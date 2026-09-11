"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд" - 11.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260911/zadacha-voevat-ostaetsya-gde-budet-generalnoe-srazhenie-i-zachem-zelenskomu-zeleyugend-1083119173.html
"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд"
"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд" - 11.09.2026 Украина.ру
"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд"
На Украине обсуждают, можно ли рассчитывать хотя бы на временное замирение или же костер войны будет разгораться все сильнее
2026-09-11T06:34
2026-09-11T06:34
эксклюзив
россия
украина
владимир зеленский
андрей ермолаев
кость бондаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/10/1034061070_91:27:822:438_1920x0_80_0_0_0958fd076574660a0ee3870fc8749a04.jpg
Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что при нынешней власти в Киеве не следует ожидать ни мира, ни перемирия."Зеленскому не надо никакого перемирия, Зеленскому не нужен мир. Зеленскому нужна война, и чем дольше, тем лучше, потому что Зеленский понимает, что окончание войны – это конец режима… Конец режима, его будет очень сложно удерживать дальше", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он добавил, что завершение войны абсолютно не нужно и тем, кто стоит за Зеленским, а это европейские лидеры и транснациональные корпорации, чьими ставленниками являются эти самые лидеры. Им нужна длительная война, и если для этого потребуется призывать 18-летних украинцев, то их будут призывать.Если потребуется, то призывной возраст могут и увеличить до 65–70 лет; если нужно будет призывать женщин, то призовут, ТЦК (аналог военкомата) будет их ловить. Если надо будет создать какой-нибудь "зелеюгенд", то и с 14 лет начнут отправлять на фронт, предположил Бондаренко.Он подчеркнул, что "все это вполне возможно, потому что есть задача воевать, задачи останавливать войну не было".За что воевать – это уже не так важно, это уже стадия, когда идет война ради войны, пояснил политолог, напомнив, что такая же ситуация сложилась, например, в Первую мировую войну, когда "к концу 1918 года стороны уже даже не понимали, за что они воюют… что будет считаться победой".Украинский политолог Андрей Ермолаев полагает, что определяющей мотивацией США в украинском кризисе является внутриполитическая ситуация, хотя есть еще и страх Запада, как бы война не вышла за пределы Украины. В целом, по мнению политолога, сейчас Украина оказалась в слабой позиции, а Россия — в сильной.Ранее на Западе полагали, что если хорошо вооружить Киев, то можно качнуть Россию, которую многие воспринимают как "колосс на глиняных ногах"; полагали, что управляемая эскалация, удары по российским тылам разогреют ситуацию в РФ, был расчет на то, что "качнется колосс, и банки качнутся, и средний бизнес качнется – и полыхнет".Он пояснил, что Россия всерьез готовилась к военному решению вопроса, и эскалацию с целью расшатать ситуацию в стране рассматривает теперь как основание для продолжения боевых действий. И урон, который наносит РФ украинскому тылу, превосходит урон, наносимый ВСУ российским тылам.Если такой перевес сохранится осенью и зимой, то "наши (Украины – ред.) потери будут реально влиять на наше экономическое состояние и на рост нашей зависимости от внешней помощи – финансовой, материальной, продовольственной и так далее", подчеркнул политолог.По мнению Ермолаева, "Москва будет делать все для того, чтобы теперь не за столом переговоров, а на поле боя обеспечить территориальный контроль". А судьба конфликта будет решаться на Донбассе и на юге Таврии – "там и будет проходить… генеральная битва".Эксперт добавил, что если Россия, пусть и заплатив большую цену, достигнет своих целей в территориальном плане, как это записано в Конституции РФ, построит "линию Суровикина 2.0" и остановится, то Вашингтон может это воспринять достаточно положительно.Реализация такого плана дорого обойдется России, но большую цену заплатит и Украина, раз Киев тоже пошел по этому пути, сказал Ермолаев. Он подчеркнул, что сейчас многие говорят о том, на сколько лет хватит прочности у России, но думать надо о другом – о том, что "у Украины объективно есть свои пределы – финансовые, материальные, социальные и психологические – и кризис режима, который тоже может просто рухнуть".При этом многие представители режима, по его словам, "все еще на сцене" и могут не понимать всей серьезности ситуации.