Омбудсмен ДНР рассказала о жителях, остающихся в украинском плену - 01.10.2026 Украина.ру
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Омбудсмен ДНР рассказала о жителях, остающихся в украинском плену
Омбудсмен ДНР рассказала о жителях, остающихся в украинском плену - 01.10.2026 Украина.ру
Омбудсмен ДНР рассказала о жителях, остающихся в украинском плену
В настоящее время в украинском плену находятся порядка 500 уроженцев ДНР, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова. Об этом утром 1 октября пишут российские СМИ
2026-10-01T08:06
2026-10-01T08:06
украина.ру
россия
донецкая народная республика
днр
дарья морозова
украина
сво
спецоперация
пленные
военнопленные
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27 сентября глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил о вероятном проведении крупного процесса обмена пленными между Киевом и Москвой. По его словам, реализация договорённостей ожидается в максимально сжатые сроки.Российская сторона ведёт активную работу по подготовке следующего обмена — уточняет списки оказавшихся в руках киевского режима военных и гражданских, пытается получить данные об их состоянии. Однако работу российских представителей сильно затрудняет позиция украинских властей."Порядка 500 человек, уроженцев Донецкой Народной Республики, на сегодняшний день находятся в плену. О состоянии их здоровья мы, к сожалению, достоверной на сегодняшний день информацией не располагаем", — рассказала Морозова.Она уточнила, что Международный комитет Красного Креста (МККК) по вопросам пленных взаимодействует с их родственниками, однако сотрудников МККК допускают не ко всем пленным."Есть, опять же, так называемый теневой плен, неофициальный плен — это тоже очень сложная ситуация", — добавила уполномоченный.Напомним, в августе в результате трёх обменов к своим семьям в Россию и на Украину возвратился 251 человек — примерно поровну с обеих сторонВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20260917/rossiya-i-ukraina-vernuli-tela-pogibshikh-voennykh-1083255949.html
россия
донецкая народная республика
днр
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украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, дарья морозова, украина, сво, спецоперация, пленные, военнопленные, обмен, обмен пленными, киевский режим, военные преступления
Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, Дарья Морозова, Украина, СВО, Спецоперация, Пленные, военнопленные, обмен, обмен пленными, киевский режим, Военные преступления

Омбудсмен ДНР рассказала о жителях, остающихся в украинском плену

08:06 01.10.2026
 
© Фото / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
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В настоящее время в украинском плену находятся порядка 500 уроженцев ДНР, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова. Об этом утром 1 октября пишут российские СМИ
27 сентября глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил о вероятном проведении крупного процесса обмена пленными между Киевом и Москвой. По его словам, реализация договорённостей ожидается в максимально сжатые сроки.
Российская сторона ведёт активную работу по подготовке следующего обмена — уточняет списки оказавшихся в руках киевского режима военных и гражданских, пытается получить данные об их состоянии. Однако работу российских представителей сильно затрудняет позиция украинских властей.
"Порядка 500 человек, уроженцев Донецкой Народной Республики, на сегодняшний день находятся в плену. О состоянии их здоровья мы, к сожалению, достоверной на сегодняшний день информацией не располагаем", — рассказала Морозова.
Она уточнила, что Международный комитет Красного Креста (МККК) по вопросам пленных взаимодействует с их родственниками, однако сотрудников МККК допускают не ко всем пленным.
"Есть, опять же, так называемый теневой плен, неофициальный плен — это тоже очень сложная ситуация", — добавила уполномоченный.
Напомним, в августе в результате трёх обменов к своим семьям в Россию и на Украину возвратился 251 человек — примерно поровну с обеих сторон
Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат - РИА Новости, 1920, 17.09.2026
17 сентября, 14:17
Россия и Украина вернули тела погибших военныхНа украино-белорусском пропускном пункте "Новая Гута" прошел обмен телами российских и украинских военнослужащих, сообщает 17 сентября belta.by
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* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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