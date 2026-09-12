Мировое большинство и новая реальность: что такое БРИКС и в чём его феномен - 12.09.2026 Украина.ру
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Мировое большинство и новая реальность: что такое БРИКС и в чём его феномен
Мировое большинство и новая реальность: что такое БРИКС и в чём его феномен - 12.09.2026 Украина.ру
Мировое большинство и новая реальность: что такое БРИКС и в чём его феномен
12-13 сентября в Нью-Дели пройдёт одно из главных международно-политических событий года – саммит БРИКС. Что это за объединение, в которое входят совершенно разные по многим параметрам страны, и как оно стало успешнее G7?
2026-09-12T07:33
2026-09-12T07:33
эксклюзив
россия
индия
бразилия
брикс
владимир путин
сергей рябков
китай
юар
g7
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От "кирпича" к БРЮКам: история рождения БРИКСНазвание появилось раньше, чем само объединение. В 2001 году руководитель отдела глобальных экономических исследований американского банка Goldman Sachs Джим О’Нил в аналитической записке обозначил Бразилию, Россию, Индию и Китай как государства с самыми высокими темпами развития, которые, по его оценке, станут к 2050 году доминирующими экономическими системами в мире. И придумал для обозначения этой группы аббревиатуру BRIC.Сочетание первых букв названий государств созвучно с английским словом "brick" – "кирпич". Термин сразу вошёл в обиход, его стали использовать корпорации, инвестирующие в эти четыре страны.Воплощение идеи в жизнь произошло спустя 5 лет. Инициатором создания объединения стала Россия, а конкретно – её президент Владимир Путин. По его предложению на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2006 года состоялась первая встреча министров иностранных дел в таком формате, они подтвердили заинтересованность в развитии четырёхстороннего сотрудничества.Встреча лидеров стран прошла 9 июля 2008 года в Японии в рамках саммита тогда ещё G8, опять же по инициативе России, а уже 16 июня 2009 года Екатеринбург принял первый саммит БРИК.Казалось бы, настолько разные по многим параметрам – и экономическим, и социальным, и политическим, и демографическим, и культурным – страны, как можно объединить их? Но Бразилия, РФ, Китай и Индия в XXI веке показывали такой уровень экономического роста, что стали опережать развитые государства по доле в мировой экономике.В 2010 году объединение расширилось до пятёрки за счёт присоединения ЮАР (the Republic of South Africa) и стало называться БРИКС. А в русском языке первые буквы стран-участниц прекрасно складываются в слово "БРЮКИ". Это расширение имело в большей степени политические мотивы, нежели экономические.Из-за слабой экономики, высокой безработицы, низких демографических показателей ЮАР в БРИК, как его представлял О'Нил, не вписывалась, но с включением республики географическое представительство объединения расширилось на африканский континент.Всех желающих БРИКС принять не можетБРИКС стал настолько успешным форматом, что присоединиться к нему захотели десятки стран с разных континентов. 1 января 2024 года объединение увеличилось почти вдвое за счёт присоединения Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ. В списке приглашённых тогда же были Аргентина и Саудовская Аравия, но первая отказалась от вступления в БРИКС после прихода к власти проамериканского президента Хавьера Милея (вместе с Аргентиной объединение можно было бы ласково называть БАРСИКИ: Brazil – Argentina – Russia – South Africa – India – China – Iran), а вторая и не отказывалась, но и полноценным членом до сих пор не стала, поскольку не завершила процедуру оформления. Год спустя к БРИКС присоединилась Индонезия – крупнейшая мусульманская страна мира и четвёртая по численности населения.На предстоящем саммите в Индии расширения формата не ожидается, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив при этом, что есть достаточно внушительный список стран, которые напоминают о своём стремлении войти в БРИКС. Среди них Алжир, Марокко, Шри-Ланка, Бангладеш, Пакистан, а также Турция, состоящая в НАТО. Последних двух, кстати, Джим О'Нил считал идеальными кандидатами на вступление в БРИКС.Вместе с очевидными преимуществами (усиление глобального влияния за счёт присоединения региональных лидеров) расширение БРИКС несёт с собой и возможные риски, поскольку государства крайне неоднородны экономически, в конечном итоге это может сказаться на общих показателях объединения, поэтому к выбору новых членов нужно подходить прагматично.Но и игнорировать тех, кто проявляет интерес к БРИКС, нельзя. В связи с этим в 2024 году на саммите в Казани ввели новую категорию — "государства-партнёры" (участвуют в мероприятиях объединения, но без права голоса и подписания итоговых документов). Этот статус предоставили Белоруссии, Казахстану, Узбекистану, Малайзии, Вьетнаму, Таиланду, Боливии, Кубе, Нигерии и Уганде.