Le Monde: у военных ВСУ распространяется страх перед российскими дронами - 27.09.2026 Украина.ру
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Le Monde: у военных ВСУ распространяется страх перед российскими дронами
Le Monde: у военных ВСУ распространяется страх перед российскими дронами - 27.09.2026 Украина.ру
Le Monde: у военных ВСУ распространяется страх перед российскими дронами
Во французском издании Le Monde вышла статья о новом психологическом недуге в рядах ВСУ — "дронофобии".Болезнь связана с хроническим страхом перед российскими беспилотниками, который кардинально отличается от стандартного фронтового стресса своей изматывающей природой
2026-09-27T15:30
2026-09-27T15:30
новости
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Первым пациентом, на примере которого врачи описали состояние, стал сержант Александр Душаков. По его словам, постоянная угроза с воздуха вызывает у бойцов глубокое истощение, даже если они не имеют прямых телесных повреждений."Этот страх рождается из ощущения полной беспомощности. Физических ранений у таких пациентов не было, но им требовалась психологическая поддержка", — приводит издание слова руководителя психиатрической службы медицинского управления украинской армии Сергея Андрейченко.Накануне Владимир Зеленский открыто признал результативность атак российских беспилотников, указав на серьёзные трудности в их перехвате. Глава киевского режима пожаловался, что значительная часть барражирующих дронов успешно преодолевает систему ПВО Украины.Подробнее о перспективах получения режимом так необходимых ему средств ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Le Monde: у военных ВСУ распространяется страх перед российскими дронами

15:30 27.09.2026
 
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
- РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
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Во французском издании Le Monde вышла статья о новом психологическом недуге в рядах ВСУ — "дронофобии".Болезнь связана с хроническим страхом перед российскими беспилотниками, который кардинально отличается от стандартного фронтового стресса своей изматывающей природой
Первым пациентом, на примере которого врачи описали состояние, стал сержант Александр Душаков. По его словам, постоянная угроза с воздуха вызывает у бойцов глубокое истощение, даже если они не имеют прямых телесных повреждений.
"Этот страх рождается из ощущения полной беспомощности. Физических ранений у таких пациентов не было, но им требовалась психологическая поддержка", — приводит издание слова руководителя психиатрической службы медицинского управления украинской армии Сергея Андрейченко.
Накануне Владимир Зеленский открыто признал результативность атак российских беспилотников, указав на серьёзные трудности в их перехвате. Глава киевского режима пожаловался, что значительная часть барражирующих дронов успешно преодолевает систему ПВО Украины.
Подробнее о перспективах получения режимом так необходимых ему средств ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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