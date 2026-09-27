"Вокруг Булгакова": Малая Пироговская, 18 – первый московский адрес Булгакова - 27.09.2026 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20260927/1043885589.html
"Вокруг Булгакова": Малая Пироговская, 18 – первый московский адрес Булгакова
"Вокруг Булгакова": Малая Пироговская, 18 – первый московский адрес Булгакова - 27.09.2026 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": Малая Пироговская, 18 – первый московский адрес Булгакова
Трудно сказать, о чём думал М.А. Булгаков в августе 1927 года, переезжая на Большую Пироговскую, 35а. Ностальгия? Вряд ли – это чувство Булгаков испытывал по Киеву в основном. Но какие-то чувство он должен был испытывать. Ведь буквально в двух шагах находился его первый приют в Москве, ставшей его вторым родным городом в конце сентября 1921 года
2026-09-27T12:00
2026-09-27T12:00
"вокруг булгакова"
история
москва
киев
кишинёв
михаил булгаков
татьяна лаппа
вуз
медицина
врач
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Если пройти каких-то полтораста метров по проулку между домами 35а и 37-43, который сейчас называется аллеей Архитектора Клейна, выйдешь к дому 18 по Малой Пироговской (до 1924 года – Малая Царицынская). Этот дом – первое место жительство Булгакова в Москве.Причём так получилось, что начинающий журналист, драматург и в ближайшей перспективе – писатель Булгаков, отказавшийся в 1920 году от врачебной карьеры, поселился сначала в… общежитии студентов-медиков.Здание Тихомировского общежития было построено в 1876 году по проекту Романа (Роберта) Клейна (среди его работ – здания Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, магазина Мюр и Мерилиз (ЦУМ), Бородинский мост и др.) и было предназначено для студентов Московского университета. Здание изначально было двухэтажным в стиле эклектики, близком к неорусскому стилю. Позже, в 30-е годы его надстроили четырьмя этажами и придали черты ампира, в результате чего дом стал полностью неузнаваемым. Сейчас в нём находится бизнес-центр.Названо общежитие было в честь Дмитрия Тихомирова (1844-1915 гг.) – основателя Московских высших педагогических курсов (1872 год). Вероятно, общежитие создавалось при его содействии (он был человеком богатым и влиятельным в городе, позже дважды избирался гласным городской думы) и, вероятно же, часть помещений использовалась в интересах курсов – собственное здание МВПК находилось на Малой Пироговской.Кстати, по названиям ВУЗов можно отслеживать датировку отдельных фрагментов "Мастера и Маргариты". Помните несчастного буфетчика варьете Андрея Фокича Сокова, который умер в клинике первого МГУ? Первым МГУ с 1917 по 1930 год назывался бывший Московский императорский университет. В 1930 году он был реформирован, среди прочего из него был выделен Первый Московский медицинский институт, который сейчас называется… Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова. Круг замкнулся.В клинике Первого МГУ Соков мог умереть только в случае, если действие романа происходит в 1929 году. Позже – только в клинике 1-го ММИ. Почему Булгаков позже не поменял название (учитывая, что относительно точная дата смерти Сокова появляется только в одной из последних редакций романа и приходится на 1940 год) одному Воланду известно. Скорее всего он умышленно "путал следы", вводя в роман реалии совершенно разных периодов московской жизни, исключая привязку действия к каким-то конкретным датам.Первой в Тихомировском общежитии поселилась Татьяна Лаппа, которая приехала в Москву в августе 1921 года из Киева. Поселил её там Николай Леонидович Гладыревский – друг семьи Булгаковых, родной брат Юрия Гладыревского, бывшего одним из прототипов Шервинского из "Белой гвардии".Николай Гладыревский родился в 1896 году (т.е., был на пять лет младше Михаила Афанасьевича). Помимо дружеских отношений он был связан с этим семейством родством – как двоюродный племянник мужа Варвары Афанасьевны Леонида Карума (прототипа Тальберга).Гладыревский, в отличие от Булгакова, остался врачом, работал он в… хирургической клинике 1-го МГУ на Девичьем поле (Большая Пироговская, 6). Он не только приютил у себя Татьяну, а потом и Михаила Булгаковых, но и продолжал с ними общаться позже. В частности, по воспоминаниям Любови Белозерской, он консультировал Булгакова относительно реалий современной хирургии во время написания "Собачьего сердца" и, как можно предположить, стал одним из прототипов доктора Борменталя.