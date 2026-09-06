С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября - 06.09.2026 Украина.ру
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С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября
С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября - 06.09.2026 Украина.ру
С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября
Президент России Владимир Путин провёл переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Западные СМИ рассказали о роли главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова* в переговорах с Россией
2026-09-06T10:21
2026-09-06T10:32
эксклюзив
хроники
стив уиткофф
владимир путин
джаред кушнер
минфин
офис президента
внуково
россия
сша
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Ещё до встречи с президентом России Владимиром Путиным вечером 5 сентября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры с российским лидером станут одной из самых памятных историй в его жизни."Мы ждали этой встречи сегодня, и мы были за дверями этого кабинета: господин Дмитриев, господин Ушаков, Джаред и я. И мы говорили о том, что, когда выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы сможем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных", — заявил Уиткофф.Он также передал Путину "самые наилучшие пожелания" от президента США Дональда Трампа, поблагодарив российскую сторону за трёхдневное прекращение огня."Господин президент, я хотел поблагодарить вас за то, что Российская Федерация согласилась на прекращение огня на эти три дня с тем, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься никакие удары. С тем, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме", — отметил Уиткофф.Затем началась встреча с президентом России. Она продлилась чуть более 3 часов. Позднее о встрече рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков."Беседа продолжалась более трех часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьёзным вопросам продолжалась как за рабочим [столом], так и в неформальной обстановке за обеденным столом", — рассказал он.Также Ушаков отметил, что Путин оценил усилия Уиткоффа и Кушнера."Это их уже восьмой визит в нашу страну. Американских представителей принял президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского урегулирования и искреннее стремление оказать содействие к скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки", — добавил Ушаков.Он также рассказал о содержании переговоров. Так, Путин, по словам Ушакова, обсудил со спецпосланниками президента возможные пути урегулирования конфликта на Украине."Американские представители серьёзно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования", — отметил Ушаков.Он назвал состоявшуюся встречу содержательной и доверительной. По его словам, Путин напомнил о необходимости устранения первопричин конфликта и дал четкую оценку ситуации в зоне СВО, отметив продвижение российской армии."Американцы взяли на заметку один момент, на который президент специально обратил внимание, а именно что киевский режим перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников", — подчеркнул Ушаков.Он также отметил, что спецпредставители Трампа пообещали использовать представленные Россией оценки ситуации на предстоящих переговорах в Киеве. Также стороны обсудили экономические вопросы и возможные совместные проекты, добавил Ушаков.Американские СМИ сообщили, что делегация США, посетившая Москву, включала представителей Совета нацбезопасности, Госдепа и Минфина США."К ним (Уиткоффу и Кушнеру - Ред.) для обсуждения предложений по установлению мира в этом конфликте (на Украине - Ред.) присоединились чиновники совета нацбезопасности США, государственного департамента и минфина", — сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника Белого дома.По информации портала, на котором работает Равид, в состав американской делегации вошёл и ответственный за санкции чиновник Минфина США Джин Ланг."Джин Ланг, действующий "царь санкций" в Минфине США, присоединился к Уиткоффу и Кушнеру в поездке [в Москву]. Ланг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным", — указывалось в публикации.По информации издания, присутствие Ланга указывает на то, что рестрикции Вашингтона могли быть частью обсуждений.После завершения встречи Уиткофф и Кушнер отправились в аэропорт "Внуково", откуда их борт вылетел в Польшу, в аэропорт Жешува.Буданов*-миротворецАмериканская газета The New York Times опубликовала статью о главе Офиса президента Украины Кирилле Буданове*, в которой назвала того миротворцев.В публикации цитируется сам глава ОП, который заявил, что готов на любой шаг ради окончания боевых действий, а также что вел непубличные контакты с начальником ГРУ Игорем Костюковым и пытался искать компромиссы на переговорах в Абу-Даби.При этом Буданов* указал, что перемирие вряд ли возможно раньше весны 2027 года. Более того, глава ОП заявил, что сам советовал Владимиру Зеленскому не соглашаться на вывод ВСУ с Донбасса."Появление такой статьи именно сейчас вряд ли случайно. Уиткофф и Кушнер готовятся посетить сначала Москву, а затем Киев. &lt;...