Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины - 26.09.2026 Украина.ру
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Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины
Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины - 26.09.2026 Украина.ру
Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины
После атаки российских войск на дата-центры в Киеве украинские телеканалы начали останавливать работу. Об этом 26 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-26T14:13
2026-09-26T14:13
новости
киев
краснодарский край
украина
вооруженные силы украины
"прямой"
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По данным источников, российские военные поразили четверть всех украинских учреждений, поддерживавших интернет и систему Starlink для ВСУ.О сбоях в телевещании сообщил канал "Новости.Live", у телеканала "Прямой" не работает сайт. Украинцы начали переносить резервные серверы за границу. В Киеве также не работают соцсети — горожане не могут зайти в YouTube и Instagram.Поражены следующие дата-центры:Проблемы с цифровой инфраструктурой Киева наблюдаются уже несколько дней. Ранее о повреждениях заявили девять интернет- и хостинг-провайдеров, среди которых "Домонет", Kievnet, Faust/Fast.net, Cityhost, MiroHost и UTELS. У некоторых компаний пострадали основные сетевые узлы, а часть сервисов пришлось переносить на резервные площадки.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, краснодарский край, украина, вооруженные силы украины, "прямой", youtube
Новости, Киев, краснодарский край, Украина, Вооруженные силы Украины, "Прямой", Youtube

Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины

14:13 26.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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После атаки российских войск на дата-центры в Киеве украинские телеканалы начали останавливать работу. Об этом 26 сентября сообщили украинские СМИ
По данным источников, российские военные поразили четверть всех украинских учреждений, поддерживавших интернет и систему Starlink для ВСУ.
О сбоях в телевещании сообщил канал "Новости.Live", у телеканала "Прямой" не работает сайт. Украинцы начали переносить резервные серверы за границу.
В Киеве также не работают соцсети — горожане не могут зайти в YouTube и Instagram.
Поражены следующие дата-центры:
  • United DC — здесь размещено оборудование разных интернет-провайдеров, проходит часть трафика киевских сетей;
  • New-Telco — узел размещения телекоммуникационного оборудования и соединений между операторами;
  • Parkovyi — крупная телекоммуникационная площадка, используемая операторами для подключения к другим сетям;
  • Datagroup — крупный оператор связи и дата-центров, где размещены точки обмена трафиком;
  • Cosmonova — операторский ЦОД с серверами и телекоммуникационным оборудованием.
Проблемы с цифровой инфраструктурой Киева наблюдаются уже несколько дней. Ранее о повреждениях заявили девять интернет- и хостинг-провайдеров, среди которых "Домонет", Kievnet, Faust/Fast.net, Cityhost, MiroHost и UTELS. У некоторых компаний пострадали основные сетевые узлы, а часть сервисов пришлось переносить на резервные площадки.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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