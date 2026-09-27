https://ukraina.ru/20260927/ya-kak-bomzhikha-ochen-tipichnaya-istoriya-ukrainskoy-elitki-1083455985.html

"Я как бомжиха": очень типичная история украинской элитки

"Я как бомжиха": очень типичная история украинской элитки - 27.09.2026 Украина.ру

"Я как бомжиха": очень типичная история украинской элитки

Когда в августе тучи над Банковой окончательно сгустились, а из Офиса президента (ОП) вылетела заместитель его главы Ирина Мудрая, казалось, что украинской коррупцией и всем с ней связанным удивить уже довольно сложно. Но выяснилось, что удивляться еще есть чему

2026-09-27T17:34

2026-09-27T17:34

2026-09-27T17:34

мнения

украина

банковая

максим микитась

андрей ермак

набу

владимир зеленский

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НАБУ и САП выкатили сразу две связанные спецоперации с замечательными названиями "Форест Гамп" и "Фемида". Здесь собрались заместительница главы ОП, экс-депутат Рады и скандальный застройщик Максим Микитась, действующий парламентарий Вадим Столар, глава "Метробуда" Валентин Елизаров, чиновники президентского офиса, государственный Sense Bank, суды, дорогая недвижимость, поддельные документы, сотни часов прослушки, бриллианты, Range Rover и очень большие деньги. Всего в двух связанных расследованиях фигурируют десять человек.Если убрать юридическую шелуху, следствие рисует прекрасную картину украинского государственно-частного партнерства. По версии НАБУ и САП, существовала преступная организация, которая занималась захватом недвижимости и активов предприятий, используя поддельные документы о праве собственности и влияние на судебные решения. Осенью 2025 года стоимость активов предприятий, которыми группировка, как утверждает следствие, незаконно завладела, превысила 248 млн грн. В мае этого года аппетиты никуда не исчезли, и участники схемы якобы попытались получить киевскую недвижимость стоимостью еще более 207 млн. Мудрая при этом отрицает все предъявленные ей эпизоды и утверждает, что прямых доказательств ее участия в подобных операциях следствие не представило.Но "Форест Гамп" оказался еще веселее. Следствие утверждает, что участники организации получили фактический контроль над государственным Sense Bank и использовали его для собственных финансовых операций. Через счета подставных компаний были легализованы 150 млн грн. А теперь самое замечательное. Эти деньги понадобились не на яхту, виллу или очередной Range Rover, а для внесения залога за фигуранта другого большого коррупционного дела, знаменитого "Мидаса". НАБУ первоначально фамилию не называло, но на опубликованных записях звучит имя "Герман", а ровно 150 млн грн в июне были внесены за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Отдельным фигурантом этой истории стал руководитель Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик, которому следствие также вменяет участие в легализации тех самых 150 млн. То есть речь уже идет совсем не про один случайный разговор заместительницы Ермака с каким-то сомнительным бизнесменом, а про довольно широкую конструкцию, в которой одновременно пересекаются Офис президента, крупный застройщик, госбанк, депутаты и история с залогом по одному из главных коррупционных дел Украины.Самой Мудрой вменяют пять уголовных правонарушений. Она не признает ни одного. Защита отдельно обращает внимание, что среди обвинений нет получения самой Мудрой неправомерной выгоды, тогда как прокуроры, по мнению адвокатов, рассуждают о ее имущественном положении так, словно миллионы уже обнаружили у нее дома. Обвинение, напротив, указывало на значительные активы и зарубежные связи бывшей чиновницы и именно поэтому требовало огромный залог.Здесь начинается еще один прекрасный сюжет. Прокуратура говорила об активах Мудрой более чем на 250 млн грн, тогда как защита утверждает, что ее реально подтвержденное имущество составляет примерно 5 млн. Отдельно спорят о Range Rover 2023 года. Формально автомобиль записан на дочь Мудрой, но прокурор обратил внимание на занятную арифметику. В 2023 году дочь находилась на Украине всего 14 дней, а машина каким-то чудесным образом успела проехать 11 тыс. км. Обвинение утверждает, что фактически автомобилем пользовалась сама Мудрая и она же занималась его обслуживанием. Защита настаивает, что авто ей не принадлежит.Добавляли прокуроры к этой красоте и дорогие украшения известных ювелирных домов. Причем в материалах негласных следственных действий фигурирует обсуждение совершенно замечательного варианта защиты на случай неудобных вопросов о драгоценностях. Если кто-нибудь заметит слишком дорогое украшение, всегда можно сказать, что это подделка. По данным обвинения, из-за слишком дорогих украшений Мудрой даже делали замечания на работе.19 августа у Мудрой прошли обыски, причем Микитась в этот момент находился у нее дома. В тот же день Зеленский уволил заместительницу главы своего офиса. 