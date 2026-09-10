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При атаке БЭКов на набережную в Сочи пострадали восемь человек

При атаке БЭКов на набережную в Сочи пострадали восемь человек - 10.09.2026 Украина.ру

При атаке БЭКов на набережную в Сочи пострадали восемь человек

До восьми увеличилось число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи вечером 9 сентября. Об этом оперштаб Краснодарского края сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-10T07:35

2026-09-10T07:35

2026-09-10T07:41

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На черноморском побережье Краснодарского края к этому часу сохраняется опасность ударов БПЛА. Кроме того, вечером поступила информация что Сочи атаковали украинские безэкипажные катера (БЭК), в результате чего на набережной произошло возгорание, предварительно, пострадал один человек."Число пострадавших при атаке БЭК на набережную в Сочи увеличилось до восьми человек. Пять человек доставили в медицинские организации, ещё троим оказали всю необходимую помощь на месте", — говорится в последнем сообщении оперштаба региона.Также частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.Ранее сообщалось, что по всему побережью Краснодарского края объявлялась ракетная опасность и тревога по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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