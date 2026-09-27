https://ukraina.ru/20260927/interesnye-fakty-o-rabote-zhurnalista-v-komandirovke-chalenko-rasskazal-o-svoey-poezdke-v-donbass-1083454938.html
Интересные факты о работе журналиста в командировке: Чаленко рассказал о своей поездке в Донбасс
Интересные факты о работе журналиста в командировке: Чаленко рассказал о своей поездке в Донбасс - 27.09.2026 Украина.ру
Интересные факты о работе журналиста в командировке: Чаленко рассказал о своей поездке в Донбасс
Журналист Украина.ру Александр Чаленко поделился впечатлениями от своей недавней командировки в ДНР, а также рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться,... Украина.ру, 27.09.2026
2026-09-27T14:44
2026-09-27T14:44
2026-09-27T14:44
видео
донбасс
донецкая народная республика
александр чаленко
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/1b/1083454818_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e70e0cdc0943bade305b763cf5e05c1e.jpg
Журналист Украина.ру Александр Чаленко поделился впечатлениями от своей недавней командировки в ДНР, а также рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться, будучи в Донбассе, и о людях, которые его там удивили.
донбасс
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/1b/1083454818_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a4c7e16b8f3eeab7802414feaa03f408.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, донбасс, донецкая народная республика, александр чаленко, украина.ру, видео
Видео, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Украина.ру