25 августа ВАКС отправил ее под стражу на 60 суток, оставив возможность выйти под залог в 20 млн грн, хотя прокурор требовал 150 млн. Апелляция 2 сентября решение не изменила. Защита указывала, что у Мудрой есть 8-летний сын, предлагала личное обязательство и даже заявляла о намерении обращаться в ЕСПЧ. Главный раввин Киева и военнослужащий Сергей Коваленко были готовы взять ее на поруки. Сама Мудрая подчеркивала, что после начала расследования не пыталась бежать, 14 августа сама вернулась из-за границы и готова сдать документы для выезда.У прокуроров, правда, взгляд на риски несколько иной. Они обращали внимание на три заграничных паспорта Мудрой, ее зарубежные связи, мать, живущую в Израиле, и дочь в США. Защита отвечала, что наличие родственников за границей само по себе еще не означает намерения скрываться. Полные 20 млн за Мудрую до сих пор не внесены, причем защита утверждает, что банки блокируют часть платежей. ВАКС уже обязал Нацбанк разобраться, действительно ли переводы блокируются только потому, что в назначении платежа написано слово "залог". НБУ отвечает, что никаких указаний банкам автоматически блокировать такие операции не давал. То есть украинский коррупционный сериал уже дошел до стадии, когда отдельное судебное разбирательство требуется практически для того, чтобы просто собрать залог.И все это пока только обязательная фактура, потому что настоящая прелесть "Форест Гампа" начинается с записей. Мудрая утверждает, что никаких 4 млн долларов от Микитася никогда не получала, денег при обысках действительно не нашли, а существует лишь записанная фраза самого Микитася о том, что он якобы оставил ей 4 млн от "Укрбуда". Защита вообще предлагает относиться к его словам осторожно, поскольку, цитируя адвокатов, Микитась "столько всякого бреда говорит". Но проблема Мудрой заключается в другом. Человек, которому она доверяла и с которым обсуждала деньги, имущество и собственные проблемы, все это время ее записывал. И вот после сухой уголовной фактуры начинается уже настоящий портрет украинской верхушки.25 августа ВАКС отправил Мудрую под арест на 60 дней, одновременно назначив залог в 20 млн грн, хотя прокуроры требовали от 150 до 200 млн. Для обычного украинца сумма выглядит космической, для фигурантов из орбиты Офиса президента — вполне подъемной. Деньги сейчас вносят частями. Причем к сбору уже подключился некто со своими 666 грн. Вероятно, тот же шутник, который в свое время перечислил аналогичную сумму в счет залога за Ермака. Украинская большая политика окончательно приобрела собственную нумерологию.В обществе такие истории традиционно вызывают ярость: украл миллиард, вышел за миллион. Хотя украинский Уголовно-процессуальный кодекс к экономическим преступлениям довольно гуманен. Залог формально не является откупом. Это мера пресечения, позволяющая человеку не сидеть в СИЗО до приговора, которого можно ждать годами. Но есть нюанс. Для многих украинских фигурантов залог давно превратился в легальный билет на побег. Схема нехитрая: выйти, дождаться процессуальной путаницы, раздобыть справку о какой-нибудь волонтерской миссии или тихонько уйти через закарпатские леса. Коллег по цеху у Мудрой здесь хватает.В ее случае риски прокуроры оценивали высоко, поэтому и требовали залог в разы больше. Не сложилось. Если подозреваемая сбежит, внесенные деньги могут уйти государству. Но гораздо интереснее другое. Слитые стенограммы записей НАБУ показали Мудрую человеком, живущим в совершенно иной, параллельной реальности. Получая официально чуть менее 50 тыс. грн в месяц, она искренне жалуется Микитасю, что с 560 тыс. в год живет "как бомжиха".Параллельно ее собеседники обсуждают, как спрятать Range Rover от антикоррупционного мониторинга. Микитась предлагает такие варианты легализации доходов: через тогдашнего главу ГУР Буданова* пристроить Мудрую в наблюдательный совет "Нафтогаза" либо оформить преподавателем в Киевскую школу экономики к Милованову. Мол, там зарплату можно платить какую угодно. Хороший, кстати, повод для антикоррупционеров поинтересоваться и этими направлениями. Особенно на фоне страны, где миллионы людей пытаются выживать на гроши и обсуждают налогообложение посылок.Uлавная личная трагедия Мудрой оказалась почти шекспировской. Из 237 записанных разговоров 232, согласно материалам дела, были получены через микрофон самого Микитася, который добровольно носил прослушку. "Я ему доверяла, а он меня записывал", — сокрушалась Мудрая в суде. Но это Украина, там все друг друга пишут. И совместная постель не повод этого не делать!Название спецоперации "Форест Гамп" в этом смысле получилось почти издевательски точным. Украинская элита годами бежит собственный коррупционный марафон, периодически пытаясь убежать еще и от правосудия, которое догоняет ее далеко не всегда. И чаще всего забег заканчивается не тогда, когда заканчиваются деньги, связи или политическая крыша, а когда ближайший соратник внезапно решает, что спасать собственную шкуру куда мудрее, чем оставаться вместе "и в радости, и в горе". Се ля ви.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260918/korruptsiya-na-ukraine-anamnez-1083269994.html

https://ukraina.ru/20260927/zelenskiy-v-isterike-menya-khotyat-ubit-i-pri-chem-tut-sbezhavshiy-genprokuror-1083453228.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, украина, банковая, максим микитась, андрей ермак, набу, владимир зеленский