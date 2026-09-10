"Засуньте поглубже": украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"* - 10.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260910/zasunte-poglubzhe-ukrainskiy-pevets-raskryl-summu-vykupa-za-udalenie-s-sayta-mirotvorets-1083116875.html
"Засуньте поглубже": украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"*
"Засуньте поглубже": украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"* - 10.09.2026 Украина.ру
"Засуньте поглубже": украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"*
За удаление из базы данных украинского скандального сайта "Миротворец"* требуют крупный выкуп в размере 750 тысяч долларов, заявил в YouTube певец Олег Винник
2026-09-10T13:19
2026-09-10T13:19
новости
олег винник
россия
миротворец
украина
певец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103151/96/1031519696_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_c089ffff569a6d0b61c60f1b1c0d2d8c.jpg
По словам артиста, ценник за исключение из перечня ему озвучили в самом начале конфликта.На коммерческое предложение певец ответил категорическим отказом: "Да скрутите себе в дудочку этого "Миротворца" и засуньте поглубже".Исполнитель подчеркнул, что данный портал не имеет официального государственного статуса, он назвал базу частным проектом.Музыкант напомнил, что попал в черные списки после участия в международной гуманитарной акции "Всем мир" в 2019 году. Тогда фрагмент его видео вставили в общий клип, где также присутствовали российские артисты. Певец посмеялся, что в базу его внесли за то, что он якобы несет угрозу всему миру.Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещен в РФ.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103151/96/1031519696_99:0:1059:720_1920x0_80_0_0_b429ba851f11926b436e56ed8b7bf9f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, олег винник, россия, миротворец, украина, певец
Новости, Олег Винник, Россия, Миротворец, Украина, певец

"Засуньте поглубже": украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"*

13:19 10.09.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Олег Винник/Инстаграм / Перейти в фотобанкОлег Винник
Олег Винник - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Олег Винник/Инстаграм
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
За удаление из базы данных украинского скандального сайта "Миротворец"* требуют крупный выкуп в размере 750 тысяч долларов, заявил в YouTube певец Олег Винник
По словам артиста, ценник за исключение из перечня ему озвучили в самом начале конфликта.

"Я не буду называть, кто мне говорил, — называли сумму 750 тысяч долларов для того, чтобы выйти из "Миротворца"*, — рассказал Винник.

На коммерческое предложение певец ответил категорическим отказом: "Да скрутите себе в дудочку этого "Миротворца" и засуньте поглубже".
Исполнитель подчеркнул, что данный портал не имеет официального государственного статуса, он назвал базу частным проектом.
Музыкант напомнил, что попал в черные списки после участия в международной гуманитарной акции "Всем мир" в 2019 году. Тогда фрагмент его видео вставили в общий клип, где также присутствовали российские артисты. Певец посмеялся, что в базу его внесли за то, что он якобы несет угрозу всему миру.
Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.
* Признан экстремистским и запрещен в РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОлег ВинникРоссияМиротворецУкраинапевец
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:19"Засуньте поглубже": украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"*
13:11Минобороны Бельгии обсудило "масштабирование поддержки Украины"
12:49Украинский чиновник попался на поборах с торговцев рынков Одессы
12:22ГБР обвинила сотрудника СБУ в плохом хранении боеприпасов в Миле под Киевом
12:15Цинизм ЕС и надежда на армию РФ: СВР раскрыла замысел Брюсселя пустить украинок на "пушечное мясо"
11:59Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают ВСУ в котле у Волчанска, чтобы наступать на Чугуев и Купянск
11:56Условия "капитуляции" и частые визиты в Москву: украинский нардеп пожаловался на переговорщиков США
11:09Запасы Patriot исчерпаны, а впереди "ужасающая" зима: Киев охватила паника
10:31НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT
09:56Раскол США и Европы по Украине: Патрушев объяснил, что остается делать России
09:36"Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО
09:22"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией
08:55Теракт, который должен был взорвать Европу: план Киева раскрыт. Хроника событий на утро 10 сентября
08:42Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины
08:20Медведев назвал условие сохранения России и главный запрос общества
08:08Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США
08:00Ядерному взрыву – нет, нет, нет! 30 лет Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
07:51Заказ на 150 тысяч курток выдал планы Киева по мобилизации женщин
07:35При атаке БЭКов на набережную в Сочи пострадали восемь человек
07:33"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев
Лента новостейМолния