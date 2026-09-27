Польша предлагает разместить завод по производству ракет для Patriot на своей территории - 27.09.2026 Украина.ру
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Польша предлагает разместить завод по производству ракет для Patriot на своей территории
Польша предлагает разместить завод по производству ракет для Patriot на своей территории - 27.09.2026 Украина.ру
Польша предлагает разместить завод по производству ракет для Patriot на своей территории
Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая заявила, что на территории страны будет безопасно разместить производство ракет для Patriot, если Украина получит соответствующую лицензию. Об этом 27 сентября сообщило издание RMF24
2026-09-27T16:03
2026-09-27T16:03
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"Увидим, произойдёт ли это. Мы предложили, что если планируется строительство такого завода в Украине, мы предлагаем построить его в Польше, чтобы он располагался на так называемой безопасной территории", — отметила она.Замминистра напомнила, что Зеленский недавно объявил: президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о предоставлении Киеву лицензий на производство ракет.При этом она уточнила, что это предложение не касается переговоров Польши с США по ракетам Patriot и созданию сервисного центра.Получит ли Киев ракеты Patriot – об этом в материале Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, киев, владимир зеленский, украина.ру, дональд трамп
Новости, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Украина.ру, Дональд Трамп

Польша предлагает разместить завод по производству ракет для Patriot на своей территории

16:03 27.09.2026
 
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
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Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковьяк-Чернецкая заявила, что на территории страны будет безопасно разместить производство ракет для Patriot, если Украина получит соответствующую лицензию. Об этом 27 сентября сообщило издание RMF24
"Увидим, произойдёт ли это. Мы предложили, что если планируется строительство такого завода в Украине, мы предлагаем построить его в Польше, чтобы он располагался на так называемой безопасной территории", — отметила она.
Замминистра напомнила, что Зеленский недавно объявил: президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о предоставлении Киеву лицензий на производство ракет.
При этом она уточнила, что это предложение не касается переговоров Польши с США по ракетам Patriot и созданию сервисного центра.
Получит ли Киев ракеты Patriot – об этом в материале Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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