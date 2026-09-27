https://ukraina.ru/20260927/rossiyskaya-ballistika-vyvela-iz-stroya-zavod-dronov-na-ukraine-1083454194.html
Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине
Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине - 27.09.2026 Украина.ру
Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине
Украинская компания Pegasus Arms, разрабатывающая и производящая дроны для ВСУ, объявила об остановке производства из-за российских ударов. Об этом 27 сентября сообщили в компании
2026-09-27T12:18
2026-09-27T12:18
2026-09-27T12:18
сво
спецоперация
украина
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
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Удар российской баллистической ракеты поразил производственные цеха Pegasus Arms. Выпуск продукции остановлен на неопределённый срок."С большой вероятностью теперь придётся переносить производство на новое место, а это быстро не сделать — такой опыт уже имеется", — заявили в компании.Это уже второй удар по предприятию: первый был в сентябре прошлого года, тогда также пришлось искать новую площадку для возобновления выпуска дронов.Удар был нанесён в ночь с 23 на 24 сентября. После оценки ущерба принято решение об остановке производства. Сроки восстановления пока не определены.Pegasus Arms занимается выпуском беспилотников средней и большой дальности, в том числе самолётного типа.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине
Украинская компания Pegasus Arms, разрабатывающая и производящая дроны для ВСУ, объявила об остановке производства из-за российских ударов. Об этом 27 сентября сообщили в компании
Удар российской баллистической ракеты поразил производственные цеха Pegasus Arms. Выпуск продукции остановлен на неопределённый срок.
"С большой вероятностью теперь придётся переносить производство на новое место, а это быстро не сделать — такой опыт уже имеется", — заявили в компании.
Это уже второй удар по предприятию: первый был в сентябре прошлого года, тогда также пришлось искать новую площадку для возобновления выпуска дронов.
Удар был нанесён в ночь с 23 на 24 сентября. После оценки ущерба принято решение об остановке производства. Сроки восстановления пока не определены.
Pegasus Arms занимается выпуском беспилотников средней и большой дальности, в том числе самолётного типа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.