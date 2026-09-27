"Вокруг Булгакова": Малая Пироговская, 18 – первый московский адрес Булгакова
© Фото : коллаж Украина.ру
Трудно сказать, о чём думал М.А. Булгаков в августе 1927 года, переезжая на Большую Пироговскую, 35а. Ностальгия? Вряд ли – это чувство Булгаков испытывал по Киеву в основном. Но какие-то чувство он должен был испытывать. Ведь буквально в двух шагах находился его первый приют в Москве, ставшей его вторым родным городом в конце сентября 1921 года
Если пройти каких-то полтораста метров по проулку между домами 35а и 37-43, который сейчас называется аллеей Архитектора Клейна, выйдешь к дому 18 по Малой Пироговской (до 1924 года – Малая Царицынская). Этот дом – первое место жительство Булгакова в Москве.
Причём так получилось, что начинающий журналист, драматург и в ближайшей перспективе – писатель Булгаков, отказавшийся в 1920 году от врачебной карьеры, поселился сначала в… общежитии студентов-медиков.
Здание Тихомировского общежития было построено в 1876 году по проекту Романа (Роберта) Клейна (среди его работ – здания Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, магазина Мюр и Мерилиз (ЦУМ), Бородинский мост и др.) и было предназначено для студентов Московского университета. Здание изначально было двухэтажным в стиле эклектики, близком к неорусскому стилю. Позже, в 30-е годы его надстроили четырьмя этажами и придали черты ампира, в результате чего дом стал полностью неузнаваемым. Сейчас в нём находится бизнес-центр.
Названо общежитие было в честь Дмитрия Тихомирова (1844-1915 гг.) – основателя Московских высших педагогических курсов (1872 год). Вероятно, общежитие создавалось при его содействии (он был человеком богатым и влиятельным в городе, позже дважды избирался гласным городской думы) и, вероятно же, часть помещений использовалась в интересах курсов – собственное здание МВПК находилось на Малой Пироговской.
Кстати, по названиям ВУЗов можно отслеживать датировку отдельных фрагментов "Мастера и Маргариты". Помните несчастного буфетчика варьете Андрея Фокича Сокова, который умер в клинике первого МГУ? Первым МГУ с 1917 по 1930 год назывался бывший Московский императорский университет. В 1930 году он был реформирован, среди прочего из него был выделен Первый Московский медицинский институт, который сейчас называется… Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова. Круг замкнулся.
4 декабря 2022, 08:51"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": Гомер, Мильтон и СтоякинМорозная декабрьская Москва. Заснеженная площадь Дзержинского без памятника Дзержинскому. Громада здания страхового общества "Россия". Самое начало Мясницкой – книжный магазины "Библио-Глобус", который, по моему убеждению, должен быть известен каждому читающему человеку в нашей стране.
В клинике Первого МГУ Соков мог умереть только в случае, если действие романа происходит в 1929 году. Позже – только в клинике 1-го ММИ. Почему Булгаков позже не поменял название (учитывая, что относительно точная дата смерти Сокова появляется только в одной из последних редакций романа и приходится на 1940 год) одному Воланду известно. Скорее всего он умышленно "путал следы", вводя в роман реалии совершенно разных периодов московской жизни, исключая привязку действия к каким-то конкретным датам.
Первой в Тихомировском общежитии поселилась Татьяна Лаппа, которая приехала в Москву в августе 1921 года из Киева. Поселил её там Николай Леонидович Гладыревский – друг семьи Булгаковых, родной брат Юрия Гладыревского, бывшего одним из прототипов Шервинского из "Белой гвардии".
© Фото : Открытый источникТихомировское общежитие на Малой Пироговской. Первый московский адрес М.А. Булгакова. Фото сделано до перестройки здания
© Фото : Открытый источник
Тихомировское общежитие на Малой Пироговской. Первый московский адрес М.А. Булгакова. Фото сделано до перестройки здания
Николай Гладыревский родился в 1896 году (т.е., был на пять лет младше Михаила Афанасьевича). Помимо дружеских отношений он был связан с этим семейством родством – как двоюродный племянник мужа Варвары Афанасьевны Леонида Карума (прототипа Тальберга).
Гладыревский, в отличие от Булгакова, остался врачом, работал он в… хирургической клинике 1-го МГУ на Девичьем поле (Большая Пироговская, 6). Он не только приютил у себя Татьяну, а потом и Михаила Булгаковых, но и продолжал с ними общаться позже. В частности, по воспоминаниям Любови Белозерской, он консультировал Булгакова относительно реалий современной хирургии во время написания "Собачьего сердца" и, как можно предположить, стал одним из прототипов доктора Борменталя.
© Фото : Открытый источникНиколай Гладыревский с женой. Кишинёв, 1955 год
© Фото : Открытый источник
Николай Гладыревский с женой. Кишинёв, 1955 год
В 1955 году Гладыревский переехали в Кишинёв, где заведовал кафедрой общей хирургии и был проректором по научной работе Кишинёвского медицинского института. Умер в 1973 году.
Вернёмся, впрочем, к Булгаковым. Татьяна Николаевна приехала в Москву в начале августа в полной уверенности, что мужа больше не увидит. Однако, они встретились, скорее всего, 28 сентября, когда Михаил Афанасьевич приехал в Москву и его тоже приютил Гладыревский.
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Т.Н. Булгакова вспоминала: "не помню вот точно, где мы встретились... То ли с рынка я пришла, застала его у Гладыревского... то ли у Земских. Но вот знаете, ничего у меня не было — ни радости никакой, ничего. Все уже как-то... перегорело. Ночь или две мы переночевали в этом общежитии и сразу поселились на Большой Садовой".
Татьяна Николаевна ошибается. Пробыв несколько дней в общежитии (прописаться там не было никакой возможности) Булгаковы переехали в квартиру при детском саде печатников "Золотая рыбка" (Воротниковский переулок, 1, дом не сохранился). Детским садом заведовала Мария Земская – жена Бориса Земского – мужа брата Надежды Булгаковой Андрея. В знаменитую "нехорошую квартиру" они перебрались уже в начале октября – Андрей Михайлович Земский как раз ехал к жене в Киев, и комната оставалась свободной.
Как раз в это время Булгаков устроился на свою первую московскую работу – 30 сентября он подаёт заявление о зачислении в Литературный отдел (Лито) Главполитпросвета Наркомпроса, а 1 октября он стал секретарём Лито.
© Фото : Василий СтоякинКлиника Первого МГУ и памятник Семашко
© Фото : Василий Стоякин
Клиника Первого МГУ и памятник Семашко
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