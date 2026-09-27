https://ukraina.ru/20260927/budanov-raskryl-sroki-masshtabnogo-obmena-plennymi-1083454337.html
Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными
Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными - 27.09.2026 Украина.ру
Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил о вероятном проведении крупного процесса взаимной передачи военнослужащих между Киевом и Москвой. Об этом 27 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-27T13:32
2026-09-27T13:32
2026-09-27T13:32
украина
россия
вооруженные силы украины
офис президента
минобороны
киев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_273:0:992:405_1920x0_80_0_0_b896a2b9f39ca47442e8f2565b40da02.jpg
По его словам, реализация договорённостей ожидается в максимально сжатые сроки."Должно быть вообще очень быстро, в ближайшее время. Я думаю, на неделе", — заявил чиновник.Он дал понять, что подготовка процедуры находится на финальной стадии. Журналисты попытались конкретизировать сроки и спросили, запланировано ли мероприятие именно на предстоящие семь дней. Буданов лаконично подтвердил эти предположения."Надеемся на это", — подчеркнул он.Напомним, 19 августа состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной: стороны передали друг другу по 103 человека. Российское Минобороны сообщило о возвращении российских военнослужащих. Зеленский заявил, что среди освобождённых украинцев были бойцы ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии. После обмена стороны продолжили обсуждать новые этапы возвращения пленных. Кроме того, 26 августа сообщалось об обмене по формуле "10 на 10".Подробнее об обмене – в материале Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и УкраинойБольше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_248:0:992:558_1920x0_80_0_0_e2a33421a96a0d3bc46f4255862548c8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, вооруженные силы украины, офис президента, минобороны, киев, новости
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Минобороны, Киев, Новости
Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил о вероятном проведении крупного процесса взаимной передачи военнослужащих между Киевом и Москвой. Об этом 27 сентября сообщили украинские СМИ
По его словам, реализация договорённостей ожидается в максимально сжатые сроки.
"Должно быть вообще очень быстро, в ближайшее время. Я думаю, на неделе", — заявил чиновник.
Он дал понять, что подготовка процедуры находится на финальной стадии. Журналисты попытались конкретизировать сроки и спросили, запланировано ли мероприятие именно на предстоящие семь дней. Буданов лаконично подтвердил эти предположения.
"Надеемся на это", — подчеркнул он.
Напомним, 19 августа состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной: стороны передали друг другу по 103 человека. Российское Минобороны сообщило о возвращении российских военнослужащих. Зеленский заявил, что среди освобождённых украинцев были бойцы ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии. После обмена стороны продолжили обсуждать новые этапы возвращения пленных. Кроме того, 26 августа сообщалось об обмене по формуле "10 на 10".
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.