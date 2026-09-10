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Украинский чиновник попался на поборах с торговцев рынков Одессы

Украинский чиновник попался на поборах с торговцев рынков Одессы - 10.09.2026 Украина.ру

Украинский чиновник попался на поборах с торговцев рынков Одессы

Контроль за соблюдением регулирования цен на товары превратил в источник личного обогащения сотрудник Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-10T12:49

2026-09-10T12:49

2026-09-10T12:49

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Коррумпированного чиновника разоблачили совместными усилиями сотрудники ГБР и Нацполиции.Госпродпотребслужба обеспечивает безопасность пищевых продуктов, кормов, ветеринарного обслуживания, карантина растений, защиты прав потребителей.В служебные обязанности фигуранта входил контроль за соблюдением регулирования цен на товары, реализуемые на рынках Одессы. Криминальная схема заключалась в том, что на продавцов поступали жалобы от граждан. Сотрудники Госпродпотребслужбы выписывали акты с требованием устранить нарушения с предписанием взыскать штрафы на большие суммы."Далее на продавцов для "решения " вопроса выходил чиновник Госпродпотребслужбы и требовал 5 тысяч долларов США за не создание искусственных препятствий и не выявление нарушений. В случае отказа платить он угрожал блокировкой работы и изъятием товара", - рассказали в бюро.Коррупционера задержали 7 сентября с поличным - во время получения взятки от предпринимателя. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Теракт, который должен был взорвать Европу: план Киева раскрыт. Хроника событий на утро 10 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, одесса, одесская область, украина, гбр, коррупция, рынки, взятка, криминал