Насколько влиятелен БРИКСНа сегодняшний день 11 членов объединения (с учётом Саудовской Аравии) это:– 36% суши Земли;– 49,5% населения мира;– 40% мирового ВВП по паритету покупательной способности;– 26% мировой торговли;– 5 из топ-10 мировых экономик (Китай – 1-я, Индия – 3-я, Россия – 4-я, Индонезия – 7-я, Бразилия – 8-я);– 43,6% мировой добычи нефти;– 36% мировой добычи природного газа;– 78,2% мировой добычи минерального угля;– 72% мировых запасах редкоземельных элементов;– 33% мировых сельскохозяйственных угодий;– 80% мировых продовольственных запасов в стоимостном выражении.БРИКС уже давно обогнал G7 по многим показателям, на чём сделал акцент Владимир Путин в своей речи на ПМЭФ-2026.За последние 5 лет почти половину, 49%, ежегодного прироста мирового ВВП обеспечили государства БРИКС, а доля "Большой семёрки" оценивается в 18%. При росте мировой экономики в 2021–2025 годах в среднем на 4,1% ежегодно 2% было обеспечено странами БРИКС и только 0,8% – странами G7.По показателю доли в мировом ВВП по паритету покупательной способности БРИКС обогнал G7 (на которую сейчас приходится менее 29%) ещё в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. И, по прогнозам, это соотношение будет и дальше меняться в пользу БРИКС, отметил президент России.Согласно оценкам, у стран G7 до конца текущего десятилетия темпы экономического роста составят максимум 1,5% в год, а у БРИКС – более 4%."Это не мы придумали, это данные МВФ и Всемирного банка, международных институтов. Они сами об этом вынуждены говорить", – подчеркнул Путин.В чём секрет успеха БРИКСВ отличие от международных организаций, альянсов и союзов БРИКС имеет более гибкую структуру (у него нет ни председателя, ни устава, ни штаб-квартиры, ни бюджета), за счёт чего способен оперативнее и эффективнее реагировать на возникающие глобальные вызовы.Если, например, G7 устроена так, что в ней есть гегемон в лице Соединённых Штатов, а остальные 6 обслуживают его экономические и политические интересы, то в БРИКС деятельность построена на принципах консенсуса и равенства стран с уважением к их национальным интересам. Членов объединения заботит своё развитие и повышение собственного благополучия, они не дружат против кого-либо, что в нынешних геополитических условиях становится всё ценнее и привлекательнее.Ресурсы, которыми обладают страны-участницы – углеводороды, аграрная продукция, промышленное производство, высокие технологии, – позволяют БРИКС не просто выжить в условиях дефицита жизненно важных энергоносителей, продовольствия, питьевой воды, но и динамично развиваться.Хотя дедолларизация не является как таковой целью БРИКС, он активно наращивает взаиморасчёты в национальных валютах в том числе и потому, что некоторые недобросовестные акторы используют свои валюты в качестве инструмента политического давления."Россия была лишена права использовать американский доллар и евро. США приняли решение лишить нас права использовать эту резервную валюту. Что нам следовало делать? Нам стоило спросить себя: "Почему мы не используем собственные деньги? Разве они хуже американского доллара?" Нет. В каком-то смысле даже лучше. И мы начали предлагать разным странам использовать национальные валюты", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В итоге сейчас 90% расчётов России с партнёрами по БРИКС производится в нацвалютах. Это не может бесследно пройти для США.Участники объединения – очень разные не только по экономическому состоянию, но и по политическим взглядам. Самым острым вопросом в этом плане Рябков назвал ситуацию вокруг Ирана, поскольку в БРИКС есть страны, которые занимают резко критическую позицию в отношении происходящего в исламской республике. Тем не менее, политические разногласия не раскалывают объединение изнутри, и БРИКС продолжает действовать на благо развития собственных членов и мирового сообщества в целом.
https://ukraina.ru/20260120/lavrov-rasskazal-o-polze-briks-1074549791.html
https://ukraina.ru/20241025/1058346692.html
https://ukraina.ru/20260405/protsess-postroeniya-novogo-mira-novichkov-rasskazal-kak-briks-prokhodit-proverku-na-prochnost-1077537486.html
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Евгения Кондакова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, индия, бразилия, брикс, владимир путин, сергей рябков, китай, юар, g7
Эксклюзив, Россия, Индия, Бразилия, БРИКС, Владимир Путин, Сергей Рябков, Китай, ЮАР, G7

Мировое большинство и новая реальность: что такое БРИКС и в чём его феномен

07:33 12.09.2026
 
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III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.09.2026
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
12-13 сентября в Нью-Дели пройдёт одно из главных международно-политических событий года – саммит БРИКС. Что это за объединение, в которое входят совершенно разные по многим параметрам страны, и как оно стало успешнее G7?
