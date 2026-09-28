В ЛНР за сутки уничтожили около 40 БПЛА, два человека получили ранения - 28.09.2026 Украина.ру
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В ЛНР за сутки уничтожили около 40 БПЛА, два человека получили ранения
В ЛНР за сутки уничтожили около 40 БПЛА, два человека получили ранения - 28.09.2026 Украина.ру
В ЛНР за сутки уничтожили около 40 БПЛА, два человека получили ранения
В ЛНР за сутки системами ПВО и силами МОГ уничтожено порядка 40 вражеских беспилотников, два человека получили ранения. Об этом глава региона Леонид Пасечник вечером 27 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-28T01:40
2026-09-28T01:42
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По его словам, украинские дроны атаковали дома, транспортные средства, коммунальную и гражданскую инфраструктуру в Лисичанске, Первомайске, Северодонецке, Луганске, а также в Белокуракинском, Троицком, Антрацитовском муниципальных округах."Из-за террористических действий ВФУ за сутки в республике пострадали два человека. В Ровеньках вражеский БПЛА ударил по автозаправочной станции, ранения получила оператор АЗС. На автодороге Луганск — Алчевск неонацисты атаковали грузовой автомобиль, пострадал водитель. Всем раненым оказывается медицинская помощь", — написал глава региона.Он добавил, что все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий, следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов."За сутки системами ПВО и силами МОГ уничтожено порядка 40 вражеских целей", — уточнил глава региона.Американская журналистка Сара Мари Билс ранее заявила, что рассказывала западной аудитории о причастности Маска - использовании технологии Starlink при атаке на колледж в Старобельске.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, лнр, луганск, леонид пасечник, лисичанск, северодонецк, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, раненые, ск рф, военные преступления, пво, дроны, удары дронами, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, ЛНР, Луганск, Леонид Пасечник, Лисичанск, Северодонецк, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, раненые, СК РФ, Военные преступления, ПВО, дроны, Удары дронами, СВО, Спецоперация

В ЛНР за сутки уничтожили около 40 БПЛА, два человека получили ранения

01:40 28.09.2026 (обновлено: 01:42 28.09.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В ЛНР за сутки системами ПВО и силами МОГ уничтожено порядка 40 вражеских беспилотников, два человека получили ранения. Об этом глава региона Леонид Пасечник вечером 27 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
По его словам, украинские дроны атаковали дома, транспортные средства, коммунальную и гражданскую инфраструктуру в Лисичанске, Первомайске, Северодонецке, Луганске, а также в Белокуракинском, Троицком, Антрацитовском муниципальных округах.
"Из-за террористических действий ВФУ за сутки в республике пострадали два человека. В Ровеньках вражеский БПЛА ударил по автозаправочной станции, ранения получила оператор АЗС. На автодороге Луганск — Алчевск неонацисты атаковали грузовой автомобиль, пострадал водитель. Всем раненым оказывается медицинская помощь", — написал глава региона.
Он добавил, что все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий, следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов.
"За сутки системами ПВО и силами МОГ уничтожено порядка 40 вражеских целей", — уточнил глава региона.
Американская журналистка Сара Мари Билс ранее заявила, что рассказывала западной аудитории о причастности Маска - использовании технологии Starlink при атаке на колледж в Старобельске.
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01:40В ЛНР за сутки уничтожили около 40 БПЛА, два человека получили ранения
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