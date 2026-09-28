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В ЛНР за сутки уничтожили около 40 БПЛА, два человека получили ранения

В ЛНР за сутки уничтожили около 40 БПЛА, два человека получили ранения - 28.09.2026 Украина.ру

В ЛНР за сутки уничтожили около 40 БПЛА, два человека получили ранения

В ЛНР за сутки системами ПВО и силами МОГ уничтожено порядка 40 вражеских беспилотников, два человека получили ранения. Об этом глава региона Леонид Пасечник вечером 27 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-28T01:40

2026-09-28T01:40

2026-09-28T01:42

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По его словам, украинские дроны атаковали дома, транспортные средства, коммунальную и гражданскую инфраструктуру в Лисичанске, Первомайске, Северодонецке, Луганске, а также в Белокуракинском, Троицком, Антрацитовском муниципальных округах."Из-за террористических действий ВФУ за сутки в республике пострадали два человека. В Ровеньках вражеский БПЛА ударил по автозаправочной станции, ранения получила оператор АЗС. На автодороге Луганск — Алчевск неонацисты атаковали грузовой автомобиль, пострадал водитель. Всем раненым оказывается медицинская помощь", — написал глава региона.Он добавил, что все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий, следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов."За сутки системами ПВО и силами МОГ уничтожено порядка 40 вражеских целей", — уточнил глава региона.Американская журналистка Сара Мари Билс ранее заявила, что рассказывала западной аудитории о причастности Маска - использовании технологии Starlink при атаке на колледж в Старобельске.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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