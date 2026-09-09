Силы ПВО сбили над Россией за ночь в полтора раза больше БПЛА, чем накануне - 09.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО сбили над Россией за ночь в полтора раза больше БПЛА, чем накануне
Силы ПВО сбили над Россией за ночь в полтора раза больше БПЛА, чем накануне - 09.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО сбили над Россией за ночь в полтора раза больше БПЛА, чем накануне
Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 596 украинских БПЛА самолётного типа — больше, чем за полные предыдущие сутки. Об этом Минобороны РФ утром 9 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-09T09:28
2026-09-09T09:28
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Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации. После завершения визита американских спецпредставителей в Москву и Киев, интенсивность налётов ежедневно нарастает."В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 8 сентября до 8:00 мск 9 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей и над акваторией Чёрного моря.Ранее сообщалось, что предшествующей ночью над территориями российских регионов и Чёрного моря были сбиты 384 украинских беспилотника. Подробнее - в публикации Киев наращивает атаки: над Россией за сутки сбито почти полтысячи БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, черное море, крым, краснодарский край, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, оренбургская область, ростовская область, самара, ульяновская область, минобороны рф, вс рф, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Черное море, Крым, краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Калужская область, Курская область, Орловская область, Оренбургская область, Ростовская область, Самара, Ульяновская область, Минобороны РФ, ВС РФ, ПВО, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО сбили над Россией за ночь в полтора раза больше БПЛА, чем накануне

09:28 09.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 596 украинских БПЛА самолётного типа — больше, чем за полные предыдущие сутки. Об этом Минобороны РФ утром 9 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации. После завершения визита американских спецпредставителей в Москву и Киев, интенсивность налётов ежедневно нарастает.
"В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 8 сентября до 8:00 мск 9 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей и над акваторией Чёрного моря.
Ранее сообщалось, что предшествующей ночью над территориями российских регионов и Чёрного моря были сбиты 384 украинских беспилотника. Подробнее - в публикации Киев наращивает атаки: над Россией за сутки сбито почти полтысячи БПЛА.
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