&gt; Аккурат перед приездом людей Трампа Буданов через одну из главных американских газет представляет себя человеком, с которым можно договариваться. Не Зеленским, который постоянно повышает ставки и срывает компромиссы, а жестким, но якобы конструктивным переговорщиком. Кому? Западу, Америке", — прокомментировал эту публикацию первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.По его словам, Буданов* — единственный политик на Украине, у которого выстроенные отношения с администрацией Трампа."Он во время переговоров общался с Уиткоффом и Кушнером, общался с Госдепом. ЦРУ считают его чуть ли не своим офицером. У него сложившиеся контакты с Пентагоном. Можно сказать, Трампу кроме Буданова, на Украине на возможных президентских выборах больше не на кого ставить. Единственная риск для Буданова*, причём весьма существенный, — это конфликт с ио главы СБУ Покладом, а именно — компромат, который накопал Поклад на него", — отметил Царёв.По его словам, для националистов нынешний глава ОП — "воин и бывший эффективный глава военной разведки", а для США — прагматик, способный разговаривать с Россией. Для уставших же от боевых действий украинцев — он возможный человек мира."Важно понимать, что его заявления не означают, что Буданов* реально топит за быстрый мир на любых условиях. Его заявления по Донбассу как раз говорят об обратном. Буданов топит за Буданова*. Мирный трек для него — не только переговоры, но и возможность показать американцам и украинским избирателям: Зеленский завел страну в тупик, а у него самого якобы есть выход", — также предупредил Царёв.По его словам, статья в The New York Times выглядит частью именно этого политического продвижения.* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.Подробнее о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву – в статье Кирилла Стрельникова "Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России".
https://ukraina.ru/20260905/a-budet-li-mir-uitkoff-i-kushner-prileteli-v-moskvu-kreml-obyavil-rezhim-tishiny-itogi-5-sentyabrya-1083029966.html
https://ukraina.ru/20260905/vizit-uitkoffa-i-kushnera-i-prekraschenie-ognya-khronika-sobytiy-na-utro-5-sentyabrya-1083023855.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, стив уиткофф, владимир путин, джаред кушнер, минфин, офис президента, внуково, россия, сша, украина
Эксклюзив, Хроники, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Минфин, Офис президента, Внуково, Россия, США, Украина

С чем Уиткофф и Кушнер приехали к Путину, Буданов*-миротворец. Хроника событий на утро 6 сентября

10:21 06.09.2026 (обновлено: 10:32 06.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин провёл переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Западные СМИ рассказали о роли главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова* в переговорах с Россией
Ещё до встречи с президентом России Владимиром Путиным вечером 5 сентября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры с российским лидером станут одной из самых памятных историй в его жизни.
"Мы ждали этой встречи сегодня, и мы были за дверями этого кабинета: господин Дмитриев, господин Ушаков, Джаред и я. И мы говорили о том, что, когда выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы сможем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных", — заявил Уиткофф.

Он также передал Путину "самые наилучшие пожелания" от президента США Дональда Трампа, поблагодарив российскую сторону за трёхдневное прекращение огня.

"Господин президент, я хотел поблагодарить вас за то, что Российская Федерация согласилась на прекращение огня на эти три дня с тем, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься никакие удары. С тем, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме", — отметил Уиткофф.
Затем началась встреча с президентом России. Она продлилась чуть более 3 часов. Позднее о встрече рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Беседа продолжалась более трех часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьёзным вопросам продолжалась как за рабочим [столом], так и в неформальной обстановке за обеденным столом", — рассказал он.
Также Ушаков отметил, что Путин оценил усилия Уиткоффа и Кушнера.
"Это их уже восьмой визит в нашу страну. Американских представителей принял президент Владимир Владимирович Путин, и он в самом начале беседы публично оценил этот посреднический канал и роль американских переговорщиков. И, конечно, передал наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу, поблагодарив его за усилия в контексте украинского урегулирования и искреннее стремление оказать содействие к скорейшему выходу на взаимоприемлемые развязки", — добавил Ушаков.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
Вчера, 18:00
А будет ли мир? Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву, Кремль объявил режим тишины. Итоги 5 сентябряПрезидент России Владимир Путин распорядился на трое суток прекратить удары по Киеву — "с полуночи сегодня", сообщил 5 сентября 2026 года Дмитрий Песков. Решение связано с подготовкой и проведением встреч американских переговорщиков в украинской столице. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Он также рассказал о содержании переговоров. Так, Путин, по словам Ушакова, обсудил со спецпосланниками президента возможные пути урегулирования конфликта на Украине.
