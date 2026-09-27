https://ukraina.ru/20260927/smert-mirotvortsa-30-let-so-dnya-gibeli-mokhammada-nadzhibully-1083391262.html

Смерть миротворца. 30 лет со дня гибели Мохаммада Наджибуллы

Смерть миротворца. 30 лет со дня гибели Мохаммада Наджибуллы - 27.09.2026 Украина.ру

Смерть миротворца. 30 лет со дня гибели Мохаммада Наджибуллы

27 сентября 1996 года в Кабул вошли отряды движения Талибан*. Один из них в первую очередь ворвался в здание миссии ООН. Скрывавшегося там бывшего президента Республики Афганистан Наджибуллу схватили и зверски убили. Командир Талибана Нур Хакмал патетически заявил: "мы его убили, потому что он был убийцей нашего народа"

2026-09-27T16:00

2026-09-27T16:00

2026-09-27T16:00

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история

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Разумеется, в гражданской войне правых и виноватых не бывает, а уж кто является "народом" для талибов – это отдельный вопрос. Но вот именно Наджибулла – один из тех людей, которые даже в условиях гражданской войны был скорее положительным персонажем. Настолько, насколько это вообще применимо к "крысиному королю" ухитрившемуся выжить в тогдашнем афганском серпентарии.Наджибулла родился 6 августа 1947 года. По национальности – пуштун. Отец его был государственным служащим.Он поступил на медицинский факультет Кабульского университета и практически сразу вступил в Народно-демократическую партию Афганистана. Не то, чтобы он был вот прямо революционер-революционер – скорее его, как человека со сравнительно высоким культурно-образовательным уровнем, смущало полусредневековое существование большей части населения страны. В 1969 году он был первый раз арестован… Из-за участия в революционной деятельности он учился в университете 11 лет, но всё же получил диплом акушера-гинеколога.После Апрельской революции 1978 года Наджибулла вошёл в состав Революционного совета (высший орган власти в Демократической республике Афганистан в то время), а потом стал послом в Иране.Потом, однако, в руководстве НДПА началась кровопролитная межфракционная борьба и умеренная фракция "Парчам" ("Знамя") Бабрака Кармаля потерпела поражение. Наджибулла, занявший не ту сторону, лишился гражданства и прятался в Москве до тех пор, пока в 1979 году внутриполитический конфликт не был урегулирован советским спецназом, ликвидировавшим лидера фракции "Хальк" ("Народ") Хафизуллу Амина.Два забавных изгиба советской политики в Афганистане.Во-первых, советские войска призвал в Афганистан именно Амин, а вовсе не Кармаль (хотя он тоже был не против). Но при этом Амин зачем-то убил своего предшественника Нур Мохуммада Тараки, который получил гарантии неприкосновенности от Брежнева, так что его свержение в какой-то мере было личным "приветом"…Во-вторых, хотя Амина назначили врагом народа, а в КПСС фракции запретил ещё X съезд, обе фракции НДПА, которая позиционировалась как марксистско-ленинская партия, сохранялись до самого её конца. Причём сотрудники ЦК КПСС жаловались, что некоторые командированные из СССР товарищи становятся в ДРА большими "халькистами" или "парчамистами", чем сами афганцы.В январе 1980 года Наджибулла получил пост руководителя Службы государственной информации (ХАД – афганская версия КГБ). В ноябре 1985 года он стало секретарём ЦК НДПА, а в мае 1986 года ушёл в отставку Кармаль (умер в Москве в декабре 1996 года, став в последние месяцы жизни свидетелем краха апрельского режима). Наджибулла занял его место под нажимом (и под гарантии!) Москвы.Политику национального примирения Наджибулла объявил на чрезвычайном расширенном XXI пленуме ЦК НДПА 30–31 декабря 1986 года.Начал он с "шагов доброй воли":- освободил из тюрем нескольких тысяч политических заключённых;- с 15 января 1987 года афганская армия прекратила операции против оппозиции;- была введена многопартийная система;- были аминстированы или помилованы ряд полевых командиров.В Афганистане был основан Исламский консультационный совет, менее чем за два года построено 20 новых мечетей и отремонтировано более 300 старых.1 октября 1987 года Наджибулла занял посты генсека ЦК НДПА и председателя Революционного совета ДРА, а 1 декабря 1987 года Лойя Джирга (всеафганский совет старейшин) утвердила новую Конституцию, по которой ДРА стала просто Республикой Афганистан, а её президентом стал Наджибулла.Самое удивительное превращение произошло с самим генсеком ЦК НДПА, который вдруг стал… Наджибуллой – ранее в советских СМИ его называли Наджиб. Примерно в это же время оппозиционеров начинают уважительно называть моджахедами (т.