В 1955 году Гладыревский переехали в Кишинёв, где заведовал кафедрой общей хирургии и был проректором по научной работе Кишинёвского медицинского института. Умер в 1973 году.Вернёмся, впрочем, к Булгаковым. Татьяна Николаевна приехала в Москву в начале августа в полной уверенности, что мужа больше не увидит. Однако, они встретились, скорее всего, 28 сентября, когда Михаил Афанасьевич приехал в Москву и его тоже приютил Гладыревский.Т.Н. Булгакова вспоминала: "не помню вот точно, где мы встретились... То ли с рынка я пришла, застала его у Гладыревского... то ли у Земских. Но вот знаете, ничего у меня не было — ни радости никакой, ничего. Все уже как-то... перегорело. Ночь или две мы переночевали в этом общежитии и сразу поселились на Большой Садовой".Татьяна Николаевна ошибается. Пробыв несколько дней в общежитии (прописаться там не было никакой возможности) Булгаковы переехали в квартиру при детском саде печатников "Золотая рыбка" (Воротниковский переулок, 1, дом не сохранился). Детским садом заведовала Мария Земская – жена Бориса Земского – мужа брата Надежды Булгаковой Андрея. В знаменитую "нехорошую квартиру" они перебрались уже в начале октября – Андрей Михайлович Земский как раз ехал к жене в Киев, и комната оставалась свободной.Как раз в это время Булгаков устроился на свою первую московскую работу – 30 сентября он подаёт заявление о зачислении в Литературный отдел (Лито) Главполитпросвета Наркомпроса, а 1 октября он стал секретарём Лито.
https://ukraina.ru/20221204/1041478358.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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история, москва, киев, кишинёв, михаил булгаков, татьяна лаппа, вуз, медицина, врач, писатель, русская литература
"Вокруг Булгакова", История, Москва, Киев, Кишинёв, Михаил Булгаков, Татьяна Лаппа, вуз, медицина, врач, писатель, русская литература

"Вокруг Булгакова": Малая Пироговская, 18 – первый московский адрес Булгакова

12:00 27.09.2026
 
© Фото : коллаж Украина.ру / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Трудно сказать, о чём думал М.А. Булгаков в августе 1927 года, переезжая на Большую Пироговскую, 35а. Ностальгия? Вряд ли – это чувство Булгаков испытывал по Киеву в основном. Но какие-то чувство он должен был испытывать. Ведь буквально в двух шагах находился его первый приют в Москве, ставшей его вторым родным городом в конце сентября 1921 года
Если пройти каких-то полтораста метров по проулку между домами 35а и 37-43, который сейчас называется аллеей Архитектора Клейна, выйдешь к дому 18 по Малой Пироговской (до 1924 года – Малая Царицынская). Этот дом – первое место жительство Булгакова в Москве.
Причём так получилось, что начинающий журналист, драматург и в ближайшей перспективе – писатель Булгаков, отказавшийся в 1920 году от врачебной карьеры, поселился сначала в… общежитии студентов-медиков.
Здание Тихомировского общежития было построено в 1876 году по проекту Романа (Роберта) Клейна (среди его работ – здания Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, магазина Мюр и Мерилиз (ЦУМ), Бородинский мост и др.) и было предназначено для студентов Московского университета. Здание изначально было двухэтажным в стиле эклектики, близком к неорусскому стилю. Позже, в 30-е годы его надстроили четырьмя этажами и придали черты ампира, в результате чего дом стал полностью неузнаваемым. Сейчас в нём находится бизнес-центр.
Названо общежитие было в честь Дмитрия Тихомирова (1844-1915 гг.) – основателя Московских высших педагогических курсов (1872 год). Вероятно, общежитие создавалось при его содействии (он был человеком богатым и влиятельным в городе, позже дважды избирался гласным городской думы) и, вероятно же, часть помещений использовалась в интересах курсов – собственное здание МВПК находилось на Малой Пироговской.
Кстати, по названиям ВУЗов можно отслеживать датировку отдельных фрагментов "Мастера и Маргариты". Помните несчастного буфетчика варьете Андрея Фокича Сокова, который умер в клинике первого МГУ? Первым МГУ с 1917 по 1930 год назывался бывший Московский императорский университет. В 1930 году он был реформирован, среди прочего из него был выделен Первый Московский медицинский институт, который сейчас называется… Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова. Круг замкнулся.
