Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными - 27.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260927/budanov-raskryl-sroki-masshtabnogo-obmena-plennymi-1083454337.html
Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными
Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными - 27.09.2026 Украина.ру
Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил о вероятном проведении крупного процесса взаимной передачи военнослужащих между Киевом и Москвой. Об этом 27 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-27T13:32
2026-09-27T13:32
украина
россия
вооруженные силы украины
офис президента
минобороны
киев
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_273:0:992:405_1920x0_80_0_0_b896a2b9f39ca47442e8f2565b40da02.jpg
По его словам, реализация договорённостей ожидается в максимально сжатые сроки."Должно быть вообще очень быстро, в ближайшее время. Я думаю, на неделе", — заявил чиновник.Он дал понять, что подготовка процедуры находится на финальной стадии. Журналисты попытались конкретизировать сроки и спросили, запланировано ли мероприятие именно на предстоящие семь дней. Буданов лаконично подтвердил эти предположения."Надеемся на это", — подчеркнул он.Напомним, 19 августа состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной: стороны передали друг другу по 103 человека. Российское Минобороны сообщило о возвращении российских военнослужащих. Зеленский заявил, что среди освобождённых украинцев были бойцы ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии. После обмена стороны продолжили обсуждать новые этапы возвращения пленных. Кроме того, 26 августа сообщалось об обмене по формуле "10 на 10".Подробнее об обмене – в материале Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и УкраинойБольше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_248:0:992:558_1920x0_80_0_0_e2a33421a96a0d3bc46f4255862548c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, вооруженные силы украины, офис президента, минобороны, киев, новости
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Минобороны, Киев, Новости

Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными

13:32 27.09.2026
 
© Фото : ABC News
- РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© Фото : ABC News
Читать в
ДзенTelegram
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил о вероятном проведении крупного процесса взаимной передачи военнослужащих между Киевом и Москвой. Об этом 27 сентября сообщили украинские СМИ
По его словам, реализация договорённостей ожидается в максимально сжатые сроки.
"Должно быть вообще очень быстро, в ближайшее время. Я думаю, на неделе", — заявил чиновник.
Он дал понять, что подготовка процедуры находится на финальной стадии. Журналисты попытались конкретизировать сроки и спросили, запланировано ли мероприятие именно на предстоящие семь дней. Буданов лаконично подтвердил эти предположения.
"Надеемся на это", — подчеркнул он.
Напомним, 19 августа состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной: стороны передали друг другу по 103 человека. Российское Минобороны сообщило о возвращении российских военнослужащих. Зеленский заявил, что среди освобождённых украинцев были бойцы ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии. После обмена стороны продолжили обсуждать новые этапы возвращения пленных. Кроме того, 26 августа сообщалось об обмене по формуле "10 на 10".
Подробнее об обмене – в материале Готовится следующий большой обмен военнопленными между Россией и Украиной
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныОфис президентаМинобороныКиевНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:51Песков: Путин может встретиться с Си Цзиньпином и Трампом на саммите АТЭС
14:44Интересные факты о работе журналиста в командировке: Чаленко рассказал о своей поездке в Донбасс
13:32Буданов* раскрыл сроки масштабного обмена пленными
12:18Российская баллистика вывела из строя завод дронов на Украине
12:07Госдолг Украины вырос до 223 миллиардов долларов
12:02Зеленский в истерике: "Меня хотят убить!" И при чем тут сбежавший генпрокурор?
12:00"Вокруг Булгакова": Малая Пироговская, 18 – первый московский адрес Булгакова
11:33"Просто летать уже маловато": инструктор по дронам - о подготовке операторов и работе на передке
11:33"Значительная часть достигает целей": Зеленский о провале украинской ПВО
11:20Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон"
11:01Бывший вице-премьер Украины Арбузов стал депутатом Госдумы
10:35Жуткое ДТП в Одессе: иностранец на BMW сбил пятерых человек у блокпоста
10:19Экс-депутат Рады Новинский получил гражданство Сербии
09:16Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября
08:40Может ли быть нацистским режим при президенте-еврее
08:21Невероятный результат: на Украине вообще не осталось гражданских объектов
08:00Скромный труженик Победы. К 130-летию со дня рождения генерала армии Алексея Антонова
07:32Львовские студенты помогают российской армии, Тайвань скупает Прикарпатье. Западная Украина за неделю
07:00Тимофей Сергейцев: России надо готовиться к тому, что Украина после войны станет территорией карантина
06:04Зеленскому нужна выжженная земля вместо Украины: эксперты о будущем страны
Лента новостейМолния