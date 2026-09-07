https://ukraina.ru/20260907/khmara-i-drapatyy-obsudili-s-sovetnikami-nato-deep-strike-i-antirossiyskie-kozni-1083053916.html

Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козни

Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козни - 07.09.2026 Украина.ру

Хмара и Драпатый обсудили с советниками НАТО deep strike и антироссийские козни

Нынешнее руководство Украины рассчитывает на усиление поддержки партнёров в деле снижения военной мощи России. Об этом 7 сентября проинформировал телеграм-канал МОУ

2026-09-07T14:52

2026-09-07T14:52

2026-09-07T14:52

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Насущные потребности киевского режима и очередные антироссийские козни обсудили министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый с советниками по вопросам нацбезопасности Франции, Германии и Британии – Эмманюэлем Бонном, Гюнтером Зауттером и Джонатаном Пауэллом. Хмара и Драпатый проинформировали партнеров о ситуации на поле боя, стратегии и действиях защитников киевского режима на подконтрольных им территориях восточнее Киева."Обсудили потенциальные вызовы и потребности в средствах, которые позволят уменьшать российский потенциал вести войну. Важное направление - deep strike", - сказано в официальном сообщении МОУ.Там также подчёркнута необходимость комплексной работы с партнерами для усиления антироссийских санкций. Новый украинский министр обороны с новым главкомом ВСУ снова напомнили представителям НАТО о своих приоритетах, указав на средства ПВО."Фокус-на ускорении реализации антибалистического проекта FREYJA. Передали партнерам конкретный перечень потребностей, необходимых для его завершения. Отдельно говорили о потенциале сотрудничества в когнитивной области", - рассказали в МОУ по итогам переговоров. Хмара в общении с партнёрами подчеркнул готовность киевского режима "развивать взаимовыгодные проекты, которые будут усиливать обе стороны". Он также подчеркнул, что Украина готовится к возможному объявлению Россией мобилизации, обратившись к давно опровергнутому Москвой фейку.Ранее на эту тему: "Бред о мобилизации" и "переговоры с террористами". Хроника событий на утро 2 сентябряТем временем "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщинИнтервью на эту тему: Американский политик Кимберли Лоу: Украина уже проиграла, конфликт нужно завершать на условиях РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, михаил драпатый, нато, вооруженные силы украины, франция, британия, германия, военная помощь, мобилизация, военная помощь украине, мир без границ