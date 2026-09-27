https://ukraina.ru/20260927/vzryvy-v-kieve-i-odesse-goryat-sekretnye-obekty-nato-u-veseushnikov--dronofobiya-itogi-27-sentyabrya-1083455720.html

Взрывы в Киеве и Одессе: горят секретные объекты НАТО, у вэсэушников — "дронофобия". Итоги 27 сентября

Взрывы в Киеве и Одессе: горят секретные объекты НАТО, у вэсэушников — "дронофобия". Итоги 27 сентября - 27.09.2026 Украина.ру

Взрывы в Киеве и Одессе: горят секретные объекты НАТО, у вэсэушников — "дронофобия". Итоги 27 сентября

Российские войска нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Киеве, Одессе, Николаеве и Виннице. Уничтожены склады с западной военной помощью, дата-центры и производство дронов Pegasus Arms. А в рядах ВСУ распространяется "дронофобия" — панический страх перед российскими беспилотниками. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-09-27T18:00

2026-09-27T18:00

2026-09-27T18:00

эксклюзив

киев

одесса

николаев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

нато

сумская область

волчанск

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Производство дронов Pegasus Arms остановлено после удараУкраинская компания Pegasus Arms, разработчик и производитель дронов для ВСУ, объявила об остановке производства. Причина — удар российской баллистической ракеты по производственным цехам в ночь с 23 на 24 сентября.Выпуск продукции остановлен на неопределенный срок. По словам представителей компании, с большой вероятностью придется переносить производство на новое место, а это быстро не сделать. Этот удар российской баллистики уже второй — первый был в сентябре прошлого года, тогда тоже пришлось искать новую площадку. Сроки восстановления пока не определены.Pegasus Arms занимается выпуском беспилотников средней и большой дальности, в том числе самолетного типа. Уничтожение такого производства — серьезный удар по украинскому ВПК. И это — не первый и не последний. Российские ракеты методично уничтожают все, что связано с дроновой программой Киева."Дронофобия" в рядах ВСУВо французской газете Le Monde вышла статья о новом явлении в украинской армии — "дронофобии". У некоторых военнослужащих ВСУ развился панический страх перед российскими беспилотниками."Этот страх рождается из ощущения полной беспомощности", — цитирует издание Сергея Андрейченко, главу психиатрической службы медуправления ВСУ. По его словам, у страдающих дронофобией военных отсутствуют физические раны, но наблюдаются серьезные психологические проблемы. Боязнь дронов носит изматывающий характер.Показательно, что накануне Зеленский сам признал результативность российских атак: "Значительная часть достигает определенных целей". Глава киевского режима пожаловался, что дроны успешно преодолевают украинскую ПВО. И это — приговор всей системе противовоздушной обороны Украины. Которая не может защитить ни объекты, ни солдатВзрывы в Киеве и ОдессеВ ночь с субботы на воскресенье российские войска продолжили наносить удары по Киеву. Также взрывы гремели в Одессе и области, Николаеве, Виннице.В Соломенском районе Киева "Герань" атаковала складское здание. Очевидцы сообщают о вторичной детонации — что позволяет предполагать удар по складу боеприпасов. Под утро небо над столицей затянуто черным дымом.В Одесской области работала группа из более чем 15 "Гераней". Целями стали суда и склады. Поражен логистический центр "Дрон Калинш", где Киев хранил FPV-перехватчики. В порту Килия удары нанесены по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины, пунктам размещения пограничников, военным складам и причальной инфраструктуре. Также поражен сухогруз, доставлявший в Одесский порт военные грузы.В Киевской области поражен логистический центр "Залмер Групп" в Красиловке, где хранилась и распределялась западная военная помощь. В Николаеве уничтожены два склада беспилотников и боевых частей к ним.Что на фронтах спецоперации? Российские штурмовики продолжают продвигаться в Сумской области. Накануне освобожден поселок Марьино, есть продвижение в районе Кияницы и Хотени. Продолжаются бои у Уланово, Толстодубово, Степка. С учебных полигонов в штурмовики перебросили до роты принудительно мобилизованных.В Харьковской области затягивается кольцо окружения на Волчанском направлении. Освобождены Петропавловка и Лозовая. ВСУ дважды пытались выйти из окружения — обе попытки закончились уничтожением боевых групп. За сутки в зоне "Северян" ВСУ потеряли более 280 человек, танк, три станции РЭБ, 18 автомобилей, две бронемашины и сотни беспилотников.В Запорожье на Ореховском участке российские силы продолжают охватывать группировку противника. ВС РФ сделали рывок в сторону Омельника, расширив серую зону и затруднив логистику ВСУ. Удары наносятся по позициям врага в районе Малой Токмачки, Червонной Криницы и у трассы на Орехов. Есть продвижение около Новоселовки.Ранее глава киевского режима Зеленский заявил о провале украинской ПВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260927/le-monde-u-voennykh-vsu-rasprostranyaetsya-strakh-pered-rossiyskimi-dronami-1083455299.html

https://ukraina.ru/20260927/rossiyskaya-ballistika-vyvela-iz-stroya-zavod-dronov-na-ukraine-1083454194.html

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эксклюзив, киев, одесса, николаев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, сумская область, волчанск