https://ukraina.ru/20260907/konflikt-radi-vlasti-frantsuzskiy-politik-raskryl-motivy-zelenskogo-1083055932.html

"Конфликт ради власти": французский политик раскрыл мотивы Зеленского

"Конфликт ради власти": французский политик раскрыл мотивы Зеленского - 07.09.2026 Украина.ру

"Конфликт ради власти": французский политик раскрыл мотивы Зеленского

Владимир Зеленский после встречи с эмиссарами Дональда Трампа фактически признал, что война нужна ему для сохранения власти и обогащения. Об этом 7 сентября заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо

2026-09-07T15:24

2026-09-07T15:24

2026-09-07T15:24

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Так он отреагировал на заявление главы киевского режима о том, что боевые действия продолжатся и этой зимой."Конечно, ему необходим этот конфликт для сохранения власти и своего обогащения", — написал Филиппо.Политик призвал прекратить спонсировать вооружённое противостояние и коррупцию, остановить поставки оружия и передачу денег Киеву — ради украинцев, россиян и французов.Ранее Axios сообщал, что Уиткофф и Кушнер заявили Зеленскому о стремлении добиться прорыва в переговорах до зимы. 5 сентября они встречались с Владимиром Путиным, на следующий день — с Зеленским.Спецпосланник Трампа назвал киевские переговоры "очень содержательными". Однако сам Зеленский, судя по заявлениям, продолжает играть в затягивание. О визите эмиссаров Трампа в Киеве – в материале обозревателя Украина.ру Захара Виноградова – Тайное стало явным, Буданов* вместо Зеленского, визиты посланников Трампа. Украина на минувшей неделеБольше новостей представлено в обзоре "Вы сработали лучше Patriot": Зеленский сравнил дипломатов с оружием. Хроника событий на утро 7 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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