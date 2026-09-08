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ВСУ активизировали налёты: Минобороны доложило о сбитых над Россией БПЛА

ВСУ активизировали налёты: Минобороны доложило о сбитых над Россией БПЛА - 08.09.2026 Украина.ру

ВСУ активизировали налёты: Минобороны доложило о сбитых над Россией БПЛА

Силы ПВО в первый рабочий день недели перехватили и уничтожили над регионами России 32 украинских беспилотника, за сутки — 338. Об этом Минобороны РФ вечером 7 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-08T01:10

2026-09-08T01:10

2026-09-08T01:10

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской областей, Пермского края и над акваторией Черного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 6 сентября до 8:00 мск 7 сентября, над территориями Крыма, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Пермского края и над акваториями Азовского и Чёрного морей были сбиты 306 украинских БПЛА.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 338 ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что за воскресный день над регионами России было перехвачено и уничтожено 29 украинских беспилотников, за сутки — 287.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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