От "кирпича" к БРЮКам: история рождения БРИКС
Название появилось раньше, чем само объединение. В 2001 году руководитель отдела глобальных экономических исследований американского банка Goldman Sachs Джим О’Нил в аналитической записке обозначил Бразилию, Россию, Индию и Китай как государства с самыми высокими темпами развития, которые, по его оценке, станут к 2050 году доминирующими экономическими системами в мире. И придумал для обозначения этой группы аббревиатуру BRIC.
Сочетание первых букв названий государств созвучно с английским словом "brick" – "кирпич". Термин сразу вошёл в обиход, его стали использовать корпорации, инвестирующие в эти четыре страны.
Воплощение идеи в жизнь произошло спустя 5 лет. Инициатором создания объединения стала Россия, а конкретно – её президент Владимир Путин. По его предложению на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2006 года состоялась первая встреча министров иностранных дел в таком формате, они подтвердили заинтересованность в развитии четырёхстороннего сотрудничества.
Встреча лидеров стран прошла 9 июля 2008 года в Японии в рамках саммита тогда ещё G8, опять же по инициативе России, а уже 16 июня 2009 года Екатеринбург принял первый саммит БРИК.
Казалось бы, настолько разные по многим параметрам – и экономическим, и социальным, и политическим, и демографическим, и культурным – страны, как можно объединить их? Но Бразилия, РФ, Китай и Индия в XXI веке показывали такой уровень экономического роста, что стали опережать развитые государства по доле в мировой экономике.
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20 января, 11:54
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В 2010 году объединение расширилось до пятёрки за счёт присоединения ЮАР (the Republic of South Africa) и стало называться БРИКС. А в русском языке первые буквы стран-участниц прекрасно складываются в слово "БРЮКИ". Это расширение имело в большей степени политические мотивы, нежели экономические.
Из-за слабой экономики, высокой безработицы, низких демографических показателей ЮАР в БРИК, как его представлял О'Нил, не вписывалась, но с включением республики географическое представительство объединения расширилось на африканский континент.
Всех желающих БРИКС принять не может
БРИКС стал настолько успешным форматом, что присоединиться к нему захотели десятки стран с разных континентов. 1 января 2024 года объединение увеличилось почти вдвое за счёт присоединения Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ. В списке приглашённых тогда же были Аргентина и Саудовская Аравия, но первая отказалась от вступления в БРИКС после прихода к власти проамериканского президента Хавьера Милея (вместе с Аргентиной объединение можно было бы ласково называть БАРСИКИ: Brazil – Argentina – Russia – South Africa – India – China – Iran), а вторая и не отказывалась, но и полноценным членом до сих пор не стала, поскольку не завершила процедуру оформления.
Год спустя к БРИКС присоединилась Индонезия – крупнейшая мусульманская страна мира и четвёртая по численности населения.
На предстоящем саммите в Индии расширения формата не ожидается, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив при этом, что есть достаточно внушительный список стран, которые напоминают о своём стремлении войти в БРИКС. Среди них Алжир, Марокко, Шри-Ланка, Бангладеш, Пакистан, а также Турция, состоящая в НАТО.
Последних двух, кстати, Джим О'Нил считал идеальными кандидатами на вступление в БРИКС.
Вместе с очевидными преимуществами (усиление глобального влияния за счёт присоединения региональных лидеров) расширение БРИКС несёт с собой и возможные риски, поскольку государства крайне неоднородны экономически, в конечном итоге это может сказаться на общих показателях объединения, поэтому к выбору новых членов нужно подходить прагматично.
Но и игнорировать тех, кто проявляет интерес к БРИКС, нельзя. В связи с этим в 2024 году на саммите в Казани ввели новую категорию — "государства-партнёры" (участвуют в мероприятиях объединения, но без права голоса и подписания итоговых документов). Этот статус предоставили Белоруссии, Казахстану, Узбекистану, Малайзии, Вьетнаму, Таиланду, Боливии, Кубе, Нигерии и Уганде.
