Взрывы в Киеве и Одессе: горят секретные объекты НАТО, у вэсэушников — "дронофобия". Итоги 27 сентября - 27.09.2026 Украина.ру
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Взрывы в Киеве и Одессе: горят секретные объекты НАТО, у вэсэушников — "дронофобия". Итоги 27 сентября
Взрывы в Киеве и Одессе: горят секретные объекты НАТО, у вэсэушников — "дронофобия". Итоги 27 сентября - 27.09.2026 Украина.ру
Взрывы в Киеве и Одессе: горят секретные объекты НАТО, у вэсэушников — "дронофобия". Итоги 27 сентября
Российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Киеве, Одессе, Николаеве и Виннице. Уничтожены склады с западной военной помощью, дата-центры и производство дронов Pegasus Arms. А в рядах ВСУ распространяется "дронофобия" — панический страх перед российскими беспилотниками. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-09-27T18:00
2026-09-27T18:00
эксклюзив
киев
одесса
николаев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
нато
сумская область
волчанск
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Производство дронов Pegasus Arms остановлено после удараУкраинская компания Pegasus Arms, разработчик и производитель дронов для ВСУ, объявила об остановке производства. Причина — удар российской баллистической ракеты по производственным цехам в ночь с 23 на 24 сентября.Выпуск продукции остановлен на неопределенный срок. По словам представителей компании, с большой вероятностью придется переносить производство на новое место, а это быстро не сделать. Этот удар российской баллистики уже второй — первый был в сентябре прошлого года, тогда тоже пришлось искать новую площадку. Сроки восстановления пока не определены.Pegasus Arms занимается выпуском беспилотников средней и большой дальности, в том числе самолетного типа. Уничтожение такого производства — серьезный удар по украинскому ВПК. И это — не первый и не последний. Российские ракеты методично уничтожают все, что связано с дроновой программой Киева."Дронофобия" в рядах ВСУВо французской газете Le Monde вышла статья о новом явлении в украинской армии — "дронофобии". У некоторых военнослужащих ВСУ развился панический страх перед российскими беспилотниками."Этот страх рождается из ощущения полной беспомощности", — цитирует издание Сергея Андрейченко, главу психиатрической службы медуправления ВСУ. По его словам, у страдающих дронофобией военных отсутствуют физические раны, но наблюдаются серьезные психологические проблемы. Боязнь дронов носит изматывающий характер.Показательно, что накануне Зеленский сам признал результативность российских атак: "Значительная часть достигает определенных целей". Глава киевского режима пожаловался, что дроны успешно преодолевают украинскую ПВО. И это — приговор всей системе противовоздушной обороны Украины. Которая не может защитить ни объекты, ни солдатВзрывы в Киеве и ОдессеВ ночь с субботы на воскресенье российские войска продолжили наносить удары по Киеву. Также взрывы гремели в Одессе и области, Николаеве, Виннице.В Соломенском районе Киева "Герань" атаковала складское здание. Очевидцы сообщают о вторичной детонации — что позволяет предполагать удар по складу боеприпасов. Под утро небо над столицей затянуто черным дымом.В Одесской области работала группа из более чем 15 "Гераней". Целями стали суда и склады. Поражен логистический центр "Дрон Калинш", где Киев хранил FPV-перехватчики. В порту Килия удары нанесены по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины, пунктам размещения пограничников, военным складам и причальной инфраструктуре. Также поражен сухогруз, доставлявший в Одесский порт военные грузы.В Киевской области поражен логистический центр "Залмер Групп" в Красиловке, где хранилась и распределялась западная военная помощь. В Николаеве уничтожены два склада беспилотников и боевых частей к ним.Что на фронтах спецоперации? Российские штурмовики продолжают продвигаться в Сумской области. Накануне освобожден поселок Марьино, есть продвижение в районе Кияницы и Хотени. Продолжаются бои у Уланово, Толстодубово, Степка. С учебных полигонов в штурмовики перебросили до роты принудительно мобилизованных.В Харьковской области затягивается кольцо окружения на Волчанском направлении. Освобождены Петропавловка и Лозовая. ВСУ дважды пытались выйти из окружения — обе попытки закончились уничтожением боевых групп. За сутки в зоне "Северян" ВСУ потеряли более 280 человек, танк, три станции РЭБ, 18 автомобилей, две бронемашины и сотни беспилотников.В Запорожье на Ореховском участке российские силы продолжают охватывать группировку противника. ВС РФ сделали рывок в сторону Омельника, расширив серую зону и затруднив логистику ВСУ. Удары наносятся по позициям врага в районе Малой Токмачки, Червонной Криницы и у трассы на Орехов. Есть продвижение около Новоселовки.Ранее глава киевского режима Зеленский заявил о провале украинской ПВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260927/le-monde-u-voennykh-vsu-rasprostranyaetsya-strakh-pered-rossiyskimi-dronami-1083455299.html
https://ukraina.ru/20260927/rossiyskaya-ballistika-vyvela-iz-stroya-zavod-dronov-na-ukraine-1083454194.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, одесса, николаев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, сумская область, волчанск
Эксклюзив, Киев, Одесса, Николаев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, Сумская область, Волчанск

