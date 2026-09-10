При атаке БЭКов на набережную в Сочи пострадали восемь человек - 10.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260910/pri-atake-bekov-na-naberezhnuyu-v-sochi-postradali-vosem-chelovek-1083110963.html
При атаке БЭКов на набережную в Сочи пострадали восемь человек
При атаке БЭКов на набережную в Сочи пострадали восемь человек - 10.09.2026 Украина.ру
При атаке БЭКов на набережную в Сочи пострадали восемь человек
До восьми увеличилось число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи вечером 9 сентября. Об этом оперштаб Краснодарского края сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-10T07:35
2026-09-10T07:41
украина.ру
сочи
краснодарский край
россия
сво
спецоперация
удары
удары по россии
беспилотники
беспилотники сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102825/01/1028250156_0:228:3074:1957_1920x0_80_0_0_cf519d9c23ec853da8ae015c2aaec205.jpg
На черноморском побережье Краснодарского края к этому часу сохраняется опасность ударов БПЛА. Кроме того, вечером поступила информация что Сочи атаковали украинские безэкипажные катера (БЭК), в результате чего на набережной произошло возгорание, предварительно, пострадал один человек."Число пострадавших при атаке БЭК на набережную в Сочи увеличилось до восьми человек. Пять человек доставили в медицинские организации, ещё троим оказали всю необходимую помощь на месте", — говорится в последнем сообщении оперштаба региона.Также частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.Ранее сообщалось, что по всему побережью Краснодарского края объявлялась ракетная опасность и тревога по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сочи
краснодарский край
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102825/01/1028250156_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_477ac3b7bc7bceca1e568144136f01c0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, сочи, краснодарский край, россия, сво, спецоперация, удары, удары по россии, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, раненые, пляжи, курорты, всу, киевский режим
Украина.ру, Сочи, краснодарский край, Россия, СВО, Спецоперация, удары, удары по России, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, раненые, пляжи, курорты, ВСУ, киевский режим

При атаке БЭКов на набережную в Сочи пострадали восемь человек

07:35 10.09.2026 (обновлено: 07:41 10.09.2026)
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляжный отдых в Сочи
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
До восьми увеличилось число пострадавших при атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи вечером 9 сентября. Об этом оперштаб Краснодарского края сообщил в канале на платформе "Макс"
На черноморском побережье Краснодарского края к этому часу сохраняется опасность ударов БПЛА. Кроме того, вечером поступила информация что Сочи атаковали украинские безэкипажные катера (БЭК), в результате чего на набережной произошло возгорание, предварительно, пострадал один человек.
"Число пострадавших при атаке БЭК на набережную в Сочи увеличилось до восьми человек. Пять человек доставили в медицинские организации, ещё троим оказали всю необходимую помощь на месте", — говорится в последнем сообщении оперштаба региона.
Также частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.
Ранее сообщалось, что по всему побережью Краснодарского края объявлялась ракетная опасность и тревога по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 2:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руСочикраснодарский крайРоссияСВОСпецоперацияударыудары по Россиибеспилотникибеспилотники сегодняатака Украины сегодняраненыепляжикурортыВСУкиевский режим
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:08Зеленский прибыл выпрашивать помощь у Канады в разгар раскола с США
08:00Ядерному взрыву – нет, нет, нет! 30 лет Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
07:51Заказ на 150 тысяч курток выдал планы Киева по мобилизации женщин
07:35При атаке БЭКов на набережную в Сочи пострадали восемь человек
07:33"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев
07:04Их трогать нельзя: украинцы совершают преступления в Польше и остаются безнаказанными
07:00Дмитрий Евстафьев: Зеленский готовит масштабную эскалацию, чтобы втянуть Европу в прямую войну с Россией
06:57По делу о хищении на поставках тушенки в зону СВО прошли обыски у свидетелей
06:46Кавказ, смерть Евросоюза и наше предощущение общей Победы
06:33Вопрос и ответ: почему Россия ещё не победила, если на Украине всё так плохо
06:21В ДНР из-за действий ВСУ уничтожена половина лесов нацпарка "Святые Горы"
06:17Мир на условиях Путина, конечная остановка – Одесса: что западные СМИ пишут об Украине
06:06"Закончится военным переворотом": Зеленскому дают понять — он уже лишний
05:42"Соревнование меча и щита": Медведев назвал важнейшей задачу защиты гражданских объектов от БПЛА
04:56"Квест" не нужен! Лантратова рассказала о специальном порядке медпомощи бойцам СВО
03:56Главарь киевского режима направляется с официальным визитом в Канаду
03:18"Все средства хороши": Медведев призвал нанести враждебным государствам максимальный вред
02:10Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:15Силы ПВО за сутки сбили над Россией более 700 беспилотников ВСУ
00:45В Горловке из-за атак беспилотников ВСУ погиб мужчина. Сводка по ДНР за день
Лента новостейМолния