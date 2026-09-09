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Силы ПВО сбили над Россией за ночь в полтора раза больше БПЛА, чем накануне

Силы ПВО сбили над Россией за ночь в полтора раза больше БПЛА, чем накануне - 09.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО сбили над Россией за ночь в полтора раза больше БПЛА, чем накануне

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 596 украинских БПЛА самолётного типа — больше, чем за полные предыдущие сутки. Об этом Минобороны РФ утром 9 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-09T09:28

2026-09-09T09:28

2026-09-09T09:28

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Вооружённые формирования киевского режима ежедневно атакуют объекты гражданской и военной инфраструктуры на территории Российской Федерации. После завершения визита американских спецпредставителей в Москву и Киев, интенсивность налётов ежедневно нарастает."В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 8 сентября до 8:00 мск 9 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 596 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей и над акваторией Чёрного моря.Ранее сообщалось, что предшествующей ночью над территориями российских регионов и Чёрного моря были сбиты 384 украинских беспилотника. Подробнее - в публикации Киев наращивает атаки: над Россией за сутки сбито почти полтысячи БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

черное море

крым

краснодарский край

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

ростовская область

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