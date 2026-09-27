https://ukraina.ru/20260927/polsha-predlagaet-razmestit-zavod-po-proizvodstvu-raket-dlya-patriot-na-svoey-territorii-1083455422.html

Польша предлагает разместить завод по производству ракет для Patriot на своей территории

Польша предлагает разместить завод по производству ракет для Patriot на своей территории - 27.09.2026 Украина.ру

Польша предлагает разместить завод по производству ракет для Patriot на своей территории

Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая заявила, что на территории страны будет безопасно разместить производство ракет для Patriot, если Украина получит соответствующую лицензию. Об этом 27 сентября сообщило издание RMF24

2026-09-27T16:03

2026-09-27T16:03

2026-09-27T16:03

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"Увидим, произойдёт ли это. Мы предложили, что если планируется строительство такого завода в Украине, мы предлагаем построить его в Польше, чтобы он располагался на так называемой безопасной территории", — отметила она.Замминистра напомнила, что Зеленский недавно объявил: президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о предоставлении Киеву лицензий на производство ракет.При этом она уточнила, что это предложение не касается переговоров Польши с США по ракетам Patriot и созданию сервисного центра.Получит ли Киев ракеты Patriot – об этом в материале Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, украина, киев, владимир зеленский, украина.ру, дональд трамп