Взрывы в Киеве и Одессе: горят секретные объекты НАТО, у вэсэушников — "дронофобия". Итоги 27 сентября

18:00 27.09.2026
 
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Киеве, Одессе, Николаеве и Виннице. Уничтожены склады с западной военной помощью, дата-центры и производство дронов Pegasus Arms. А в рядах ВСУ распространяется "дронофобия" — панический страх перед российскими беспилотниками. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Производство дронов Pegasus Arms остановлено после удара
Украинская компания Pegasus Arms, разработчик и производитель дронов для ВСУ, объявила об остановке производства. Причина — удар российской баллистической ракеты по производственным цехам в ночь с 23 на 24 сентября.
Выпуск продукции остановлен на неопределенный срок. По словам представителей компании, с большой вероятностью придется переносить производство на новое место, а это быстро не сделать. Этот удар российской баллистики уже второй — первый был в сентябре прошлого года, тогда тоже пришлось искать новую площадку. Сроки восстановления пока не определены.
Pegasus Arms занимается выпуском беспилотников средней и большой дальности, в том числе самолетного типа. Уничтожение такого производства — серьезный удар по украинскому ВПК. И это — не первый и не последний. Российские ракеты методично уничтожают все, что связано с дроновой программой Киева.
"Дронофобия" в рядах ВСУ
Во французской газете Le Monde вышла статья о новом явлении в украинской армии — "дронофобии". У некоторых военнослужащих ВСУ развился панический страх перед российскими беспилотниками.
- РИА Новости, 1920, 27.09.2026
15:30
Le Monde: у военных ВСУ распространяется страх перед российскими дронамиВо французском издании Le Monde вышла статья о новом психологическом недуге в рядах ВСУ — "дронофобии".Болезнь связана с хроническим страхом перед российскими беспилотниками, который кардинально отличается от стандартного фронтового стресса своей изматывающей природой
"Этот страх рождается из ощущения полной беспомощности", — цитирует издание Сергея Андрейченко, главу психиатрической службы медуправления ВСУ.
По его словам, у страдающих дронофобией военных отсутствуют физические раны, но наблюдаются серьезные психологические проблемы. Боязнь дронов носит изматывающий характер.
Показательно, что накануне Зеленский сам признал результативность российских атак:
"Значительная часть достигает определенных целей". Глава киевского режима пожаловался, что дроны успешно преодолевают украинскую ПВО. И это — приговор всей системе противовоздушной обороны Украины. Которая не может защитить ни объекты, ни солдат
Взрывы в Киеве и Одессе
В ночь с субботы на воскресенье российские войска продолжили наносить удары по Киеву. Также взрывы гремели в Одессе и области, Николаеве, Виннице.
В Соломенском районе Киева "Герань" атаковала складское здание. Очевидцы сообщают о вторичной детонации — что позволяет предполагать удар по складу боеприпасов. Под утро небо над столицей затянуто черным дымом.
Испытания ракетного комплекса Сармат - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
12:18
Российская баллистика вывела из строя завод дронов на УкраинеУкраинская компания Pegasus Arms, разрабатывающая и производящая дроны для ВСУ, объявила об остановке производства из-за российских ударов. Об этом 27 сентября сообщили в компании
В Одесской области работала группа из более чем 15 "Гераней". Целями стали суда и склады. Поражен логистический центр "Дрон Калинш", где Киев хранил FPV-перехватчики. В порту Килия удары нанесены по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины, пунктам размещения пограничников, военным складам и причальной инфраструктуре. Также поражен сухогруз, доставлявший в Одесский порт военные грузы.
В Киевской области поражен логистический центр "Залмер Групп" в Красиловке, где хранилась и распределялась западная военная помощь. В Николаеве уничтожены два склада беспилотников и боевых частей к ним.
Что на фронтах спецоперации?
Российские штурмовики продолжают продвигаться в Сумской области. Накануне освобожден поселок Марьино, есть продвижение в районе Кияницы и Хотени. Продолжаются бои у Уланово, Толстодубово, Степка. С учебных полигонов в штурмовики перебросили до роты принудительно мобилизованных.
В Харьковской области затягивается кольцо окружения на Волчанском направлении. Освобождены Петропавловка и Лозовая. ВСУ дважды пытались выйти из окружения — обе попытки закончились уничтожением боевых групп. За сутки в зоне "Северян" ВСУ потеряли более 280 человек, танк, три станции РЭБ, 18 автомобилей, две бронемашины и сотни беспилотников.
В Запорожье на Ореховском участке российские силы продолжают охватывать группировку противника. ВС РФ сделали рывок в сторону Омельника, расширив серую зону и затруднив логистику ВСУ. Удары наносятся по позициям врага в районе Малой Токмачки, Червонной Криницы и у трассы на Орехов. Есть продвижение около Новоселовки.
Ранее глава киевского режима Зеленский заявил о провале украинской ПВО
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ЭксклюзивКиевОдессаНиколаевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руНАТОСумская областьВолчанск
 
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