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Полёты были ограничены в 13 аэропортах, три возобновили обслуживание рейсов

Полёты были ограничены в 13 аэропортах, три возобновили обслуживание рейсов - 07.09.2026 Украина.ру

Полёты были ограничены в 13 аэропортах, три возобновили обслуживание рейсов

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу были введены в 13 аэропортах, три из них возобновили приём и выпуск самолётов. Об этом Росавиация в ночь на 7 сентября сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-09-07T04:21

2026-09-07T04:21

2026-09-07T04:32

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Вечером и ночью временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Тамбова, Саратова, Пензы и Ульяновска.Ближе к утру, в 1:30 мск до 4:00 мск, полёты также закрывали в аэропортах Чебоксар, Казани, Самары, Саранска, Нижнекамска, Бугульмы, Ижевска и Уфы.Аэропорт Нижнего Новгорода с 0:42 мск принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".В 4:04 мск аэропорты Пензы, Саранска и Саратова возобновили полёты.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск 7 сентября - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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