Зато это хорошо понимают киевляне, которые начинают искать способы покинуть столицу, сказал бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук**. Он в эфире интернет-канала MayiakUA рассказал, что "все больше и больше киевлян тихонько вывозят семьи, кто на запад страны, кто за границу с друзьями, близкими".В общем, "люди постепенно покидают Киев", те люди, которые до сих пор верили, что весь этот ад остановится, что "страна будет жить". Теперь они понимают, что надо спасать людей и спасаться самим. А в это время руководители киевского режима "ржут" на переговорах о мире."У них семьи за границей, их ничего не связывает с Украиной – Умерова, Арахамию, Зеленского", — заявил Мосийчук.А вот простым украинцам придется тяжело. Украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Прямой" заявил, что в стране может сложиться ситуация, когда нечем будет выплачивать пенсии, и случиться такое может очень скоро.По словам банкира, произойти это может по той причине, что Рада не принимает целый ряд законов, которые являются частью сотрудничества Киева с МВФ и другими международными организациями (в частности, речь идет о законопроекте о налогообложении посылок). Но так невозможно просить дополнительные средства, а без денег Запада Украина не выживет, подчеркнул Фурса.Украинский экономист Алексей Кущ отметил, что в результате атак Киев фактически парализован, а удары по логистике парализуют всю экономику страны. Последствия можно себе представить.По мнению находящегося под стражей по подозрению в госизмене депутата Верховной Рады Александра Дубинского, если не возобновится экспорт через черноморские порты, то с украинскими аграриями случится то же самое, что и с металлургами, – пойдут на фронт вместе с сотрудниками "Новой почты" и "Эпицентра".Опальный парламентарий отметил в своем блоге, что Зеленского эта война устраивает, "главное, чтобы в чате по организации похорон родственники потом говорили на мове, если да – то все в порядке".В завершение – об акции протеста в Киеве. Украинский военный Александр Тодоров ранее предложил украинцам собраться 10 сентября на Банковой и задать Зеленскому накопившиеся вопросы. Собрались в конечном счете на Майдане – всего около десятка человек. А должны были выйти десятки тысяч, но не вышли, сказала одна из участниц акции, бывшая помощница погибшего депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. Она обратилась к украинцам с призывом восстать – иначе страна погибнет. Сам Тодоров сказал, что военные обещали поддержку, мирные граждане обещали в комментариях приехать "целыми автобусами", но их на Майдане нет – "значит, вас все устраивает, вы готовы, что через лет пять-семь вас уже не станет". Тодоров заявил, что он больше не хочет называть себя украинцем.* лица, признанные в РФ иноагентами** лица, внесённые в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20260910/1083093375.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/10/1034061070_48:0:975:695_1920x0_80_0_0_5c7732fd59008c5e3a9725ccd63eae46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, андрей ермолаев, кость бондаренко
Эксклюзив, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермолаев, Кость Бондаренко

"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд"

06:34 11.09.2026
 
© Фото : president.gov.ua / Перейти в фотобанкЗеленский Харьковская область ВСУ
Зеленский Харьковская область ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© Фото : president.gov.ua
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Андрей Лубенский
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине обсуждают, можно ли рассчитывать хотя бы на временное замирение или же костер войны будет разгораться все сильнее
Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что при нынешней власти в Киеве не следует ожидать ни мира, ни перемирия.
"Зеленскому не надо никакого перемирия, Зеленскому не нужен мир. Зеленскому нужна война, и чем дольше, тем лучше, потому что Зеленский понимает, что окончание войны – это конец режима… Конец режима, его будет очень сложно удерживать дальше", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Он добавил, что завершение войны абсолютно не нужно и тем, кто стоит за Зеленским, а это европейские лидеры и транснациональные корпорации, чьими ставленниками являются эти самые лидеры. Им нужна длительная война, и если для этого потребуется призывать 18-летних украинцев, то их будут призывать.
