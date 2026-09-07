Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козни - 07.09.2026 Украина.ру
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Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козни
Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козни - 07.09.2026 Украина.ру
Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козни
Нынешнее руководство Украины рассчитывает на усиление поддержки партнёров в деле снижения военной мощи России. Об этом 7 сентября проинформировал телеграм-канал МОУ
2026-09-07T14:52
2026-09-07T14:52
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германия
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Насущные потребности киевского режима и очередные антироссийские козни обсудили министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый с советниками по вопросам нацбезопасности Франции, Германии и Британии – Эмманюэлем Бонном, Гюнтером Зауттером и Джонатаном Пауэллом. Хмара и Драпатый проинформировали партнеров о ситуации на поле боя, стратегии и действиях защитников киевского режима на подконтрольных им территориях восточнее Киева."Обсудили потенциальные вызовы и потребности в средствах, которые позволят уменьшать российский потенциал вести войну. Важное направление - deep strike", - сказано в официальном сообщении МОУ.Там также подчёркнута необходимость комплексной работы с партнерами для усиления антироссийских санкций. Новый украинский министр обороны с новым главкомом ВСУ снова напомнили представителям НАТО о своих приоритетах, указав на средства ПВО."Фокус-на ускорении реализации антибалистического проекта FREYJA. Передали партнерам конкретный перечень потребностей, необходимых для его завершения. Отдельно говорили о потенциале сотрудничества в когнитивной области", - рассказали в МОУ по итогам переговоров. Хмара в общении с партнёрами подчеркнул готовность киевского режима "развивать взаимовыгодные проекты, которые будут усиливать обе стороны". Он также подчеркнул, что Украина готовится к возможному объявлению Россией мобилизации, обратившись к давно опровергнутому Москвой фейку.Ранее на эту тему: "Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентябряТем временем "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщинИнтервью на эту тему: Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, михаил драпатый, нато, вооруженные силы украины, франция, британия, германия, военная помощь, мобилизация, военная помощь украине, мир без границ
Новости, Украина, Россия, Михаил Драпатый, НАТО, Вооруженные силы Украины, Франция, Британия, Германия, военная помощь, мобилизация, военная помощь Украине, Мир без границ

Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козни

14:52 07.09.2026
 
© Фото : Минобороны УкраиныДрапатый, Хмара и партнёры из НАТО 07.09.2026
Драпатый, Хмара и партнёры из НАТО 07.09.2026 - РИА Новости, 1920, 07.09.2026
© Фото : Минобороны Украины
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Нынешнее руководство Украины рассчитывает на усиление поддержки партнёров в деле снижения военной мощи России. Об этом 7 сентября проинформировал телеграм-канал МОУ
Насущные потребности киевского режима и очередные антироссийские козни обсудили министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый с советниками по вопросам нацбезопасности Франции, Германии и Британии – Эмманюэлем Бонном, Гюнтером Зауттером и Джонатаном Пауэллом.
Хмара и Драпатый проинформировали партнеров о ситуации на поле боя, стратегии и действиях защитников киевского режима на подконтрольных им территориях восточнее Киева.
"Обсудили потенциальные вызовы и потребности в средствах, которые позволят уменьшать российский потенциал вести войну. Важное направление - deep strike", - сказано в официальном сообщении МОУ.
Там также подчёркнута необходимость комплексной работы с партнерами для усиления антироссийских санкций.
Новый украинский министр обороны с новым главкомом ВСУ снова напомнили представителям НАТО о своих приоритетах, указав на средства ПВО.
"Фокус-на ускорении реализации антибалистического проекта FREYJA. Передали партнерам конкретный перечень потребностей, необходимых для его завершения. Отдельно говорили о потенциале сотрудничества в когнитивной области", - рассказали в МОУ по итогам переговоров.
Хмара в общении с партнёрами подчеркнул готовность киевского режима "развивать взаимовыгодные проекты, которые будут усиливать обе стороны". Он также подчеркнул, что Украина готовится к возможному объявлению Россией мобилизации, обратившись к давно опровергнутому Москвой фейку.
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