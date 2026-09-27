https://ukraina.ru/20260927/budanov-raskryl-sroki-masshtabnogo-obmena-plennymi-1083454337.html

Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными

Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными - 27.09.2026 Украина.ру

Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил о вероятном проведении крупного процесса взаимной передачи военнослужащих между Киевом и Москвой. Об этом 27 сентября сообщили украинские СМИ

2026-09-27T13:32

2026-09-27T13:32

2026-09-27T13:32

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По его словам, реализация договорённостей ожидается в максимально сжатые сроки."Должно быть вообще очень быстро, в ближайшее время. Я думаю, на неделе", — заявил чиновник.Он дал понять, что подготовка процедуры находится на финальной стадии. Журналисты попытались конкретизировать сроки и спросили, запланировано ли мероприятие именно на предстоящие семь дней. Буданов лаконично подтвердил эти предположения."Надеемся на это", — подчеркнул он.Напомним, 19 августа состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной: стороны передали друг другу по 103 человека. Российское Минобороны сообщило о возвращении российских военнослужащих. Зеленский заявил, что среди освобождённых украинцев были бойцы ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии. После обмена стороны продолжили обсуждать новые этапы возвращения пленных. Кроме того, 26 августа сообщалось об обмене по формуле "10 на 10".Подробнее об обмене – в материале Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и УкраинойБольше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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украина, россия, вооруженные силы украины, офис президента, минобороны, киев, новости