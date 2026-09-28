Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 28.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 28.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 28 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-28T01:03
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, РСЗО) опасность вечером 27 сентября и в ночь на 28 сентября объявлялась в Херсонской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Курской, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Крыму и Севастополе, в Воронежской, Орловской областях.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.С утра 27 сентября все аэропорты России функционируют в штатном режиме, без ограничений.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 43 украинских беспилотника, за сутки — 139.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, ЛНР, ДНР, Херсонская область, Запорожская область, краснодарский край, Курская область, Белгородская область, Брянская область, Ростовская область, Крым, Севастополь, Воронежская область, Орловская область, Росавиация, аэропорты, аэропорт, СВО, Спецоперация, ПВО, Минобороны РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, угроза, опасность

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

01:03 28.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 28 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, РСЗО) опасность вечером 27 сентября и в ночь на 28 сентября объявлялась в Херсонской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Курской, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Крыму и Севастополе, в Воронежской, Орловской областях.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
С утра 27 сентября все аэропорты России функционируют в штатном режиме, без ограничений.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 43 украинских беспилотника, за сутки — 139.
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