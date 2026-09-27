Песков: Путин может встретиться с Си Цзиньпином и Трампом на саммите АТЭС - 27.09.2026 Украина.ру
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Песков: Путин может встретиться с Си Цзиньпином и Трампом на саммите АТЭС
Песков: Путин может встретиться с Си Цзиньпином и Трампом на саммите АТЭС - 27.09.2026 Украина.ру
Песков: Путин может встретиться с Си Цзиньпином и Трампом на саммите АТЭС
На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября возможны контакты президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом 27 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-09-27T14:51
2026-09-27T14:51
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атэс
владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
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По его словам, пока не определено, будет ли это одна трёхсторонняя встреча или отдельные переговоры. При этом встреча Путина и Си в Китае уже согласована.Что касается саммита G20 в Майами, решение о поездке Путина пока не принято. Песков отметил, что в Кремле будут учитывать все обстоятельства. Сам факт приглашения там ценят, однако делать преждевременные выводы не считают правильным.Говоря о российско-американских отношениях, Песков охарактеризовал их предельно сдержанно:"Мягко говоря, не в лучшей форме".При этом возможные контакты Путина с Си Цзиньпином и Трампом на полях АТЭС могут стать одним из ключевых дипломатических событий ноябрьского саммита.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября
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новости, россия, китай, кремль, атэс, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп
Новости, Россия, Китай, Кремль, АТЭС, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп

Песков: Путин может встретиться с Си Цзиньпином и Трампом на саммите АТЭС

14:51 27.09.2026
 
© telegram ukr_2025_ruРоссия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков
Россия продолжает контакты с Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру, сообщил Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
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На полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября возможны контакты президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом 27 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
По его словам, пока не определено, будет ли это одна трёхсторонняя встреча или отдельные переговоры. При этом встреча Путина и Си в Китае уже согласована.
Что касается саммита G20 в Майами, решение о поездке Путина пока не принято. Песков отметил, что в Кремле будут учитывать все обстоятельства. Сам факт приглашения там ценят, однако делать преждевременные выводы не считают правильным.
Говоря о российско-американских отношениях, Песков охарактеризовал их предельно сдержанно:
"Мягко говоря, не в лучшей форме".
При этом возможные контакты Путина с Си Цзиньпином и Трампом на полях АТЭС могут стать одним из ключевых дипломатических событий ноябрьского саммита.
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября
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