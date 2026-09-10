https://ukraina.ru/20260910/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083108803.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 10.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:00 мск 10 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-10T02:10

2026-09-10T02:10

2026-09-10T02:10

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 9 сентября объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Курской, Запорожской областях, в ЛНР и ДНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 9 сентября и в ночь на 10 сентября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Тульской, Запорожской, Астраханской, Орловской, Брянской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Белгородской, Херсонской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Калужской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Владимирской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областях, в Ставропольском крае, по всему Северному Кавказу, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.В Причерноморье Краснодарского края объявлялась опасность по БЭК.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 9 сентября и в ночь на 10 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи (20:21 мск), Тамбова (22:13 мск), Пензы, Саратова (22:54 мск), Волгограда (23:55 мск), Краснодара (дополнительные, 0:49 мск).В 0:13 мск ограничения были сняты в аэропорту Пензы, в 1:20 мск — в аэропорту Волгограда.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 108 украинских беспилотников, за сутки — 704.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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