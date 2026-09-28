Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА - 28.09.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА
Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА - 28.09.2026 Украина.ру
Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 43 украинских беспилотника, за сутки — 139. Об этом Минобороны РФ вечером 27 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-28T00:31
2026-09-28T00:32
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 26 сентября до 8:00 мск 27 сентября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей, над акваторией Чёрного моря сбиты 96 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 139 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что Британия испытает ИИ для беспилотников на украинской платформе Avengers Labs.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, крым, черное море, курская область, белгородская область, орловская область, брянская область, ростовская область, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, беспилотники, беспилотники сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Крым, Черное море, Курская область, Белгородская область, Орловская область, Брянская область, Ростовская область, Минобороны РФ, ПВО, СВО, Спецоперация, беспилотники, беспилотники сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Минобороны РФ доложило о сбитых над регионами России БПЛА

00:31 28.09.2026 (обновлено: 00:32 28.09.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 43 украинских беспилотника, за сутки — 139. Об этом Минобороны РФ вечером 27 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областей, над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 26 сентября до 8:00 мск 27 сентября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской областей, над акваторией Чёрного моря сбиты 96 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 139 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что Британия испытает ИИ для беспилотников на украинской платформе Avengers Labs.
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