Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине - 27.09.2026 Украина.ру
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Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине
Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине - 27.09.2026 Украина.ру
Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине
Украинская компания Pegasus Arms, разрабатывающая и производящая дроны для ВСУ, объявила об остановке производства из-за российских ударов. Об этом 27 сентября сообщили в компании
2026-09-27T12:18
2026-09-27T12:18
сво
спецоперация
украина
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
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Удар российской баллистической ракеты поразил производственные цеха Pegasus Arms. Выпуск продукции остановлен на неопределённый срок."С большой вероятностью теперь придётся переносить производство на новое место, а это быстро не сделать — такой опыт уже имеется", — заявили в компании.Это уже второй удар по предприятию: первый был в сентябре прошлого года, тогда также пришлось искать новую площадку для возобновления выпуска дронов.Удар был нанесён в ночь с 23 на 24 сентября. После оценки ущерба принято решение об остановке производства. Сроки восстановления пока не определены.Pegasus Arms занимается выпуском беспилотников средней и большой дальности, в том числе самолётного типа.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине

12:18 27.09.2026
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания ракетного комплекса "Сармат"
Испытания ракетного комплекса Сармат - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Украинская компания Pegasus Arms, разрабатывающая и производящая дроны для ВСУ, объявила об остановке производства из-за российских ударов. Об этом 27 сентября сообщили в компании
Удар российской баллистической ракеты поразил производственные цеха Pegasus Arms. Выпуск продукции остановлен на неопределённый срок.
"С большой вероятностью теперь придётся переносить производство на новое место, а это быстро не сделать — такой опыт уже имеется", — заявили в компании.
Это уже второй удар по предприятию: первый был в сентябре прошлого года, тогда также пришлось искать новую площадку для возобновления выпуска дронов.
Удар был нанесён в ночь с 23 на 24 сентября. После оценки ущерба принято решение об остановке производства. Сроки восстановления пока не определены.
Pegasus Arms занимается выпуском беспилотников средней и большой дальности, в том числе самолётного типа.
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября
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