"Американские представители серьёзно подготовились к этой поездке. Ими не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования", — отметил Ушаков.
Он назвал состоявшуюся встречу содержательной и доверительной. По его словам, Путин напомнил о необходимости устранения первопричин конфликта и дал четкую оценку ситуации в зоне СВО, отметив продвижение российской армии.
"Американцы взяли на заметку один момент, на который президент специально обратил внимание, а именно что киевский режим перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников", — подчеркнул Ушаков.
Он также отметил, что спецпредставители Трампа пообещали использовать представленные Россией оценки ситуации на предстоящих переговорах в Киеве. Также стороны обсудили экономические вопросы и возможные совместные проекты, добавил Ушаков.
Американские СМИ сообщили, что делегация США, посетившая Москву, включала представителей Совета нацбезопасности, Госдепа и Минфина США.
"К ним (Уиткоффу и Кушнеру - Ред.) для обсуждения предложений по установлению мира в этом конфликте (на Украине - Ред.) присоединились чиновники совета нацбезопасности США, государственного департамента и минфина", — сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника Белого дома.
По информации портала, на котором работает Равид, в состав американской делегации вошёл и ответственный за санкции чиновник Минфина США Джин Ланг.
"Джин Ланг, действующий "царь санкций" в Минфине США, присоединился к Уиткоффу и Кушнеру в поездке [в Москву]. Ланг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным", — указывалось в публикации.
По информации издания, присутствие Ланга указывает на то, что рестрикции Вашингтона могли быть частью обсуждений.
После завершения встречи Уиткофф и Кушнер отправились в аэропорт "Внуково", откуда их борт вылетел в Польшу, в аэропорт Жешува.
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
Вчера, 10:00
Уиткофф и Кушнер летят, Украина пообещала не запускать беспилотники. Хроника событий на утро 5 сентябряСМИ сообщили о визите спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и на Украину, позднее визит подтвердил президент США Дональд Трамп. Украина объявила одностороннее прекращение огня
Буданов*-миротворец
Американская газета The New York Times опубликовала статью о главе Офиса президента Украины Кирилле Буданове*, в которой назвала того миротворцев.
В публикации цитируется сам глава ОП, который заявил, что готов на любой шаг ради окончания боевых действий, а также что вел непубличные контакты с начальником ГРУ Игорем Костюковым и пытался искать компромиссы на переговорах в Абу-Даби.
При этом Буданов* указал, что перемирие вряд ли возможно раньше весны 2027 года. Более того, глава ОП заявил, что сам советовал Владимиру Зеленскому не соглашаться на вывод ВСУ с Донбасса.
"Появление такой статьи именно сейчас вряд ли случайно. Уиткофф и Кушнер готовятся посетить сначала Москву, а затем Киев. <...> Аккурат перед приездом людей Трампа Буданов через одну из главных американских газет представляет себя человеком, с которым можно договариваться. Не Зеленским, который постоянно повышает ставки и срывает компромиссы, а жестким, но якобы конструктивным переговорщиком. Кому? Западу, Америке", — прокомментировал эту публикацию первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
По его словам, Буданов* — единственный политик на Украине, у которого выстроенные отношения с администрацией Трампа.
"Он во время переговоров общался с Уиткоффом и Кушнером, общался с Госдепом. ЦРУ считают его чуть ли не своим офицером. У него сложившиеся контакты с Пентагоном. Можно сказать, Трампу кроме Буданова, на Украине на возможных президентских выборах больше не на кого ставить. Единственная риск для Буданова*, причём весьма существенный, — это конфликт с ио главы СБУ Покладом, а именно — компромат, который накопал Поклад на него", — отметил Царёв.
По его словам, для националистов нынешний глава ОП — "воин и бывший эффективный глава военной разведки", а для США — прагматик, способный разговаривать с Россией. Для уставших же от боевых действий украинцев — он возможный человек мира.
"Важно понимать, что его заявления не означают, что Буданов* реально топит за быстрый мир на любых условиях. Его заявления по Донбассу как раз говорят об обратном. Буданов топит за Буданова*. Мирный трек для него — не только переговоры, но и возможность показать американцам и украинским избирателям: Зеленский завел страну в тупик, а у него самого якобы есть выход", — также предупредил Царёв.
По его словам, статья в The New York Times выглядит частью именно этого политического продвижения.
* – лицо, внесённое в список экстремистов и террористов.
Подробнее о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву – в статье Кирилла Стрельникова "Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России".
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