий;
– 80% мировых продовольственных запасов в стоимостном выражении.
БРИКС уже давно обогнал G7 по многим показателям, на чём сделал акцент Владимир Путин в своей речи на ПМЭФ-2026.
За последние 5 лет почти половину, 49%, ежегодного прироста мирового ВВП обеспечили государства БРИКС, а доля "Большой семёрки" оценивается в 18%. При росте мировой экономики в 2021–2025 годах в среднем на 4,1% ежегодно 2% было обеспечено странами БРИКС и только 0,8% – странами G7.
По показателю доли в мировом ВВП по паритету покупательной способности БРИКС обогнал G7 (на которую сейчас приходится менее 29%) ещё в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. И, по прогнозам, это соотношение будет и дальше меняться в пользу БРИКС, отметил президент России.
Согласно оценкам, у стран G7 до конца текущего десятилетия темпы экономического роста составят максимум 1,5% в год, а у БРИКС – более 4%.
"Это не мы придумали, это данные МВФ и Всемирного банка, международных институтов. Они сами об этом вынуждены говорить", – подчеркнул Путин.
В чём секрет успеха БРИКС
В отличие от международных организаций, альянсов и союзов БРИКС имеет более гибкую структуру (у него нет ни председателя, ни устава, ни штаб-квартиры, ни бюджета), за счёт чего способен оперативнее и эффективнее реагировать на возникающие глобальные вызовы.
Если, например, G7 устроена так, что в ней есть гегемон в лице Соединённых Штатов, а остальные 6 обслуживают его экономические и политические интересы, то в БРИКС деятельность построена на принципах консенсуса и равенства стран с уважением к их национальным интересам.
Членов объединения заботит своё развитие и повышение собственного благополучия, они не дружат против кого-либо, что в нынешних геополитических условиях становится всё ценнее и привлекательнее.
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Ресурсы, которыми обладают страны-участницы – углеводороды, аграрная продукция, промышленное производство, высокие технологии, – позволяют БРИКС не просто выжить в условиях дефицита жизненно важных энергоносителей, продовольствия, питьевой воды, но и динамично развиваться.
Хотя дедолларизация не является как таковой целью БРИКС, он активно наращивает взаиморасчёты в национальных валютах в том числе и потому, что некоторые недобросовестные акторы используют свои валюты в качестве инструмента политического давления.
"Россия была лишена права использовать американский доллар и евро. США приняли решение лишить нас права использовать эту резервную валюту. Что нам следовало делать? Нам стоило спросить себя: "Почему мы не используем собственные деньги? Разве они хуже американского доллара?" Нет. В каком-то смысле даже лучше. И мы начали предлагать разным странам использовать национальные валюты", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В итоге сейчас 90% расчётов России с партнёрами по БРИКС производится в нацвалютах. Это не может бесследно пройти для США.
Участники объединения – очень разные не только по экономическому состоянию, но и по политическим взглядам. Самым острым вопросом в этом плане Рябков назвал ситуацию вокруг Ирана, поскольку в БРИКС есть страны, которые занимают резко критическую позицию в отношении происходящего в исламской республике.
Тем не менее, политические разногласия не раскалывают объединение изнутри, и БРИКС продолжает действовать на благо развития собственных членов и мирового сообщества в целом.
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