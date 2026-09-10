https://ukraina.ru/20260910/zasunte-poglubzhe-ukrainskiy-pevets-raskryl-summu-vykupa-za-udalenie-s-sayta-mirotvorets-1083116875.html

"Засуньте поглубже": украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"*

"Засуньте поглубже": украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"* - 10.09.2026 Украина.ру

"Засуньте поглубже": украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"*

За удаление из базы данных украинского скандального сайта "Миротворец"* требуют крупный выкуп в размере 750 тысяч долларов, заявил в YouTube певец Олег Винник

2026-09-10T13:19

2026-09-10T13:19

2026-09-10T13:19

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россия

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певец

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По словам артиста, ценник за исключение из перечня ему озвучили в самом начале конфликта.На коммерческое предложение певец ответил категорическим отказом: "Да скрутите себе в дудочку этого "Миротворца" и засуньте поглубже".Исполнитель подчеркнул, что данный портал не имеет официального государственного статуса, он назвал базу частным проектом.Музыкант напомнил, что попал в черные списки после участия в международной гуманитарной акции "Всем мир" в 2019 году. Тогда фрагмент его видео вставили в общий клип, где также присутствовали российские артисты. Певец посмеялся, что в базу его внесли за то, что он якобы несет угрозу всему миру.Подробнее о базе - в материале "Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"* на сайте Украина.ру.* Признан экстремистским и запрещен в РФ.

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новости, олег винник, россия, миротворец, украина, певец