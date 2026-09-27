https://ukraina.ru/20260927/zakharova-vadeful-vyprosil-vstrechu-s-lavrovym-radi-spaseniya-reytinga-mertsa-1083456327.html

Захарова: Вадефуль выпросил встречу с Лавровым ради спасения рейтинга Мерца

Захарова: Вадефуль выпросил встречу с Лавровым ради спасения рейтинга Мерца - 27.09.2026 Украина.ру

Захарова: Вадефуль выпросил встречу с Лавровым ради спасения рейтинга Мерца

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выпросил встречу с Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН, чтобы попытаться спасти падающий рейтинг канцлера Фридриха Мерца имитацией дипломатических усилий. Об этом 27 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-09-27T17:36

2026-09-27T17:36

2026-09-27T17:36

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По её словам, немецкий дипломат запросил контакт неожиданно, хотя год назад отказывался от встречи с Лавровым, заявляя о необходимости "обновлённой повестки"."Ему не было в этом отказано. Когда он вошёл в российскую комнату переговоров, перед ним лежал доклад об инсценировке в Буче. Он увидел слова "геббельсовская пропаганда", его всего скорежило, он взял листок бумаги и накрыл этот доклад, чтобы слова не резали ему глаза", — рассказала Захарова.Она отметила, что Лавров назвал переговоры "более чем странными", поскольку Вадефуль просто зачитал традиционную позицию Берлина по бумажке."Зачем он приходил? Когда мы уже вылетали, я увидела свежие рейтинги Мерца, которые в очередной раз шокировали. У меня есть предположение, что эти переговоры нужны были только для того, чтобы продемонстрировать немцам некую активность официального Берлина на дипломатической ниве", — сказала Захарова.Она добавила, что рейтинг Мерца падает не просто так: "Немцы понимают, что их обмануло их собственное правительство".О низком рейтинге Фридриха Мерца – в материале канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозицииБольше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября

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новости, германия, берлин, россия, сергей лавров, оон, фридрих мерц, мария захарова