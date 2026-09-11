https://ukraina.ru/20260911/zadacha-voevat-ostaetsya-gde-budet-generalnoe-srazhenie-i-zachem-zelenskomu-zeleyugend-1083119173.html

"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд"

"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд" - 11.09.2026 Украина.ру

"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд"

На Украине обсуждают, можно ли рассчитывать хотя бы на временное замирение или же костер войны будет разгораться все сильнее

2026-09-11T06:34

2026-09-11T06:34

2026-09-11T06:34

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

андрей ермолаев

кость бондаренко

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Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что при нынешней власти в Киеве не следует ожидать ни мира, ни перемирия."Зеленскому не надо никакого перемирия, Зеленскому не нужен мир. Зеленскому нужна война, и чем дольше, тем лучше, потому что Зеленский понимает, что окончание войны – это конец режима… Конец режима, его будет очень сложно удерживать дальше", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он добавил, что завершение войны абсолютно не нужно и тем, кто стоит за Зеленским, а это европейские лидеры и транснациональные корпорации, чьими ставленниками являются эти самые лидеры. Им нужна длительная война, и если для этого потребуется призывать 18-летних украинцев, то их будут призывать.Если потребуется, то призывной возраст могут и увеличить до 65–70 лет; если нужно будет призывать женщин, то призовут, ТЦК (аналог военкомата) будет их ловить. Если надо будет создать какой-нибудь "зелеюгенд", то и с 14 лет начнут отправлять на фронт, предположил Бондаренко.Он подчеркнул, что "все это вполне возможно, потому что есть задача воевать, задачи останавливать войну не было".За что воевать – это уже не так важно, это уже стадия, когда идет война ради войны, пояснил политолог, напомнив, что такая же ситуация сложилась, например, в Первую мировую войну, когда "к концу 1918 года стороны уже даже не понимали, за что они воюют… что будет считаться победой".Украинский политолог Андрей Ермолаев полагает, что определяющей мотивацией США в украинском кризисе является внутриполитическая ситуация, хотя есть еще и страх Запада, как бы война не вышла за пределы Украины. В целом, по мнению политолога, сейчас Украина оказалась в слабой позиции, а Россия — в сильной.Ранее на Западе полагали, что если хорошо вооружить Киев, то можно качнуть Россию, которую многие воспринимают как "колосс на глиняных ногах"; полагали, что управляемая эскалация, удары по российским тылам разогреют ситуацию в РФ, был расчет на то, что "качнется колосс, и банки качнутся, и средний бизнес качнется – и полыхнет".Он пояснил, что Россия всерьез готовилась к военному решению вопроса, и эскалацию с целью расшатать ситуацию в стране рассматривает теперь как основание для продолжения боевых действий. И урон, который наносит РФ украинскому тылу, превосходит урон, наносимый ВСУ российским тылам.Если такой перевес сохранится осенью и зимой, то "наши (Украины – ред.) потери будут реально влиять на наше экономическое состояние и на рост нашей зависимости от внешней помощи – финансовой, материальной, продовольственной и так далее", подчеркнул политолог.По мнению Ермолаева, "Москва будет делать все для того, чтобы теперь не за столом переговоров, а на поле боя обеспечить территориальный контроль". А судьба конфликта будет решаться на Донбассе и на юге Таврии – "там и будет проходить… генеральная битва".Эксперт добавил, что если Россия, пусть и заплатив большую цену, достигнет своих целей в территориальном плане, как это записано в Конституции РФ, построит "линию Суровикина 2.0" и остановится, то Вашингтон может это воспринять достаточно положительно.Реализация такого плана дорого обойдется России, но большую цену заплатит и Украина, раз Киев тоже пошел по этому пути, сказал Ермолаев. Он подчеркнул, что сейчас многие говорят о том, на сколько лет хватит прочности у России, но думать надо о другом – о том, что "у Украины объективно есть свои пределы – финансовые, материальные, социальные и психологические – и кризис режима, который тоже может просто рухнуть".При этом многие представители режима, по его словам, "все еще на сцене" и могут не понимать всей серьезности ситуации.Зато это хорошо понимают киевляне, которые начинают искать способы покинуть столицу, сказал бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук**. Он в эфире интернет-канала MayiakUA рассказал, что "все больше и больше киевлян тихонько вывозят семьи, кто на запад страны, кто за границу с друзьями, близкими".В общем, "люди постепенно покидают Киев", те люди, которые до сих пор верили, что весь этот ад остановится, что "страна будет жить". Теперь они понимают, что надо спасать людей и спасаться самим. А в это время руководители киевского режима "ржут" на переговорах о мире."У них семьи за границей, их ничего не связывает с Украиной – Умерова, Арахамию, Зеленского", — заявил Мосийчук.А вот простым украинцам придется тяжело. Украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Прямой" заявил, что в стране может сложиться ситуация, когда нечем будет выплачивать пенсии, и случиться такое может очень скоро.По словам банкира, произойти это может по той причине, что Рада не принимает целый ряд законов, которые являются частью сотрудничества Киева с МВФ и другими международными организациями (в частности, речь идет о законопроекте о налогообложении посылок). Но так невозможно просить дополнительные средства, а без денег Запада Украина не выживет, подчеркнул Фурса.Украинский экономист Алексей Кущ отметил, что в результате атак Киев фактически парализован, а удары по логистике парализуют всю экономику страны. Последствия можно себе представить.По мнению находящегося под стражей по подозрению в госизмене депутата Верховной Рады Александра Дубинского, если не возобновится экспорт через черноморские порты, то с украинскими аграриями случится то же самое, что и с металлургами, – пойдут на фронт вместе с сотрудниками "Новой почты" и "Эпицентра".Опальный парламентарий отметил в своем блоге, что Зеленского эта война устраивает, "главное, чтобы в чате по организации похорон родственники потом говорили на мове, если да – то все в порядке".В завершение – об акции протеста в Киеве. Украинский военный Александр Тодоров ранее предложил украинцам собраться 10 сентября на Банковой и задать Зеленскому накопившиеся вопросы. Собрались в конечном счете на Майдане – всего около десятка человек. А должны были выйти десятки тысяч, но не вышли, сказала одна из участниц акции, бывшая помощница погибшего депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. Она обратилась к украинцам с призывом восстать – иначе страна погибнет. Сам Тодоров сказал, что военные обещали поддержку, мирные граждане обещали в комментариях приехать "целыми автобусами", но их на Майдане нет – "значит, вас все устраивает, вы готовы, что через лет пять-семь вас уже не станет". Тодоров заявил, что он больше не хочет называть себя украинцем.* лица, признанные в РФ иноагентами** лица, внесённые в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260910/1083093375.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Андрей Лубенский

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, андрей ермолаев, кость бондаренко