Если потребуется, то призывной возраст могут и увеличить до 65–70 лет; если нужно будет призывать женщин, то призовут, ТЦК (аналог военкомата) будет их ловить. Если надо будет создать какой-нибудь "зелеюгенд", то и с 14 лет начнут отправлять на фронт, предположил Бондаренко.
Он подчеркнул, что "все это вполне возможно, потому что есть задача воевать, задачи останавливать войну не было".
За что воевать – это уже не так важно, это уже стадия, когда идет война ради войны, пояснил политолог, напомнив, что такая же ситуация сложилась, например, в Первую мировую войну, когда "к концу 1918 года стороны уже даже не понимали, за что они воюют… что будет считаться победой".
Украинский политолог Андрей Ермолаев полагает, что определяющей мотивацией США в украинском кризисе является внутриполитическая ситуация, хотя есть еще и страх Запада, как бы война не вышла за пределы Украины. В целом, по мнению политолога, сейчас Украина оказалась в слабой позиции, а Россия — в сильной.
Ранее на Западе полагали, что если хорошо вооружить Киев, то можно качнуть Россию, которую многие воспринимают как "колосс на глиняных ногах"; полагали, что управляемая эскалация, удары по российским тылам разогреют ситуацию в РФ, был расчет на то, что "качнется колосс, и банки качнутся, и средний бизнес качнется – и полыхнет".
"Расчет оказался ложным. Во всяком случае, на данный момент того эффекта, на который могли рассчитывать разработчики этого плана – я говорил как-то, что, скорее всего, это не военные, скорее всего, это политические эксперты, – он не дал результата. Зато он дал Москве дополнительные аргументы", — сказал Ермолаев в эфире канала UkrLife.
Он пояснил, что Россия всерьез готовилась к военному решению вопроса, и эскалацию с целью расшатать ситуацию в стране рассматривает теперь как основание для продолжения боевых действий. И урон, который наносит РФ украинскому тылу, превосходит урон, наносимый ВСУ российским тылам.
Если такой перевес сохранится осенью и зимой, то "наши (Украины – ред.) потери будут реально влиять на наше экономическое состояние и на рост нашей зависимости от внешней помощи – финансовой, материальной, продовольственной и так далее", подчеркнул политолог.
По мнению Ермолаева, "Москва будет делать все для того, чтобы теперь не за столом переговоров, а на поле боя обеспечить территориальный контроль". А судьба конфликта будет решаться на Донбассе и на юге Таврии – "там и будет проходить… генеральная битва".
Эксперт добавил, что если Россия, пусть и заплатив большую цену, достигнет своих целей в территориальном плане, как это записано в Конституции РФ, построит "линию Суровикина 2.0" и остановится, то Вашингтон может это воспринять достаточно положительно.
Реализация такого плана дорого обойдется России, но большую цену заплатит и Украина, раз Киев тоже пошел по этому пути, сказал Ермолаев. Он подчеркнул, что сейчас многие говорят о том, на сколько лет хватит прочности у России, но думать надо о другом – о том, что "у Украины объективно есть свои пределы – финансовые, материальные, социальные и психологические – и кризис режима, который тоже может просто рухнуть".
При этом многие представители режима, по его словам, "все еще на сцене" и могут не понимать всей серьезности ситуации.
Зато это хорошо понимают киевляне, которые начинают искать способы покинуть столицу, сказал бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук**. Он в эфире интернет-канала MayiakUA рассказал, что "все больше и больше киевлян тихонько вывозят семьи, кто на запад страны, кто за границу с друзьями, близкими".
В общем, "люди постепенно покидают Киев", те люди, которые до сих пор верили, что весь этот ад остановится, что "страна будет жить". Теперь они понимают, что надо спасать людей и спасаться самим. А в это время руководители киевского режима "ржут" на переговорах о мире.
"У них семьи за границей, их ничего не связывает с Украиной – Умерова, Арахамию, Зеленского", — заявил Мосийчук.
