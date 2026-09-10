Украинский чиновник попался на поборах с торговцев рынков Одессы - 10.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260910/ukrainskiy-chinovnik-popalsya-na-poborakh-s-torgovtsev-rynkov-odessy-1083115870.html
Украинский чиновник попался на поборах с торговцев рынков Одессы
Украинский чиновник попался на поборах с торговцев рынков Одессы - 10.09.2026 Украина.ру
Украинский чиновник попался на поборах с торговцев рынков Одессы
Контроль за соблюдением регулирования цен на товары превратил в источник личного обогащения сотрудник Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-10T12:49
2026-09-10T12:49
новости
одесса
одесская область
украина
гбр
коррупция
рынки
взятка
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0a/1083115926_0:71:450:324_1920x0_80_0_0_70f7c9966115cc0e4aa3c8a76a5908e2.jpg
Коррумпированного чиновника разоблачили совместными усилиями сотрудники ГБР и Нацполиции.Госпродпотребслужба обеспечивает безопасность пищевых продуктов, кормов, ветеринарного обслуживания, карантина растений, защиты прав потребителей.В служебные обязанности фигуранта входил контроль за соблюдением регулирования цен на товары, реализуемые на рынках Одессы. Криминальная схема заключалась в том, что на продавцов поступали жалобы от граждан. Сотрудники Госпродпотребслужбы выписывали акты с требованием устранить нарушения с предписанием взыскать штрафы на большие суммы."Далее на продавцов для "решения " вопроса выходил чиновник Госпродпотребслужбы и требовал 5 тысяч долларов США за не создание искусственных препятствий и не выявление нарушений. В случае отказа платить он угрожал блокировкой работы и изъятием товара", - рассказали в бюро.Коррупционера задержали 7 сентября с поличным - во время получения взятки от предпринимателя. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Теракт, который должен был взорвать Европу: план Киева раскрыт. Хроника событий на утро 10 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
одесса
одесская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0a/1083115926_0:29:450:367_1920x0_80_0_0_f7043cf36deb68ee48662c416d05b3eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, одесская область, украина, гбр, коррупция, рынки, взятка, криминал
Новости, Одесса, Одесская область, Украина, ГБР, коррупция, рынки, взятка, криминал

Украинский чиновник попался на поборах с торговцев рынков Одессы

12:49 10.09.2026
 
© Фото : ГБР УкраиныУкраинский пограничник попался на поборах с торговцев рынков Одессы
Украинский пограничник попался на поборах с торговцев рынков Одессы - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
Контроль за соблюдением регулирования цен на товары превратил в источник личного обогащения сотрудник Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины
Коррумпированного чиновника разоблачили совместными усилиями сотрудники ГБР и Нацполиции.
Госпродпотребслужба обеспечивает безопасность пищевых продуктов, кормов, ветеринарного обслуживания, карантина растений, защиты прав потребителей.
В служебные обязанности фигуранта входил контроль за соблюдением регулирования цен на товары, реализуемые на рынках Одессы.
Криминальная схема заключалась в том, что на продавцов поступали жалобы от граждан. Сотрудники Госпродпотребслужбы выписывали акты с требованием устранить нарушения с предписанием взыскать штрафы на большие суммы.
"Далее на продавцов для "решения " вопроса выходил чиновник Госпродпотребслужбы и требовал 5 тысяч долларов США за не создание искусственных препятствий и не выявление нарушений. В случае отказа платить он угрожал блокировкой работы и изъятием товара", - рассказали в бюро.
Коррупционера задержали 7 сентября с поличным - во время получения взятки от предпринимателя.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Теракт, который должен был взорвать Европу: план Киева раскрыт. Хроника событий на утро 10 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОдессаОдесская областьУкраинаГБРкоррупциярынкивзяткакриминал
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:19"Засуньте поглубже": украинский певец раскрыл сумму выкупа за удаление с сайта "Миротворец"*
13:11Минобороны Бельгии обсудило "масштабирование поддержки Украины"
12:49Украинский чиновник попался на поборах с торговцев рынков Одессы
12:22ГБР обвинила сотрудника СБУ в плохом хранении боеприпасов в Миле под Киевом
12:15Цинизм ЕС и надежда на армию РФ: СВР раскрыла замысел Брюсселя пустить украинок на "пушечное мясо"
11:59Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают ВСУ в котле у Волчанска, чтобы наступать на Чугуев и Купянск
11:56Условия "капитуляции" и частые визиты в Москву: украинский нардеп пожаловался на переговорщиков США
11:09Запасы Patriot исчерпаны, а впереди "ужасающая" зима: Киев охватила паника
10:31НАБУ завело дела на 60 украинских депутатов и опасается мести - FT
09:56Раскол США и Европы по Украине: Патрушев объяснил, что остается делать России
09:36"Терпение России не безгранично": Медведев высказался о ядерном оружии и ударе по НАТО
09:22"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией
08:55Теракт, который должен был взорвать Европу: план Киева раскрыт. Хроника событий на утро 10 сентября
08:42Пораженные сухогрузы, склад дронов, терминал: российская армия разнесла каналы снабжения Украины
08:20Медведев назвал условие сохранения России и главный запрос общества
08:08Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США
08:00Ядерному взрыву – нет, нет, нет! 30 лет Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
07:51Заказ на 150 тысяч курток выдал планы Киева по мобилизации женщин
07:35При атаке БЭКов на набережную в Сочи пострадали восемь человек
07:33"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев
Лента новостейМолния