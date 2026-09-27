https://ukraina.ru/20260927/zelenskiy-v-isterike-menya-khotyat-ubit-i-pri-chem-tut-sbezhavshiy-genprokuror-1083453228.html

Зеленский в истерике: "Меня хотят убить!" И при чем тут сбежавший генпрокурор?

Зеленский в истерике: "Меня хотят убить!" И при чем тут сбежавший генпрокурор? - 27.09.2026 Украина.ру

Зеленский в истерике: "Меня хотят убить!" И при чем тут сбежавший генпрокурор?

Было ли когда-нибудь в истории человечества, чтобы из страны сбежал действующий генеральный прокурор? — задает вопрос Игорь Мосийчук*, бывший депутат Верховной Рады. Как известно, генеральный прокурор Украины покинул страну и сейчас находится в Австрии. В истории человечества — наверное, такого не было. Но Украина — уникальная страна

2026-09-27T12:02

2026-09-27T12:02

2026-09-27T12:02

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Можно вспомнить еще два совершенно невероятных случая.C Украины бежал глава Конституционного суда (!) Тупицкий (его пытался уволить и фактически вынудил бежать из Украины Зеленский).А до того сбежал глава СБУ, друг детства Зеленского, Иван Баканов (в 2022 году, в начале СВО, он предпочел уехать за рубеж).Под санкциями сегодня находятся не только враги Зеленского, но и его друзья: его собственный бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, экс-советник Офиса Алексей Арестович* и экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.Сидит в СИЗО олигарх Коломойский*, который вывел его "в президенты".Замглавы Офиса президента Ирина Мудрая сейчас находится в СИЗО. Зеленский тут же от нее открестился: "ужасная коррупция, я ничего не знал".Хорошее окружение у Зеленского: все как один коррупционеры. И все как один сейчас его ненавидят.Диктатор в черном и дело генпрокурораДиктатор в черном костюмчике продолжает уничтожать даже свое собственное ближайшее окружение.Но "дело генпрокурора Кравченко" — немного другого сорта. И намного большего веса.Руслан Кравченко осуществлял прикрытие мошеннических колл-центров.Как писало украинское издание "Зеркало недели", по состоянию на сентябрь 2026 года, на Украине было около 2 тысяч колл-центров.Прибыль от колл-центров Украины, по утверждению британского журналиста и аналитика Александра Меркуриса, составляет баснословные 1 миллиард долларов в месяц.Это вторая по прибыльности статья доходов Украины, после сельского хозяйства.Вот на этом и "сидел" генпрокурор Украины. По крайней мере, такие обвинения — в участии в "работе" колл-центров — были предъявлены сотрудникам Офиса прокурора.Разумеется, деньги уходили на самый верх.Кто же будет заканчивать войну, если речь идет о таких деньжищах? Но откуда они берутся?Нападение на ЕвропуДело в том, что начинались колл-центры как нападение на граждан России, но со временем они переключились на европейцев.Вот тут и развернулись перед украинскими центрами настоящие "перспективы".Естественно, за передел этих громадных потоков идет нешуточная борьба.Все скандалы последнего времени: взрыв днепропетровского олигарха Ермолаева в Монако, перестрелка СБУ и ГУР, "дело Кравченко" — это все следствие борьбы за деньги и "крышу" украинских колл-центров.А как же реагируют в Европе? Зеленскому неоднократно "ставили на вид", но ничего не менялось.Видимо, многие европейские политики находятся "в доле". То-то они с такой охотой посещают Киев — кто по 10, кто по 11, а кто уже и в 15 раз.Всем понятно, что украинские мошенники могут существовать только потому, что им это позволяют "европейские хозяева".Да это же не Украина — это просто какое-то "золотое дно"! Ну кто же будет заканчивать войну? Что вы. Люди "только начали жить". А вы хотите у них отобрать кормушку!Но вот происходит "слом системы". НАБУ и САП — органы, которыми руководят из США, — предъявили обвинения сотрудникам Офиса генпрокурора Украины.И генпрокурор Руслан Кравченко не стал ждать, когда придут за ним, а поспешно бежал, пересек границу на служебном автомобиле и теперь находится в Вене.Истерика ЗеленскогоКак сообщила в своем канале Юлия Мендель, после того как Зеленский узнал о бегстве Кравченко, с ним случилась истерика."Зеленского откачивали. У него произошло нечто, похожее на эпилептический припадок".Кроме того, он кричал, что "все хотят его убить".Зеленскому действительно есть из-за чего впадать в истерику.Дело в том, что Руслан Кравченко в 2021–2023 годах занимал должность прокурора Бучанского района Киевской области. Он непосредственно причастен к провокации с "гибелью мирных граждан" в Буче, в чем весной 2022 года обвинили Россию.Именно провокация в Буче формально стала поводом для отказа от мирных переговоров. Следствие по этому делу до сих пор не проведено, доказательств как не было, так и нет.Кравченко — именно тот человек, который знает про эту провокацию все или почти все.Потом он возглавлял Киевскую администрацию, потом — налоговую службу Украины и в конце концов, последние полтора года — генпрокуратуру.Сегодня Руслан Кравченко, по слухам, попросил политическое убежище в Австрии.Именно это и вызвало у Зеленского шок."Кравченко, вернись!""В Вене сейчас одновременно находятся: заместитель главы СБУ Тупиков, глава контрразведки, фактически исполняющий обязанности главы СБУ Поклад, заместитель главы Офиса президента Татаров — все пытаются уговорить Кравченко вернуться", — говорит украинский политолог Константин Бондаренко.Если Кравченко просит политического убежища, то это значит, что ему придется общаться со спецслужбами. А спецслужбы сажают перед собой Руслана Андреевича Кравченко, начинают в 9 утра и заканчивают в 9 вечера без перерыва на обед. И задают ему очень неудобные вопросы.Кравченко знает чрезвычайно много, и не только о деньгах из мошеннических центров.Кравченко руководил или был в составе прокурорских групп, которые вели "дело Януковича", фабриковали обвинения против военных представителей России, вели дела в Крыму и Донбассе.Но главное: это человек, который фабриковал "Бучу", один из основных политических мифов современного киевского режима.Убьют ли Кравченко?Игорь Мосийчук прямо предупреждает в эфире Руслана Кравченко:"Руслан Андреевич, вы в опасности. Леся Карнаух тоже в опасности. Будьте очень осторожны, вас хотят убить".Это, конечно, сногсшибательно. Депутат Рады предупреждает прямо в эфире прокурора, что его могут убить по указанию высших должностных лиц Украины.А кто такая Леся Карнаух? Это глава Налоговой службы Украины (и. о.), которую уволили в один день с Кравченко. До того она была заместителем генпрокурора.Эта невероятная детективная история будет, конечно, иметь продолжение. Самое страшное для Зеленского: если Кравченко начнет отвечать на вопросы в Вене.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260915/zrada-ekspress-genprokuror-shrdingera-kak-kravchenko-reshil-obmanut-ukrainskiy-narod-i-nabu-1083208987.html

https://ukraina.ru/20260927/zelenskomu-nuzhna-vyzhzhennaya-zemlya-vmesto-ukrainy-eksperty-o-buduschem-strany-1083447658.html

https://ukraina.ru/20260927/neveroyatnyy-rezultat-na-ukraine-voobsche-ne-ostalos-grazhdanskikh-obektov-1083449153.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, кравченко, владимир зеленский, сбу