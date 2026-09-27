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Le Monde: у военных ВСУ распространяется страх перед российскими дронами

Le Monde: у военных ВСУ распространяется страх перед российскими дронами - 27.09.2026 Украина.ру

Le Monde: у военных ВСУ распространяется страх перед российскими дронами

Во французском издании Le Monde вышла статья о новом психологическом недуге в рядах ВСУ — "дронофобии".Болезнь связана с хроническим страхом перед российскими беспилотниками, который кардинально отличается от стандартного фронтового стресса своей изматывающей природой

2026-09-27T15:30

2026-09-27T15:30

2026-09-27T15:30

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Первым пациентом, на примере которого врачи описали состояние, стал сержант Александр Душаков. По его словам, постоянная угроза с воздуха вызывает у бойцов глубокое истощение, даже если они не имеют прямых телесных повреждений."Этот страх рождается из ощущения полной беспомощности. Физических ранений у таких пациентов не было, но им требовалась психологическая поддержка", — приводит издание слова руководителя психиатрической службы медицинского управления украинской армии Сергея Андрейченко.Накануне Владимир Зеленский открыто признал результативность атак российских беспилотников, указав на серьёзные трудности в их перехвате. Глава киевского режима пожаловался, что значительная часть барражирующих дронов успешно преодолевает систему ПВО Украины.Подробнее о перспективах получения режимом так необходимых ему средств ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру