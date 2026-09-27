https://ukraina.ru/20260927/interesnye-fakty-o-rabote-zhurnalista-v-komandirovke-chalenko-rasskazal-o-svoey-poezdke-v-donbass-1083454938.html

Интересные факты о работе журналиста в командировке: Чаленко рассказал о своей поездке в Донбасс

Интересные факты о работе журналиста в командировке: Чаленко рассказал о своей поездке в Донбасс - 27.09.2026 Украина.ру

Интересные факты о работе журналиста в командировке: Чаленко рассказал о своей поездке в Донбасс

Журналист Украина.ру Александр Чаленко поделился впечатлениями от своей недавней командировки в ДНР, а также рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться,... Украина.ру, 27.09.2026

2026-09-27T14:44

2026-09-27T14:44

2026-09-27T14:44

видео

донбасс

донецкая народная республика

александр чаленко

украина.ру

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Журналист Украина.ру Александр Чаленко поделился впечатлениями от своей недавней командировки в ДНР, а также рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться, будучи в Донбассе, и о людях, которые его там удивили.

донбасс

донецкая народная республика

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, донбасс, донецкая народная республика, александр чаленко, украина.ру, видео