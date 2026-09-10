https://ukraina.ru/20260910/terakt-kotoryy-dolzhen-byl-vzorvat-evropu-plan-kieva-raskryt-khronika-sobytiy-na-utro-10-sentyabrya-1083111341.html

Теракт, который должен был взорвать Европу: план Киева раскрыт. Хроника событий на утро 10 сентября

Теракт, который должен был взорвать Европу: план Киева раскрыт. Хроника событий на утро 10 сентября - 10.09.2026 Украина.ру

Теракт, который должен был взорвать Европу: план Киева раскрыт. Хроника событий на утро 10 сентября

Пока Дональд Трамп рассуждает о возможной встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, ФСБ раскрывает куда более темные планы Киева — подготовку убийства британского посла, чтобы втянуть Лондон в войну с Москвой. А из Осло прилетает очередная "страшилка" про дрон, едва не задевший борт Зеленского, которую Молдавия тут же опровергает

2026-09-10T08:55

2026-09-10T08:55

2026-09-10T08:55

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Трамп намекнул на сделку по УкраинеПрезидент США Дональд Трамп допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.Трамп также выразил мнение, что российский лидер "хочет заключить сделку", и фактически поставил под сомнение наличие аналогичного настроя у Зеленского. Это заявление прозвучало на фоне того, что Киев продолжает демонстрировать нежелание идти на компромиссы, требуя все новых поставок вооружений и отказываясь признавать реалии на земле.Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, телефонный разговор Путина и Трампа 8 сентября длился ровно час и был конструктивным и откровенным. Основное внимание было уделено вопросам украинского урегулирования. Главы государств обменялись мнениями по итогам поездок американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Лидеры "со знаком плюс" оценили визиты переговорщиков, и работа по этому каналу будет продолжена.Киев планировал убийство британского дипломатаФедеральная служба безопасности России обнародовала видео задержания и признательных показаний гражданина РФ, который по заданию Службы безопасности Украины собирал сведения о британских дипломатах в Москве. Задержанный работал в организации, обеспечивающей охрану посольства Великобритании, и действовал в интересах киевского режима.На распространенных ФСБ кадрах задержанный подтверждает, что выполнял задания украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного под псевдонимом "Апостол Дмитрий". По данным ФСБ, агент СБУ собирал сведения о сотрудниках британского посольства, включая адреса их проживания, информацию о системе безопасности диппредставительства и проводимых там мероприятиях. "Киевский режим планировал использовать обозначенные сведения в целях подготовки и реализации диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов", — говорится в сообщении российской спецслужбы.Отдельного внимания заслуживает личность куратора — украинского блогера Дмитрия Карпенко. Он известен публикацией записей разговоров с российскими военнопленными, что уже вызывало критику даже со стороны украинской комиссии по журналистской этике, отметившей, что такие интервью могут противоречить Женевским конвенциям. На одной из записей Карпенко сравнил себя с пророком Мухаммедом и оскорбительно высказывался о мусульманах. Теперь же выясняется, что этот "журналист" занимался не только сомнительными интервью, но и координацией агентурной сети на территории России.Должность посла Великобритании в Москве занимает Найджел Кейси. По информации ФСБ, конечной целью киевского режима было не просто убийство британского посла, а организация терактов с последующим обвинением России. Это позволило бы втянуть Великобританию в прямой конфликт с РФ. В отношении задержанного агента СБУ возбуждено уголовное дело о государственной измене.Новая утра Запада, разоблаченная в КишиневеОчередная порция "сенсаций" прилетела из Осло — и снова мимо. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре поспешил заявить, что самолет Зеленского "едва не был задет" беспилотником при вылете из Кишинева. Однако уже через несколько часов молдавские власти спокойно разъяснили: никакой прямой угрозы борту не было, а задержка вылета связана лишь с временными ограничениями в воздушном пространстве. Инцидент с дроном, якобы проникшим в воздушное пространство Молдавии 8 сентября, действительно имел место — военные отследили его до границы с Румынией, аэропорт Кишинева временно приостановил рейсы. Однако в молдавском правительстве подчеркнули: "Никакой прямой угрозы воздушному судну не было". Даже украинские источники, обычно не упускающие случая нагнетать обстановку, назвали утверждения о прямой угрозе "преувеличенными" — мол, речь шла всего лишь об общей тревоге из-за нарушения воздушного пространства.Что же касается самого Зеленского — он направлялся в Осло на похороны короля Норвегии Харальда V. И, судя по всему, норвежский премьер решил использовать этот повод, чтобы лишний раз громко заявить о "российской угрозе". Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи с 9 на 10 сентября перехватили и уничтожили 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.Беспилотники были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы продолжают планомерно уничтожать логистику и морскую инфраструктуру Украины, задействованную в интересах ВСУ. В течение ночи были нанесены групповые удары по логистическим центрам, морским портам и судам, обеспечивающим снабжение украинской армии.В результате ударов ударными беспилотными летательными аппаратами поражены объекты в нескольких регионах. В городе Николаеве уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для обеспечения ВСУ. В порту "Черноморск" Одесской области поражены объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами.Также на переходе морем в порт "Одесса" уничтожены два морских судна типа "сухогруз", осуществлявших доставку грузов для ВСУ, а также буксир, сопровождавший эти суда. Таким образом, российские войска продолжают системно лишать киевский режим возможностей для получения западного вооружения и боеприпасов.

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