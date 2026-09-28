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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 28.09.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 1:00 мск 28 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-09-28T01:03

2026-09-28T01:03

2026-09-28T01:03

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая, РСЗО) опасность вечером 27 сентября и в ночь на 28 сентября объявлялась в Херсонской, Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Курской, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Крыму и Севастополе, в Воронежской, Орловской областях.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.С утра 27 сентября все аэропорты России функционируют в штатном режиме, без ограничений.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 43 украинских беспилотника, за сутки — 139.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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