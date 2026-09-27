https://ukraina.ru/20260927/rossiyskaya-ballistika-vyvela-iz-stroya-zavod-dronov-na-ukraine-1083454194.html

Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине

Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине - 27.09.2026 Украина.ру

Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине

Украинская компания Pegasus Arms, разрабатывающая и производящая дроны для ВСУ, объявила об остановке производства из-за российских ударов. Об этом 27 сентября сообщили в компании

2026-09-27T12:18

2026-09-27T12:18

2026-09-27T12:18

сво

спецоперация

украина

россия

вооруженные силы украины

украина.ру

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Удар российской баллистической ракеты поразил производственные цеха Pegasus Arms. Выпуск продукции остановлен на неопределённый срок."С большой вероятностью теперь придётся переносить производство на новое место, а это быстро не сделать — такой опыт уже имеется", — заявили в компании.Это уже второй удар по предприятию: первый был в сентябре прошлого года, тогда также пришлось искать новую площадку для возобновления выпуска дронов.Удар был нанесён в ночь с 23 на 24 сентября. После оценки ущерба принято решение об остановке производства. Сроки восстановления пока не определены.Pegasus Arms занимается выпуском беспилотников средней и большой дальности, в том числе самолётного типа.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру