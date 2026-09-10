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Медведев назвал условие сохранения России и главный запрос общества

Медведев назвал условие сохранения России и главный запрос общества - 10.09.2026 Украина.ру

Медведев назвал условие сохранения России и главный запрос общества

Россия может сохраниться только как великая держава, а социальная справедливость остаётся главным запросом общества к власти. Об этом в опубликованном 10 сентября интервью изданию "Ведомости" заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2026-09-10T08:20

2026-09-10T08:20

2026-09-10T08:25

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По его мнению, было бы очень важно, чтобы в будущем граждане оценивали наше время как период, когда мы сохранили страну. И не просто сохранили, а вывели её снова в разряд великих держав."Почему это важно? Наша страна — и это моя глубочайшая уверенность, моё убеждение как человека, который всё-таки долгие годы руководит большими процессами, – может сохраниться только как великая держава. Как только она начинает увядать, она начинает сыпаться. Мы это видели на примере Советского Союза. Поэтому или великая держава, или никакая", — уверен Медведев.При этом за последние два десятилетия российское общество выдержало немало серьёзных испытаний, и народ стал по-настоящему единым."Главным запросом общества была и остается социальная справедливость во всех её формах", — подчеркнул зампред Совбеза, отвечая на вопрос корреспондента газеты, как за это время изменился запрос общества к власти.О других высказываниях Медведева - в публикации "Соревнование меча и щита": Медведев назвал важнейшей задачу защиты гражданских объектов от БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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