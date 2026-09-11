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Гибель мирных, полыхающий Ozon: ПВО сбила рекордное число вражеских дронов над Россией

Гибель мирных, полыхающий Ozon: ПВО сбила рекордное число вражеских дронов над Россией - 11.09.2026 Украина.ру

Гибель мирных, полыхающий Ozon: ПВО сбила рекордное число вражеских дронов над Россией

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватила и ликвидировала 777 вражеских беспилотников, сообщает 11 сентября Министерство обороны РФ

2026-09-11T09:24

2026-09-11T09:24

2026-09-11T09:24

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Воздушные цели уничтожили над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской и Самарской областями, а также над Пермским краем, Марий Эл, Удмуртией, Крымом и акваториями Каспийского и Черного морей.Несмотря на массовое отражение ударов, атаки Киева по мирным городам привели к трагическим последствиям и разрушениям гражданской инфраструктуры. В Тульской области, где силы ПВО сбили 26 беспилотников, губернатор Дмитрий Миляев сообщил о гибели двух мирных жителей, еще три человека получили ранения.Восемь БПЛА сбили над территорией Рязанской области, пострадавших нет, информировал губернатор региона Павел Малков.В Самарской области вражеские БПЛА пытались атаковать инфраструктуру, для защиты населения и гражданских объектов были задействованы мобильные огневые группы и армейские подразделения.В Саратовской области вражеский налет привел к повреждению гражданских объектов. В областном центре под удар попал крупный распределительный логистический хаб компании Ozon, где начался сильный пожар. В руководстве маркетплейса уточнили, что персонал склада был вовремя эвакуирован, пострадавших нет, однако из-за происшествия компании пришлось временно остановить прием и выдачу заказов в регионе.Массированная комбинированная атака была отражена и на юге страны. В Ростовской области над Таганрогом, Новошахтинском и еще десятью районами дежурные силы ликвидировали более 90 ракет и беспилотных аппаратов, о чем сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Приграничная Белгородская область за прошедшие сутки подверглась ударам 178 раз с применением артиллерии, реактивных систем залпового огня и дронов-камикадзе. Под огнем оказались областной центр и еще 15 округов региона. Временно исполняющий обязанности главы области Александр Шуваев посетовал, что в Волоконовском, Новооскольском и Шебекинском округах погибли четыре гражданских лица, еще 16 человек ранены, причем один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Этот налет стал самым масштабным за весь сентябрь. Выше показатели фиксировались только в августе: абсолютный ночной рекорд был достигнут 15 августа (822 перехваченных БПЛА).Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

россия

крым

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сво, россия, крым, черное море, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация