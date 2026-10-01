https://ukraina.ru/20261001/ombudsmen-dnr-rasskazala-o-zhitelyakh-ostayuschikhsya-v-ukrainskom-plenu-1083531680.html

Омбудсмен ДНР рассказала о жителях, остающихся в украинском плену

Омбудсмен ДНР рассказала о жителях, остающихся в украинском плену - 01.10.2026 Украина.ру

Омбудсмен ДНР рассказала о жителях, остающихся в украинском плену

В настоящее время в украинском плену находятся порядка 500 уроженцев ДНР, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова. Об этом утром 1 октября пишут российские СМИ

2026-10-01T08:06

2026-10-01T08:06

2026-10-01T08:06

украина.ру

россия

донецкая народная республика

днр

дарья морозова

украина

сво

спецоперация

пленные

военнопленные

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27 сентября глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил о вероятном проведении крупного процесса обмена пленными между Киевом и Москвой. По его словам, реализация договорённостей ожидается в максимально сжатые сроки.Российская сторона ведёт активную работу по подготовке следующего обмена — уточняет списки оказавшихся в руках киевского режима военных и гражданских, пытается получить данные об их состоянии. Однако работу российских представителей сильно затрудняет позиция украинских властей."Порядка 500 человек, уроженцев Донецкой Народной Республики, на сегодняшний день находятся в плену. О состоянии их здоровья мы, к сожалению, достоверной на сегодняшний день информацией не располагаем", — рассказала Морозова.Она уточнила, что Международный комитет Красного Креста (МККК) по вопросам пленных взаимодействует с их родственниками, однако сотрудников МККК допускают не ко всем пленным."Есть, опять же, так называемый теневой плен, неофициальный плен — это тоже очень сложная ситуация", — добавила уполномоченный.Напомним, в августе в результате трёх обменов к своим семьям в Россию и на Украину возвратился 251 человек — примерно поровну с обеих сторонВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20260917/rossiya-i-ukraina-vernuli-tela-pogibshikh-voennykh-1083255949.html

россия

донецкая народная республика

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украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, дарья морозова, украина, сво, спецоперация, пленные, военнопленные, обмен, обмен пленными, киевский режим, военные преступления