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"Чтобы все знали о причастности Маска": журналистка из США раскрыла след Starlink в атаке на Старобельск
"Чтобы все знали о причастности Маска": журналистка из США раскрыла след Starlink в атаке на Старобельск - 27.09.2026 Украина.ру
"Чтобы все знали о причастности Маска": журналистка из США раскрыла след Starlink в атаке на Старобельск
Американская журналистка Сара Мари Билс заявила, что рассказывала западной аудитории об использовании технологии Starlink при атаке на колледж в Старобельске
2026-09-27T18:44
2026-09-27T18:44
2026-09-27T18:44
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По её словам, она и коллеги одними из первых западных журналистов подробно освещали последствия удара. Билс рассказала, что раньше неё на место приехал репортёр Кристофер Хелали. В своих материалах журналисты обращали внимание на обнаруженные среди обломков беспилотников элементы Starlink."Мы публиковали информацию о том, что был замешан Starlink, чтобы все знали и о причастности Илона Маска к этой трагедии", — приводят её слова российские информагенства.Билс также обвинила часть американских СМИ в предвзятом освещении событий вокруг Старобельска. По её словам, независимые журналисты выпускали собственные видео и спорили с трактовками коллег, которые считали их материалы недостоверными.Напомним, в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. После завершения поисковой операции установлены личности всех погибших, большинство — студенты 2003–2008 годов рождения.Подробнее о трагедии - в материале Старобельск: преступление и наказание на сайте Украина.ру.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября
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новости, старобельск, сша, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру, следственный комитет
Новости, Старобельск, США, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Следственный комитет
"Чтобы все знали о причастности Маска": журналистка из США раскрыла след Starlink в атаке на Старобельск
Американская журналистка Сара Мари Билс заявила, что рассказывала западной аудитории об использовании технологии Starlink при атаке на колледж в Старобельске
По её словам, она и коллеги одними из первых западных журналистов подробно освещали последствия удара. Билс рассказала, что раньше неё на место приехал репортёр Кристофер Хелали. В своих материалах журналисты обращали внимание на обнаруженные среди обломков беспилотников элементы Starlink.
"Мы публиковали информацию о том, что был замешан Starlink, чтобы все знали и о причастности Илона Маска к этой трагедии", — приводят её слова российские информагенства.
Билс также обвинила часть американских СМИ в предвзятом освещении событий вокруг Старобельска. По её словам, независимые журналисты выпускали собственные видео и спорили с трактовками коллег, которые считали их материалы недостоверными.
Напомним, в результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. После завершения поисковой операции установлены личности всех погибших, большинство — студенты 2003–2008 годов рождения.
Подробнее о трагедии - в материале Старобельск: преступление и наказание на сайте Украина.ру.