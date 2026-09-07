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В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка

В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка - 07.09.2026 Украина.ру

В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка

В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь погибла девочка, ранения получили ещё три человека. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 7 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-07T00:42

2026-09-07T00:42

2026-09-07T00:42

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михаил развожаев

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В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы при отражении атаки ВСУ нейтрализовали три БПЛА."С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата", — написал губернатор, заверив, что семье будет оказана необходимая поддержка.Он уточнил, что украинский беспилотник был начинён взрывчаткой и металлическими элементами, пиротехники на месте обнаружили сотни поражающих элементов."Также пострадали ещё три человека. Мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии, в коме. Врачи делают всё возможное. Вторая девочка 18 лет вместе с 16-летним братом были доставлены в детскую больницу, им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой", — добавил Развожаев.По предварительной информации, были зафиксированы две детонации после ударов дронов в районе Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбиты стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах.Губернатор вновь напомнил жителям и гостям города-героя, что при обнаружении обломков или целого беспилотника, к нему нельзя подходить, а надо немедленно звонить в 112.Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Горловку в ДНР. Также ВСУ атаковали FPV-дроном рынок в Энергодаре, есть раненые.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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