https://ukraina.ru/20260906/s-chem-uitkoff-i-kushner-priekhali-k-putinu-budanov-mirotvorets-khronika-sobytiy-na-utro-6-sentyabrya-1083035737.html

С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября

С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября - 06.09.2026 Украина.ру

С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября

Президент России Владимир Путин провёл переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Западные СМИ рассказали о роли главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова* в переговорах с Россией

2026-09-06T10:21

2026-09-06T10:21

2026-09-06T10:32

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Ещё до встречи с президентом России Владимиром Путиным вечером 5 сентября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры с российским лидером станут одной из самых памятных историй в его жизни."Мы ждали этой встречи сегодня, и мы были за дверями этого кабинета: господин Дмитриев, господин Ушаков, Джаред и я. И мы говорили о том, что, когда выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы сможем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных", — заявил Уиткофф.Он также передал Путину "самые наилучшие пожелания" от президента США Дональда Трампа, поблагодарив российскую сторону за трёхдневное прекращение огня."Господин президент, я хотел поблагодарить вас за то, что Российская Федерация согласилась на прекращение огня на эти три дня с тем, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься никакие удары. С тем, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме", — отметил Уиткофф.Затем началась встреча с президентом России. Она продлилась чуть более 3 часов. Позднее о встрече рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков."Беседа продолжалась более трех часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьёзным вопросам продолжалась как за рабочим [столом], так и в неформальной обстановке за обеденным столом", — рассказал он.Также Ушаков отметил, что Путин оценил усилия Уиткоффа и Кушнера."Это их уже восьмой визит в нашу страну. Американских представителей принял президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского урегулирования и искреннее стремление оказать содействие к скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки", — добавил Ушаков.Он также рассказал о содержании переговоров. Так, Путин, по словам Ушакова, обсудил со спецпосланниками президента возможные пути урегулирования конфликта на Украине."Американские представители серьёзно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования", — отметил Ушаков.Он назвал состоявшуюся встречу содержательной и доверительной. По его словам, Путин напомнил о необходимости устранения первопричин конфликта и дал четкую оценку ситуации в зоне СВО, отметив продвижение российской армии."Американцы взяли на заметку один момент, на который президент специально обратил внимание, а именно что киевский режим перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников", — подчеркнул Ушаков.Он также отметил, что спецпредставители Трампа пообещали использовать представленные Россией оценки ситуации на предстоящих переговорах в Киеве. Также стороны обсудили экономические вопросы и возможные совместные проекты, добавил Ушаков.Американские СМИ сообщили, что делегация США, посетившая Москву, включала представителей Совета нацбезопасности, Госдепа и Минфина США."К ним (Уиткоффу и Кушнеру - Ред.) для обсуждения предложений по установлению мира в этом конфликте (на Украине - Ред.) присоединились чиновники совета нацбезопасности США, государственного департамента и минфина", — сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника Белого дома.По информации портала, на котором работает Равид, в состав американской делегации вошёл и ответственный за санкции чиновник Минфина США Джин Ланг."Джин Ланг, действующий "царь санкций" в Минфине США, присоединился к Уиткоффу и Кушнеру в поездке [в Москву]. Ланг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным", — указывалось в публикации.По информации издания, присутствие Ланга указывает на то, что рестрикции Вашингтона могли быть частью обсуждений.После завершения встречи Уиткофф и Кушнер отправились в аэропорт "Внуково", откуда их борт вылетел в Польшу, в аэропорт Жешува.Буданов*-миротворецАмериканская газета The New York Times опубликовала статью о главе Офиса президента Украины Кирилле Буданове*, в которой назвала того миротворцев.В публикации цитируется сам глава ОП, который заявил, что готов на любой шаг ради окончания боевых действий, а также что вел непубличные контакты с начальником ГРУ Игорем Костюковым и пытался искать компромиссы на переговорах в Абу-Даби.При этом Буданов* указал, что перемирие вряд ли возможно раньше весны 2027 года. Более того, глава ОП заявил, что сам советовал Владимиру Зеленскому не соглашаться на вывод ВСУ с Донбасса."Появление такой статьи именно сейчас вряд ли случайно. Уиткофф и Кушнер готовятся посетить сначала Москву, а затем Киев. <...> Аккурат перед приездом людей Трампа Буданов через одну из главных американских газет представляет себя человеком, с которым можно договариваться. Не Зеленским, который постоянно повышает ставки и срывает компромиссы, а жестким, но якобы конструктивным переговорщиком. Кому? Западу, Америке", — прокомментировал эту публикацию первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.По его словам, Буданов* — единственный политик на Украине, у которого выстроенные отношения с администрацией Трампа."Он во время переговоров общался с Уиткоффом и Кушнером, общался с Госдепом. ЦРУ считают его чуть ли не своим офицером. У него сложившиеся контакты с Пентагоном. Можно сказать, Трампу кроме Буданова, на Украине на возможных президентских выборах больше не на кого ставить. Единственная риск для Буданова*, причём весьма существенный, — это конфликт с ио главы СБУ Покладом, а именно — компромат, который накопал Поклад на него", — отметил Царёв.По его словам, для националистов нынешний глава ОП — "воин и бывший эффективный глава военной разведки", а для США — прагматик, способный разговаривать с Россией. Для уставших же от боевых действий украинцев — он возможный человек мира."Важно понимать, что его заявления не означают, что Буданов* реально топит за быстрый мир на любых условиях. Его заявления по Донбассу как раз говорят об обратном. Буданов топит за Буданова*. Мирный трек для него — не только переговоры, но и возможность показать американцам и украинским избирателям: Зеленский завел страну в тупик, а у него самого якобы есть выход", — также предупредил Царёв.По его словам, статья в The New York Times выглядит частью именно этого политического продвижения.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.Подробнее о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву – в статье Кирилла Стрельникова "Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России".

https://ukraina.ru/20260905/a-budet-li-mir-uitkoff-i-kushner-prileteli-v-moskvu-kreml-obyavil-rezhim-tishiny-itogi-5-sentyabrya-1083029966.html

https://ukraina.ru/20260905/vizit-uitkoffa-i-kushnera-i-prekraschenie-ognya-khronika-sobytiy-na-utro-5-sentyabrya-1083023855.html

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эксклюзив, хроники, стив уиткофф, владимир путин, джаред кушнер, минфин, офис президента, внуково, россия, сша, украина