В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка - 07.09.2026 Украина.ру
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В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка
В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка - 07.09.2026 Украина.ру
В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка
В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь погибла девочка, ранения получили ещё три человека. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 7 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-07T00:42
2026-09-07T00:42
украина.ру
россия
севастополь
михаил развожаев
пво
сво
спецоперация
удары по россии
удары дронами
обстрелы россии сегодня
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В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы при отражении атаки ВСУ нейтрализовали три БПЛА."С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата", — написал губернатор, заверив, что семье будет оказана необходимая поддержка.Он уточнил, что украинский беспилотник был начинён взрывчаткой и металлическими элементами, пиротехники на месте обнаружили сотни поражающих элементов."Также пострадали ещё три человека. Мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии, в коме. Врачи делают всё возможное. Вторая девочка 18 лет вместе с 16-летним братом были доставлены в детскую больницу, им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой", — добавил Развожаев.По предварительной информации, были зафиксированы две детонации после ударов дронов в районе Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбиты стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах.Губернатор вновь напомнил жителям и гостям города-героя, что при обнаружении обломков или целого беспилотника, к нему нельзя подходить, а надо немедленно звонить в 112.Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Горловку в ДНР. Также ВСУ атаковали FPV-дроном рынок в Энергодаре, есть раненые.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, севастополь, михаил развожаев, пво, сво, спецоперация, удары по россии, удары дронами, обстрелы россии сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, погибшие, раненые
Украина.ру, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, ПВО, СВО, Спецоперация, удары по России, Удары дронами, обстрелы России сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, погибшие, раненые

В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла девочка

00:42 07.09.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь погибла девочка, ранения получили ещё три человека. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 7 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Севастополе военные, ПВО и мобильные огневые группы при отражении атаки ВСУ нейтрализовали три БПЛА.
"С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата", — написал губернатор, заверив, что семье будет оказана необходимая поддержка.
Он уточнил, что украинский беспилотник был начинён взрывчаткой и металлическими элементами, пиротехники на месте обнаружили сотни поражающих элементов.
"Также пострадали ещё три человека. Мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии, в коме. Врачи делают всё возможное. Вторая девочка 18 лет вместе с 16-летним братом были доставлены в детскую больницу, им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой", — добавил Развожаев.
По предварительной информации, были зафиксированы две детонации после ударов дронов в районе Николая Музыки и Супруна. В нескольких многоквартирных домах и детском саду ударной волной выбиты стекла, шрапнелью повреждены машины во дворах.
Губернатор вновь напомнил жителям и гостям города-героя, что при обнаружении обломков или целого беспилотника, к нему нельзя подходить, а надо немедленно звонить в 112.
Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Горловку в ДНР. Также ВСУ атаковали FPV-дроном рынок в Энергодаре, есть раненые.
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