https://ukraina.ru/20260927/mobilizuyut-i-evreev-i-nemtsev-neveselye-priklyucheniya-inostrantsev-na-ukraine--1083456615.html

Мобилизуют и евреев, и немцев. Невеселые приключения иностранцев на Украине

Мобилизуют и евреев, и немцев. Невеселые приключения иностранцев на Украине - 27.09.2026 Украина.ру

Мобилизуют и евреев, и немцев. Невеселые приключения иностранцев на Украине

На Украине принудительно мобилизовали израильского паломника-хасида, который имел двойное гражданство и приехал в Умань для того, чтобы отметить там праздник Рош Ха-Шана

2026-09-27T19:05

2026-09-27T19:05

2026-09-27T19:05

эксклюзив

украина

германия

умань

владимир зеленский

фридрих мерц

тцк

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По данным газеты The Jerusalem Post, 49-летний Йонатан Карлинский родился на Украине, но иммигрировал в Израиль еще 14 лет назад. Однако после этого он регулярно приезжал на родину, чтобы помолиться возле могилы цадика Нахмана из Брацлава, возле которой традиционно собираются каждый год религиозные евреи со всего мира.Однако проблемы не заставили себя долго ждать. По словам одного из спутников израильского хасида, они начались на обратном пути, во время проверки документов на пограничном пункте между Украиной и Румынией. Пограничники услышали, что Карлинский говорит на украинском, проверили его документы и немедленно схватили израильтянина, которого принудительно доставили на территорию воинской части в Одессе. Вмешательство израильского посольства не смогло разрешить ситуацию, поскольку она быстро приобрела в украинском обществе значительный резонанс, и Тель-Авив не успел освободить хасида путем кулуарных дипломатических договоренностей с киевскими властями.Националисты публикуют в соцсетях антисемитские карикатуры, радуясь принудительной мобилизации неосторожно заехавшего на Украину еврея. Украинские военные заявляют, что Карлинский все равно останется в армии, обещая использовать его в качестве медбрата, подальше от линии фронта. А радикальные ультраправые требуют держать ситуацию на контроле — чтобы мобилизованного израильтянина не вывезли за границу.Израильские блогеры активно обсуждают эту историю, напоминая о том, что десятки тысяч репатриантов до сих пор имеют украинские паспорта, что создает для них серьезную угрозу во время посещения Украины. Мобилизация иностранных граждан является для украинских пограничников обычным делом. И даже официальный выход из украинского гражданства не является для человека гарантией безопасности — в условиях тотального произвола и беззакония, которыми славятся людоловы Зеленского.В Черновицкой области недавно схватили Владислава Тащука — гражданина Германии, который родился на Буковине и приехал туда, чтобы навестить родных. По словам депутата Верховной Рады Георгия Мазурашу, эмигрировавший в ФРГ Тащук утратил гражданство Украины в 2017 году — почти десять лет назад. Причем это подтверждается соответствующим указом президента Украины, которым был в то время Петр Порошенко*, а также специальной справкой, выданной посольством Украины в Берлине.Украинские военкомы не обратили на эти документы никакого внимания. Они похитили новоиспеченного немца после пересечения границы, и уже вскоре он оказался в учебной части — в качестве подлежащего мобилизации украинца. Потому что любой человек, появившийся на свет на территории Украины, рассматривается киевскими чиновниками в качестве крепостного, который находится в пожизненной собственности у враждебного к нему государства."В территориальном центре комплектования заявляют, что он гражданин Украины. Паспорт гражданина Германии у него никаким образом не удивил работников ТЦК", — прокомментировал эту вопиющую ситуацию еще один украинский депутат Алексей Гончаренко**.Украинские власти действовали исключительно нагло — прекрасно понимая, что правительство Фридриха Мерца, которое поставляет Киеву оружие стоимостью в миллиарды евро, не будет поднимать шума из-за человека с немецким паспортом, которого незаконно схватили на Украине, чтобы отправить на фронт. Потому что, как показывает практика, европейские правительства самоустраняются в подобных случаях от помощи своим соотечественникам.Гражданин Молдавии Василе Украинчук, которого схватили весной, когда он поехал на Украину, чтобы отметить с друзьями Пасху, был освобожден только благодаря усилиям своих родственников. Мать похищенного молдаванина обратилась к президенту Майе Санду с просьбой спасти ее сына, представив справку о том, что он родился на территории Молдавской ССР. Однако официальный Кишинев не обратил на это никакого внимания, и схваченного людоловами человека банально выкупили — как во времена средневековой работорговли."Василе сумел вернуться домой не благодаря нашему министерству иностранных дел или послу — им должно быть стыдно. А благодаря смелым людям и любви к своей стране", — рассказала депутат молдавского парламента Анна Цуркан.Граждане Молдавии и Румынии, имеющие паспорта Украины, часто попадают в руки украинских военкомов. Однако в большинстве случаев такие эпизоды не получают широкой информационной огласки."Мобилизация лиц с двойным гражданством на Украине — отдельная тема. Подобных историй много, в первую очередь среди молдаван и румын в приграничных районах Черновицкой и Одесской областей, где двойное гражданство не редкость, а Украина его официально не признает. Судьба таких людей после мобилизации почти не отслеживается, родственники боятся публичности, чтобы не осложнить и без того тяжелое положение, а украинская сторона объясняет все формальностью. Для государства он гражданин Украины, и точка", — рассказал об этом журналист Сергей Герасименко.Протестует только правительство Венгрии. В прошлом году, после того как сотрудники ТЦК до смерти избили на Закарпатье гражданина этой страны Йожефа Себестьена, который остался на Украине, чтобы присматривать за родителями, Будапешт ввел в ответ официальные санкции против представителей украинской власти. Под них, в частности, попали командующий западным оперативным командованием украинской армии и высокопоставленный сотрудник министерства обороны Украины, отвечающий за вопросы мобилизации.Правозащитники предупреждают — любая поездка на Украину может обернуться для иностранца смертельной ловушкой, а проживающие на ее территории иностранные граждане с украинским ВНЖ рассматриваются на Банковой как потенциальный мобилизационный ресурс.Украинский офицер Денис Ярославский предложил принудительно мобилизовать иностранцев, получивших вид на жительство на Украине. Он сообщил, что в стране проживает не менее 100 тысяч мужчин призывного возраста с паспортами других государств мира — заявляя, что им должно "уделять внимание" ТЦК.Ярославский проговорился о том, что эта идея уже "обрабатывается" в украинском генштабе и ее поддерживают многие депутаты Верховной Рады. Причем, по словам украинского военного, если иностранцы начнут массово бежать из страны, чтобы спасти свои жизни от тэцэкашников, в этом не будет "ничего страшного".И эти слова являются сигналом для всех иностранных граждан, которые надеялись, что заграничные документы защитят их от рук украинских людоловов.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260927/zelenskomu-nuzhna-vyzhzhennaya-zemlya-vmesto-ukrainy-eksperty-o-buduschem-strany-1083447658.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, германия, умань, владимир зеленский, фридрих мерц, тцк