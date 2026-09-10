Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 10.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 10.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 10 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-10T02:10
2026-09-10T02:10
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 9 сентября объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Курской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 9 сентября и в ночь на 10 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Тульской, Запорожской, Астраханской, Орловской, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Белгородской, Херсонской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Калужской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Владимирской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областях, в Ставропольском крае, по всему Северному Кавказу, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.В Причерноморье Краснодарского края объявлялась опасность по БЭК.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 9 сентября и в ночь на 10 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (20:21 мск), Тамбова (22:13 мск), Пензы, Саратова (22:54 мск), Волгограда (23:55 мск), Краснодара (дополнительные, 0:49 мск).В 0:13 мск ограничения были сняты в аэропорту Пензы, в 1:20 мск — в аэропорту Волгограда.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 108 украинских беспилотников, за сутки — 704.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, крым, краснодарский край, курская область, запорожская область, лнр, днр, севастополь, орловская область, брянская область, волгоградская область, ростовская область, саратовская область, белгородская область, херсонская область, курская битва, воронежская область, липецк, калужская область, рязанская область, пенза, самара, ульяновская область, ставропольский край, северный кавказ, росавиация, сочи, краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", пво, сво, минобороны рф, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Крым, краснодарский край, Курская область, Запорожская область, ЛНР, ДНР, Севастополь, Орловская область, Брянская область, Волгоградская область, Ростовская область, Саратовская область, Белгородская область, Херсонская область, Курская битва, Воронежская область, Липецк, Калужская область, Рязанская область, Пенза, Самара, Ульяновская область, Ставропольский край, Северный Кавказ, Росавиация, Сочи, Краснодар, Аэропорт "Краснодар (Пашковский)", ПВО, СВО, Минобороны РФ, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

02:10 10.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 10 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 9 сентября объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Курской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 9 сентября и в ночь на 10 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Тульской, Запорожской, Астраханской, Орловской, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Белгородской, Херсонской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Калужской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Владимирской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областях, в Ставропольском крае, по всему Северному Кавказу, в Мордовии.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
В Причерноморье Краснодарского края объявлялась опасность по БЭК.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 9 сентября и в ночь на 10 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (20:21 мск), Тамбова (22:13 мск), Пензы, Саратова (22:54 мск), Волгограда (23:55 мск), Краснодара (дополнительные, 0:49 мск).
В 0:13 мск ограничения были сняты в аэропорту Пензы, в 1:20 мск — в аэропорту Волгограда.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 108 украинских беспилотников, за сутки — 704.
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