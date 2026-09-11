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Российская армия устроила котёл ВСУ в Харьковской области. Главные события СВО за неделю

Российская армия устроила котёл ВСУ в Харьковской области. Главные события СВО за неделю - 11.09.2026 Украина.ру

Российская армия устроила котёл ВСУ в Харьковской области. Главные события СВО за неделю

Части и подразделения группировок войск российской армии продвигаются на всех направлениях, за исключением Краснолиманского (север ДНР). Там противник, неся огромные потери, непрерывно атакует. В то же время сжимается кольцо окружения противника под Харьковом, оперативные-тактические успехи есть на Запорожском направлении.

2026-09-11T14:51

2026-09-11T14:51

2026-09-11T14:51

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Главным событием прошедшей недели стало основательное и плотное сжатие кольца окружения противника на северо-востоке Харьковской области. Министерство обороны России подтверждает смыкание кольца к северу от Великого Бурлука. Речь о территории в несколько сотен квадратных километров в районе Варваровки, Резниково, Рубленого, Бузово и ряда других населённых пунктов. В котле, по имеющимся данным, находится около 2 тысяч солдат и офицеров украинской армии.Наши войска заперли значительные силы противника на северо-востоке Харьковщины, выйти оттуда у ВСУ не получается. Штурмовая и армейская авиация накрывают ФАБами и ракетами места, где противник, оказавшись в окружении, пытается отсидеться. Фиксируются отдельные попытки прорыва из кольца. Штурмовые подразделения "северян" продолжают планомерно развивать наступление внутри восточной части "котла", параллельно продвигаясь на Липцовском направлении в районе Гоптовки, которая уже освобождена.На Купянском направлении российские подразделения отразили несколько контратак штурмовых групп ВСУ. В зоне ответственности 20-й гвардейской общевойсковой армии (входящей в состав группировки "Запад") обстановка сложная. Враг несет огромные потери, тем не менее пытается прорваться к Красному Лиману, в котором зафиксировано уничтожение остатков ВСУ. Появились первые признаки, что очередной "наступ" главкома ВСУ Драпатого начинает выдыхаться.По данным украинских военных аналитиков, которые еще пытаются давать объективную оценку действиям ВСУ, на Лиманском направлении украинские войска продолжают безуспешно атаковать в районах Карповки и Редкодуба на северном фланге, а также проводят малые группы к окраинам Заречного и в сторону населенного пункта Терны на центральном участке. При этом российская армия возобновила атаки во фланг наступающим штурмовым группам противника, тем самым сбивая темпы контратак.Оперативно-тактическая обстановка для ВСУ на Славянско-Краматорском направлении в районе Никаноровки/Заповедного существенно осложнилась, так как российские подразделения начали расширять "серую зону" на западе от населенного пункта — в сторону Василевской Пустоши. На этом участке наши штурмовики уже начали закрепляться. Подразделения группировки войск "Южная" при поддержке расчетов беспилотных систем закрепились на окраинах Дружковки, пехота уже приступила к штурму населенного пункта. Бойцы используют стандартный алгоритм действий: сначала перерезают пути снабжения врага, лишая его снарядов и продовольствия, а затем задействуют максимальное количество ударных и разведывательных дронов.В Киеве уже заявили о начале ключевого сражения за Донбасс. По мнению украинских информационных пабликов, Зеленский перебросил туда остатки лучших подразделений. Если они проиграют битву, Украина останется без опытных формирований – в этом случае риск полного обрушения обороны возрастёт в разы. Мосты в Краматорске и его окрестностях выходят из строя после прилётов авиабомб. А большинство трасс снабжения становятся опасными для передвижения. Местные жители говорят, что за последние дни по городу летит невиданное ранее количество авиабомб.Сейчас российские войска активно продвигаются на подступах к Славянску, уничтожая многочисленные опорные пункты противника в небольших сёлах. Параллельно ВС РФ штурмуют Доброполье, где ВСУ начинают оставлять свои позиции. По оценкам военных журналистов, в случае падения Доброполья Славянско-Краматорская агломерация будет обречена. Добавим, что, по мнению западных аналитических центров, оборона Славянско-Краматорского укрепрайона ВСУ может рухнуть ещё до конца этого года.Ситуация в зоне ответственности группировки "Центр" постоянно меняется. С мест сообщают о существенном продвижении наших штурмовиков в районе Сергеевки, заход и даже контроль до 40% села. Заявляется также о закрытии "кармана" южнее Мирного и о выходе ВС РФ к Новоалександровке. Украинские ресурсы признают тяжелое положение и нарастающий логистический кризис на Добропольском направлении.В конце недели поступили данные по полному охвату населенного пункта. Ощутимые прорехи в обороне противника и продвижение ВС РФ к Сергеевке аналитики объясняют тем, что штурмовикам удалось быстро преодолеть незащищенные пустые поля на подступах к населенному пункту, застав врасплох удерживающие этот сектор подразделения украинской армии.Подразделения из состава группировки войск "Восток" значительно улучшили свое тактическое положение на стыке ДНР и Запорожской области, развивая активное наступление на нескольких участках фронта. Штурмовики овладели важными опорными пунктами противника западнее рубежа Александровка — Коммунаровка. Северо-западнее Зарницы штурмовые группы совершили успешный бросок и вклинились в глубину обороны ВСУ по направлению к Зеленой Диброве, а западнее Ровного и Копаней выбили украинские силы с укрепленных позиций, заставив противника маневрировать истощенными резервами.Картографы и аналитики фиксируют смещение "серой зоны" на запад от Червоной Криницы. Российские штурмовые группы расширяют плацдарм вдоль ключевых транспортных артерий (включая трассу Н-15), что фактически нарушает устойчивость обороны украинской группировки вдоль реки Верхняя Терса и осложняет ВСУ маневр резервами.Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии фактически охватывают Орехово и перерезают ключевые пути снабжения украинского гарнизона в этом районе. Украинский гарнизон потерял большую часть городской территории (южные микрорайоны и промзоны), а оставшиеся силы противника на севере оказались прижаты к реке Конка под прямым огневым воздействием. На южной окраине наши бойцы форсировали реку и, судя по всему, продвигаются навстречу группировке "Восток" в районе Червоной Криницы.На Херсонском направлении сохраняется позиционное противостояние вдоль русла Днепра. Российские войска ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают лодки ВСУ дронами, тогда как украинское командование из-за дефицита резервов полностью отказалось от десантных операций, сосредоточившись на обороне правого берега и обстрелах левобережья.Всю неделю российская армия наносила мощные, точечные удары по военно-промышленным объектам Киевской и Одесской областей. Взрывы также гремели в тыловых базах противника в Сумской, Харьковской областях, которые непосредственно примыкают к участкам фронта."Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд"

https://ukraina.ru/20260909/1083102790.html

https://ukraina.ru/20260909/v-oborone-ne-pobedit-pochemu-rossiya-vybrala-imenno-takuyu-strategiyu-v-svo-1083076848.html

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эксклюзив, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия, киев, донецкая народная республика, сбу