Коллаж: лидеры стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Насколько влиятелен БРИКС
На сегодняшний день 11 членов объединения (с учётом Саудовской Аравии) это:
– 36% суши Земли;
– 49,5% населения мира;
– 40% мирового ВВП по паритету покупательной способности;
– 26% мировой торговли;
– 5 из топ-10 мировых экономик (Китай – 1-я, Индия – 3-я, Россия – 4-я, Индонезия – 7-я, Бразилия – 8-я);
– 43,6% мировой добычи нефти;
– 36% мировой добычи природного газа;
– 78,2% мировой добычи минерального угля;
– 72% мировых запасах редкоземельных элементов;
– 33% мировых сельскохозяйственных угодий;
– 80% мировых продовольственных запасов в стоимостном выражении.
БРИКС уже давно обогнал G7 по многим показателям, на чём сделал акцент Владимир Путин в своей речи на ПМЭФ-2026.
За последние 5 лет почти половину, 49%, ежегодного прироста мирового ВВП обеспечили государства БРИКС, а доля "Большой семёрки" оценивается в 18%. При росте мировой экономики в 2021–2025 годах в среднем на 4,1% ежегодно 2% было обеспечено странами БРИКС и только 0,8% – странами G7.
По показателю доли в мировом ВВП по паритету покупательной способности БРИКС обогнал G7 (на которую сейчас приходится менее 29%) ещё в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. И, по прогнозам, это соотношение будет и дальше меняться в пользу БРИКС, отметил президент России.
Согласно оценкам, у стран G7 до конца текущего десятилетия темпы экономического роста составят максимум 1,5% в год, а у БРИКС – более 4%.
"Это не мы придумали, это данные МВФ и Всемирного банка, международных институтов. Они сами об этом вынуждены говорить", – подчеркнул Путин.
В чём секрет успеха БРИКС
В отличие от международных организаций, альянсов и союзов БРИКС имеет более гибкую структуру (у него нет ни председателя, ни устава, ни штаб-квартиры, ни бюджета), за счёт чего способен оперативнее и эффективнее реагировать на возникающие глобальные вызовы.
Если, например, G7 устроена так, что в ней есть гегемон в лице Соединённых Штатов, а остальные 6 обслуживают его экономические и политические интересы, то в БРИКС деятельность построена на принципах консенсуса и равенства стран с уважением к их национальным интересам.
Членов объединения заботит своё развитие и повышение собственного благополучия, они не дружат против кого-либо, что в нынешних геополитических условиях становится всё ценнее и привлекательнее.
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
5 апреля, 04:30
"Процесс построения нового мира": Новичков рассказал, как БРИКС проходит проверку на прочностьБРИКС стал серьезным глобальным политическим фактором, но это процесс, а не результат. Общая субъектность объединения произойдет позже и для этого ему необходимо пройти период испытаний. Об этом депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия", доктор экономических наук Николай Новичков рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ресурсы, которыми обладают страны-участницы – углеводороды, аграрная продукция, промышленное производство, высокие технологии, – позволяют БРИКС не просто выжить в условиях дефицита жизненно важных энергоносителей, продовольствия, питьевой воды, но и динамично развиваться.
Хотя дедолларизация не является как таковой целью БРИКС, он активно наращивает взаиморасчёты в национальных валютах в том числе и потому, что некоторые недобросовестные акторы используют свои валюты в качестве инструмента политического давления.
"Россия была лишена права использовать американский доллар и евро. США приняли решение лишить нас права использовать эту резервную валюту. Что нам следовало делать? Нам стоило спросить себя: "Почему мы не используем собственные деньги? Разве они хуже американского доллара?" Нет. В каком-то смысле даже лучше. И мы начали предлагать разным странам использовать национальные валюты", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В итоге сейчас 90% расчётов России с партнёрами по БРИКС производится в нацвалютах. Это не может бесследно пройти для США.
Участники объединения – очень разные не только по экономическому состоянию, но и по политическим взглядам. Самым острым вопросом в этом плане Рябков назвал ситуацию вокруг Ирана, поскольку в БРИКС есть страны, которые занимают резко критическую позицию в отношении происходящего в исламской республике.
Тем не менее, политические разногласия не раскалывают объединение изнутри, и БРИКС продолжает действовать на благо развития собственных членов и мирового сообщества в целом.
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