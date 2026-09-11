"Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд"
На Украине обсуждают, можно ли рассчитывать хотя бы на временное замирение или же костер войны будет разгораться все сильнее
Украинский политолог Кость Бондаренко считает, что при нынешней власти в Киеве не следует ожидать ни мира, ни перемирия.
"Зеленскому не надо никакого перемирия, Зеленскому не нужен мир. Зеленскому нужна война, и чем дольше, тем лучше, потому что Зеленский понимает, что окончание войны – это конец режима… Конец режима, его будет очень сложно удерживать дальше", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Он добавил, что завершение войны абсолютно не нужно и тем, кто стоит за Зеленским, а это европейские лидеры и транснациональные корпорации, чьими ставленниками являются эти самые лидеры. Им нужна длительная война, и если для этого потребуется призывать 18-летних украинцев, то их будут призывать.
Если потребуется, то призывной возраст могут и увеличить до 65–70 лет; если нужно будет призывать женщин, то призовут, ТЦК (аналог военкомата) будет их ловить. Если надо будет создать какой-нибудь "зелеюгенд", то и с 14 лет начнут отправлять на фронт, предположил Бондаренко.
Он подчеркнул, что "все это вполне возможно, потому что есть задача воевать, задачи останавливать войну не было".
За что воевать – это уже не так важно, это уже стадия, когда идет война ради войны, пояснил политолог, напомнив, что такая же ситуация сложилась, например, в Первую мировую войну, когда "к концу 1918 года стороны уже даже не понимали, за что они воюют… что будет считаться победой".
Украинский политолог Андрей Ермолаев полагает, что определяющей мотивацией США в украинском кризисе является внутриполитическая ситуация, хотя есть еще и страх Запада, как бы война не вышла за пределы Украины. В целом, по мнению политолога, сейчас Украина оказалась в слабой позиции, а Россия — в сильной.
Ранее на Западе полагали, что если хорошо вооружить Киев, то можно качнуть Россию, которую многие воспринимают как "колосс на глиняных ногах"; полагали, что управляемая эскалация, удары по российским тылам разогреют ситуацию в РФ, был расчет на то, что "качнется колосс, и банки качнутся, и средний бизнес качнется – и полыхнет".
"Расчет оказался ложным. Во всяком случае, на данный момент того эффекта, на который могли рассчитывать разработчики этого плана – я говорил как-то, что, скорее всего, это не военные, скорее всего, это политические эксперты, – он не дал результата. Зато он дал Москве дополнительные аргументы", — сказал Ермолаев в эфире канала UkrLife.
Он пояснил, что Россия всерьез готовилась к военному решению вопроса, и эскалацию с целью расшатать ситуацию в стране рассматривает теперь как основание для продолжения боевых действий. И урон, который наносит РФ украинскому тылу, превосходит урон, наносимый ВСУ российским тылам.
Если такой перевес сохранится осенью и зимой, то "наши (Украины – ред.) потери будут реально влиять на наше экономическое состояние и на рост нашей зависимости от внешней помощи – финансовой, материальной, продовольственной и так далее", подчеркнул политолог.
По мнению Ермолаева, "Москва будет делать все для того, чтобы теперь не за столом переговоров, а на поле боя обеспечить территориальный контроль". А судьба конфликта будет решаться на Донбассе и на юге Таврии – "там и будет проходить… генеральная битва".
Эксперт добавил, что если Россия, пусть и заплатив большую цену, достигнет своих целей в территориальном плане, как это записано в Конституции РФ, построит "линию Суровикина 2.0" и остановится, то Вашингтон может это воспринять достаточно положительно.
Реализация такого плана дорого обойдется России, но большую цену заплатит и Украина, раз Киев тоже пошел по этому пути, сказал Ермолаев. Он подчеркнул, что сейчас многие говорят о том, на сколько лет хватит прочности у России, но думать надо о другом – о том, что "у Украины объективно есть свои пределы – финансовые, материальные, социальные и психологические – и кризис режима, который тоже может просто рухнуть".
При этом многие представители режима, по его словам, "все еще на сцене" и могут не понимать всей серьезности ситуации.
Зато это хорошо понимают киевляне, которые начинают искать способы покинуть столицу, сказал бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук**. Он в эфире интернет-канала MayiakUA рассказал, что "все больше и больше киевлян тихонько вывозят семьи, кто на запад страны, кто за границу с друзьями, близкими".
В общем, "люди постепенно покидают Киев", те люди, которые до сих пор верили, что весь этот ад остановится, что "страна будет жить". Теперь они понимают, что надо спасать людей и спасаться самим. А в это время руководители киевского режима "ржут" на переговорах о мире.
"У них семьи за границей, их ничего не связывает с Украиной – Умерова, Арахамию, Зеленского", — заявил Мосийчук.
А вот простым украинцам придется тяжело. Украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Прямой" заявил, что в стране может сложиться ситуация, когда нечем будет выплачивать пенсии, и случиться такое может очень скоро.
По словам банкира, произойти это может по той причине, что Рада не принимает целый ряд законов, которые являются частью сотрудничества Киева с МВФ и другими международными организациями (в частности, речь идет о законопроекте о налогообложении посылок). Но так невозможно просить дополнительные средства, а без денег Запада Украина не выживет, подчеркнул Фурса.
Украинский экономист Алексей Кущ отметил, что в результате атак Киев фактически парализован, а удары по логистике парализуют всю экономику страны. Последствия можно себе представить.
По мнению находящегося под стражей по подозрению в госизмене депутата Верховной Рады Александра Дубинского, если не возобновится экспорт через черноморские порты, то с украинскими аграриями случится то же самое, что и с металлургами, – пойдут на фронт вместе с сотрудниками "Новой почты" и "Эпицентра".
Вчера, 07:00Дмитрий Евстафьев: Зеленский готовит масштабную эскалацию, чтобы втянуть Европу в прямую войну с РоссиейСейчас постепенно разрушается глубочайшая уверенность европейцев в том, что Россия не решится нанести удар по источникам угрозы для себя: оборонные предприятия и управленческие центры непосредственно на их территории. А ведь эта уверенность была у Европы все четыре года СВО. И разрушают ее сами европейцы своей антироссийской истерией
Опальный парламентарий отметил в своем блоге, что Зеленского эта война устраивает, "главное, чтобы в чате по организации похорон родственники потом говорили на мове, если да – то все в порядке".
В завершение – об акции протеста в Киеве. Украинский военный Александр Тодоров ранее предложил украинцам собраться 10 сентября на Банковой и задать Зеленскому накопившиеся вопросы.
Собрались в конечном счете на Майдане – всего около десятка человек. А должны были выйти десятки тысяч, но не вышли, сказала одна из участниц акции, бывшая помощница погибшего депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. Она обратилась к украинцам с призывом восстать – иначе страна погибнет.
Сам Тодоров сказал, что военные обещали поддержку, мирные граждане обещали в комментариях приехать "целыми автобусами", но их на Майдане нет – "значит, вас все устраивает, вы готовы, что через лет пять-семь вас уже не станет". Тодоров заявил, что он больше не хочет называть себя украинцем.
* лица, признанные в РФ иноагентами
** лица, внесённые в список экстремистов и террористов
** лица, внесённые в список экстремистов и террористов
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