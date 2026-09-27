Интересные факты о работе журналиста в командировке: Чаленко рассказал о своей поездке в Донбасс - 27.09.2026 Украина.ру
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Интересные факты о работе журналиста в командировке: Чаленко рассказал о своей поездке в Донбасс
Интересные факты о работе журналиста в командировке: Чаленко рассказал о своей поездке в Донбасс - 27.09.2026 Украина.ру
Интересные факты о работе журналиста в командировке: Чаленко рассказал о своей поездке в Донбасс
Журналист Украина.ру Александр Чаленко поделился впечатлениями от своей недавней командировки в ДНР, а также рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться,... Украина.ру, 27.09.2026
2026-09-27T14:44
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видео
донбасс
донецкая народная республика
александр чаленко
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Журналист Украина.ру Александр Чаленко поделился впечатлениями от своей недавней командировки в ДНР, а также рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться, будучи в Донбассе, и о людях, которые его там удивили.
донбасс
донецкая народная республика
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видео, донбасс, донецкая народная республика, александр чаленко, украина.ру, видео
Видео, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Украина.ру

Интересные факты о работе журналиста в командировке: Чаленко рассказал о своей поездке в Донбасс

14:44 27.09.2026
 
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Журналист Украина.ру Александр Чаленко поделился впечатлениями от своей недавней командировки в ДНР, а также рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться, будучи в Донбассе, и о людях, которые его там удивили.
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