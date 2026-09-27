Захарова: Вадефуль выпросил встречу с Лавровым ради спасения рейтинга Мерца - 27.09.2026 Украина.ру
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Захарова: Вадефуль выпросил встречу с Лавровым ради спасения рейтинга Мерца
Захарова: Вадефуль выпросил встречу с Лавровым ради спасения рейтинга Мерца - 27.09.2026 Украина.ру
Захарова: Вадефуль выпросил встречу с Лавровым ради спасения рейтинга Мерца
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выпросил встречу с Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН, чтобы попытаться спасти падающий рейтинг канцлера Фридриха Мерца имитацией дипломатических усилий. Об этом 27 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-09-27T17:36
2026-09-27T17:36
новости
германия
берлин
россия
сергей лавров
оон
фридрих мерц
мария захарова
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По её словам, немецкий дипломат запросил контакт неожиданно, хотя год назад отказывался от встречи с Лавровым, заявляя о необходимости "обновлённой повестки"."Ему не было в этом отказано. Когда он вошёл в российскую комнату переговоров, перед ним лежал доклад об инсценировке в Буче. Он увидел слова "геббельсовская пропаганда", его всего скорежило, он взял листок бумаги и накрыл этот доклад, чтобы слова не резали ему глаза", — рассказала Захарова.Она отметила, что Лавров назвал переговоры "более чем странными", поскольку Вадефуль просто зачитал традиционную позицию Берлина по бумажке."Зачем он приходил? Когда мы уже вылетали, я увидела свежие рейтинги Мерца, которые в очередной раз шокировали. У меня есть предположение, что эти переговоры нужны были только для того, чтобы продемонстрировать немцам некую активность официального Берлина на дипломатической ниве", — сказала Захарова.Она добавила, что рейтинг Мерца падает не просто так: "Немцы понимают, что их обмануло их собственное правительство".О низком рейтинге Фридриха Мерца – в материале канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозицииБольше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября
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новости, германия, берлин, россия, сергей лавров, оон, фридрих мерц, мария захарова
Новости, Германия, Берлин, Россия, Сергей Лавров, ООН, Фридрих Мерц, Мария Захарова

Захарова: Вадефуль выпросил встречу с Лавровым ради спасения рейтинга Мерца

17:36 27.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выпросил встречу с Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН, чтобы попытаться спасти падающий рейтинг канцлера Фридриха Мерца имитацией дипломатических усилий. Об этом 27 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По её словам, немецкий дипломат запросил контакт неожиданно, хотя год назад отказывался от встречи с Лавровым, заявляя о необходимости "обновлённой повестки".
"Ему не было в этом отказано. Когда он вошёл в российскую комнату переговоров, перед ним лежал доклад об инсценировке в Буче. Он увидел слова "геббельсовская пропаганда", его всего скорежило, он взял листок бумаги и накрыл этот доклад, чтобы слова не резали ему глаза", — рассказала Захарова.
Она отметила, что Лавров назвал переговоры "более чем странными", поскольку Вадефуль просто зачитал традиционную позицию Берлина по бумажке.
"Зачем он приходил? Когда мы уже вылетали, я увидела свежие рейтинги Мерца, которые в очередной раз шокировали. У меня есть предположение, что эти переговоры нужны были только для того, чтобы продемонстрировать немцам некую активность официального Берлина на дипломатической ниве", — сказала Захарова.
Она добавила, что рейтинг Мерца падает не просто так:
"Немцы понимают, что их обмануло их собственное правительство".
О низком рейтинге Фридриха Мерца – в материале канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября
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