Булгаков астрология
4 декабря 2022, 08:51"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Гомер, Мильтон и СтоякинМорозная декабрьская Москва. Заснеженная площадь Дзержинского без памятника Дзержинскому. Громада здания страхового общества "Россия". Самое начало Мясницкой – книжный магазины "Библио-Глобус", который, по моему убеждению, должен быть известен каждому читающему человеку в нашей стране.
В клинике Первого МГУ Соков мог умереть только в случае, если действие романа происходит в 1929 году. Позже – только в клинике 1-го ММИ. Почему Булгаков позже не поменял название (учитывая, что относительно точная дата смерти Сокова появляется только в одной из последних редакций романа и приходится на 1940 год) одному Воланду известно. Скорее всего он умышленно "путал следы", вводя в роман реалии совершенно разных периодов московской жизни, исключая привязку действия к каким-то конкретным датам.
Первой в Тихомировском общежитии поселилась Татьяна Лаппа, которая приехала в Москву в августе 1921 года из Киева. Поселил её там Николай Леонидович Гладыревский – друг семьи Булгаковых, родной брат Юрия Гладыревского, бывшего одним из прототипов Шервинского из "Белой гвардии".
© Фото : Открытый источникТихомировское общежитие на Малой Пироговской. Первый московский адрес М.А. Булгакова. Фото сделано до перестройки здания
Тихомировское общежитие на Малой Пироговской. Первый московский адрес М.А. Булгакова. Фото сделано до перестройки здания - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Фото : Открытый источник
Тихомировское общежитие на Малой Пироговской. Первый московский адрес М.А. Булгакова. Фото сделано до перестройки здания
Николай Гладыревский родился в 1896 году (т.е., был на пять лет младше Михаила Афанасьевича). Помимо дружеских отношений он был связан с этим семейством родством – как двоюродный племянник мужа Варвары Афанасьевны Леонида Карума (прототипа Тальберга).
Гладыревский, в отличие от Булгакова, остался врачом, работал он в… хирургической клинике 1-го МГУ на Девичьем поле (Большая Пироговская, 6). Он не только приютил у себя Татьяну, а потом и Михаила Булгаковых, но и продолжал с ними общаться позже. В частности, по воспоминаниям Любови Белозерской, он консультировал Булгакова относительно реалий современной хирургии во время написания "Собачьего сердца" и, как можно предположить, стал одним из прототипов доктора Борменталя.
© Фото : Открытый источникНиколай Гладыревский с женой. Кишинёв, 1955 год
Николай Гладыревский с женой. Кишинёв, 1955 год - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© Фото : Открытый источник
Николай Гладыревский с женой. Кишинёв, 1955 год
В 1955 году Гладыревский переехали в Кишинёв, где заведовал кафедрой общей хирургии и был проректором по научной работе Кишинёвского медицинского института. Умер в 1973 году.
Вернёмся, впрочем, к Булгаковым. Татьяна Николаевна приехала в Москву в начале августа в полной уверенности, что мужа больше не увидит. Однако, они встретились, скорее всего, 28 сентября, когда Михаил Афанасьевич приехал в Москву и его тоже приютил Гладыревский.
- РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля 2023, 03:52"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": Пречистенка
Т.Н. Булгакова вспоминала: "не помню вот точно, где мы встретились... То ли с рынка я пришла, застала его у Гладыревского... то ли у Земских. Но вот знаете, ничего у меня не было — ни радости никакой, ничего. Все уже как-то... перегорело. Ночь или две мы переночевали в этом общежитии и сразу поселились на Большой Садовой".
Татьяна Николаевна ошибается. Пробыв несколько дней в общежитии (прописаться там не было никакой возможности) Булгаковы переехали в квартиру при детском саде печатников "Золотая рыбка" (Воротниковский переулок, 1, дом не сохранился). Детским садом заведовала Мария Земская – жена Бориса Земского – мужа брата Надежды Булгаковой Андрея. В знаменитую "нехорошую квартиру" они перебрались уже в начале октября – Андрей Михайлович Земский как раз ехал к жене в Киев, и комната оставалась свободной.
Как раз в это время Булгаков устроился на свою первую московскую работу – 30 сентября он подаёт заявление о зачислении в Литературный отдел (Лито) Главполитпросвета Наркомпроса, а 1 октября он стал секретарём Лито.
© Фото : Василий СтоякинКлиника Первого МГУ и памятник Семашко
Клиника Первого МГУ и памятник Семашко - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Фото : Василий Стоякин
Клиника Первого МГУ и памятник Семашко
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