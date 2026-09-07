Полёты были ограничены в 13 аэропортах, три возобновили обслуживание рейсов - 07.09.2026 Украина.ру
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Полёты были ограничены в 13 аэропортах, три возобновили обслуживание рейсов
Полёты были ограничены в 13 аэропортах, три возобновили обслуживание рейсов - 07.09.2026 Украина.ру
Полёты были ограничены в 13 аэропортах, три возобновили обслуживание рейсов
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу были введены в 13 аэропортах, три из них возобновили приём и выпуск самолётов. Об этом Росавиация в ночь на 7 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-09-07T04:21
2026-09-07T04:32
украина.ру
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новости
росавиация
пенза
саранск
саратовская область
ульяновская область
казань
самара
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Вечером и ночью временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Тамбова, Саратова, Пензы и Ульяновска.Ближе к утру, в 1:30 мск до 4:00 мск, полёты также закрывали в аэропортах Чебоксар, Казани, Самары, Саранска, Нижнекамска, Бугульмы, Ижевска и Уфы.Аэропорт Нижнего Новгорода с 0:42 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".В 4:04 мск аэропорты Пензы, Саранска и Саратова возобновили полёты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск 7 сентября - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Новости, Росавиация, Пенза, Саранск, Саратовская область, Ульяновская область, Казань, Самара, Бугульма, Уфа, Нижний Новгород, аэропорты, аэропорт, опасность, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Полёты были ограничены в 13 аэропортах, три возобновили обслуживание рейсов

04:21 07.09.2026 (обновлено: 04:32 07.09.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу были введены в 13 аэропортах, три из них возобновили приём и выпуск самолётов. Об этом Росавиация в ночь на 7 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"
Вечером и ночью временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Тамбова, Саратова, Пензы и Ульяновска.
Ближе к утру, в 1:30 мск до 4:00 мск, полёты также закрывали в аэропортах Чебоксар, Казани, Самары, Саранска, Нижнекамска, Бугульмы, Ижевска и Уфы.
Аэропорт Нижнего Новгорода с 0:42 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
В 4:04 мск аэропорты Пензы, Саранска и Саратова возобновили полёты.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск 7 сентября - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка.
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