А вот простым украинцам придется тяжело. Украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Прямой" заявил, что в стране может сложиться ситуация, когда нечем будет выплачивать пенсии, и случиться такое может очень скоро.
По словам банкира, произойти это может по той причине, что Рада не принимает целый ряд законов, которые являются частью сотрудничества Киева с МВФ и другими международными организациями (в частности, речь идет о законопроекте о налогообложении посылок). Но так невозможно просить дополнительные средства, а без денег Запада Украина не выживет, подчеркнул Фурса.
Украинский экономист Алексей Кущ отметил, что в результате атак Киев фактически парализован, а удары по логистике парализуют всю экономику страны. Последствия можно себе представить.
По мнению находящегося под стражей по подозрению в госизмене депутата Верховной Рады Александра Дубинского, если не возобновится экспорт через черноморские порты, то с украинскими аграриями случится то же самое, что и с металлургами, – пойдут на фронт вместе с сотрудниками "Новой почты" и "Эпицентра".
Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
Вчера, 07:00
Дмитрий Евстафьев: Зеленский готовит масштабную эскалацию, чтобы втянуть Европу в прямую войну с РоссиейСейчас постепенно разрушается глубочайшая уверенность европейцев в том, что Россия не решится нанести удар по источникам угрозы для себя: оборонные предприятия и управленческие центры непосредственно на их территории. А ведь эта уверенность была у Европы все четыре года СВО. И разрушают ее сами европейцы своей антироссийской истерией
Опальный парламентарий отметил в своем блоге, что Зеленского эта война устраивает, "главное, чтобы в чате по организации похорон родственники потом говорили на мове, если да – то все в порядке".
В завершение – об акции протеста в Киеве. Украинский военный Александр Тодоров ранее предложил украинцам собраться 10 сентября на Банковой и задать Зеленскому накопившиеся вопросы.
Собрались в конечном счете на Майдане – всего около десятка человек. А должны были выйти десятки тысяч, но не вышли, сказала одна из участниц акции, бывшая помощница погибшего депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. Она обратилась к украинцам с призывом восстать – иначе страна погибнет.
Сам Тодоров сказал, что военные обещали поддержку, мирные граждане обещали в комментариях приехать "целыми автобусами", но их на Майдане нет – "значит, вас все устраивает, вы готовы, что через лет пять-семь вас уже не станет". Тодоров заявил, что он больше не хочет называть себя украинцем.
* лица, признанные в РФ иноагентами
** лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмолаевКость Бондаренко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:07Федор Лукьянов: Украина не станет "беззубой" и потребует расплаты от Европы, пока Россия строит новый мир
07:03Под звуки сирен и на транспорте ВСУ: хасиды вновь захватывают Умань
06:50Ракетная атака ВСУ на Волгоград: повреждён многоквартирный дом, ранены люди
06:34"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд"
06:09Киев вновь ударил по логистическому центру Ozon: теперь в Саратове
06:03Гудбай, Америка: что задумали Европа с Украиной
05:27Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
03:47Мирошник назвал долю солдат ВСУ, мобилизованных насильно
02:50В Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ погиб мужчина
02:20В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли два человека. Сводка за день
01:53Начался визит Путина на саммит БРИКС в Индии
01:11"Все поля вокруг заполнены могилами": премьер Словении рассказал о кладбищах на Украине
00:23Силы ПВО за сутки сбили над Россией 545 беспилотников ВСУ
20:57Генконсульство Украины в Германии в опасности - работает полиция
20:45Нацбанк Украины объяснил, почему топливо подорожало почти наполовину
20:08Украинский дезертир явился с повинной и получил срок
20:00Атака, затмившая тысячи других: почему Герань не добила Поклада
19:49ВС РФ продолжили групповые удары по объектам на Украине - поражен сухогруз в порту
19:21ВС РФ уничтожили фабрику и цех сборки БПЛА в Киеве, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентября
19:12Какое будущее ждёт Украину после войны и появится ли у Киева самостоятельность в политике — Лукьянов
Лента новостейМолния