е. – участниками джихада), хотя до этого они были просто душманами (бандитами).Политика национального примирения была если не навязана жёстко из Москвы, то, во всяком случае, была с восторгом принята новым советским руководством.С одной стороны, новый внешнеполитический курс советского руководства предполагал мирное сосуществование, новое мы́шление, конвергенция, общечеловеческие ценности и прочие благоглупости. Причём затык в реализации новой политики был именно в Афганистане – ввод в него советских войск привёл к резкому ухудшению международного положения СССР.С другой стороны, специальная военная операция ограниченного контингента советских войск давно и прочно зашла в тупик – победить оппозицию не удалось, не смотря на всё военно-техническое превосходство. Более того – ситуация даже ухудшилась, поскольку внутриполитическая борьба была дополнена войной за освобождение от оккупантов и джихадом (раз уж оккупанты – неверные).Успехи политики национального примирения были очень ограниченными. Например, к маю 1987 года на сторону правительства перешло 100 отрядов и групп (из 3785) общей численностью 6370 чел. (4,7% общей численности вооружённых оппозиционеров в ДРА). Большая же часть оппозиции (а также радикалы в составе самой НДПА) сочли, что новая политика – признак слабости властей и поддерживающей их Советской армии.СССР же занялся дипломатией – 14 апреля 1988 года в Женеве были подписаны соглашения между Афганистаном и Пакистаном** о взаимном невмешательстве во внутренние дела. Гарантами выступали СССР и США.Мысль советских дипломатов была проста как апельсин – если вывести советские войска и прекратить американскую военную помощь через Пакистан, то афганцы сами как-то договорятся (мысль о том, что до этого они как-то не договорились, была сложнее апельсина). Их оппоненты считали невербалку на раз – "выпустите нас оттудова, мы больше не будем".Вывод советских войск закончился 15 февраля 1989 года, что было в стране воспринято позитивно, но ожидаемых бонусов Горбачёву не принесло. Военная помощь оппозиции не прекратилась. Афганская оппозиция и вовсе женевские соглашения проигнорировала. (Если вы считаете, что эта история кого-то чему-то научила… Ваше право – считайте).С другой стороны, Наджибулла не собирался сдаваться. Хотя после вывода советских войск пришлось ввести чрезвычайное положение, правительственные войска отразили наступление оппозиции. Более того – в марте удалось подавить мятеж министра обороны Шахнаваза Таная. В мае 1990 года режим ЧП был отменён. НДПА отказалась от марксизма-ленинизма и сменила название на "Ватан" ("Отечество").СССР, правда, всё это время поддерживало кабульское правительство, но после его распада к власти пришли политики, решившие делать ставку на оппозицию (не потому, что они сами моджахеды, а потому что тупые предатели). Андрей Козырев прямо заявил: "в Афганистане всё готово к урегулированию – мешает этому только советская поддержка экстремистов во главе с Наджибуллой". 1 января 1992 года Россия прекратила поставки вооружений правительственным войскам.В марте 1992 года Наджибулла заявил о готовности оставить пост президента. Бежать из страны ему не дали бойцы дивизии Абдул-Рашид Дустума, сыгравшей главную роль при подавлении мятежа Таная. Позже Дустум стал маршалом и в августе 2021 года, пообещав разбить талибов, сбежал в Узбекистан, а потом в Турцию.28 апреля в Кабул вошли войска "Панджшерского льва" Ахмад Шаха Масуда. Наджибулла укрылся в миссии ООН, где и оставался следующие четыре года.Там он не сидел без дела – переводил на пушту книгу Питера Хопкирка "Большая Игра против России. Азиатский синдром". И в Афганистане, и за его пределами он пользовался авторитетом как эксперт по местной специфике, предупреждая об угрозе мусульманского фундаментализма.Со свержением власти НДПА гражданская война в Афганистане не прекратилась. Более того – последовало новое иностранное вторжение, но и в этот раз иностранным войскам пришлось убираться.Относительная стабильность в Афганистане настала только при повторном приходе к власти талибов, но стабильность эта больше похожа на кладбищенскую, а страна возвращается к тому самому средневековью, из которого её пытались вырвать такие люди как Наджибулла…* Запрещённое в России движение.** Существует конспирологическая версия относительно того, что к убийству Наджибуллы были причастны спецслужбы Пакистана, которые хотели заставить его задним числом признать выгодную Исламабаду линию границы. Самое удивительное, что эту версию активно цитируют…

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