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Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины

Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины - 26.09.2026 Украина.ру

Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины

После атаки российских войск на дата-центры в Киеве украинские телеканалы начали останавливать работу. Об этом 26 сентября сообщили украинские СМИ

2026-09-26T14:13

2026-09-26T14:13

2026-09-26T14:13

новости

киев

краснодарский край

украина

вооруженные силы украины

"прямой"

youtube

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По данным источников, российские военные поразили четверть всех украинских учреждений, поддерживавших интернет и систему Starlink для ВСУ.О сбоях в телевещании сообщил канал "Новости.Live", у телеканала "Прямой" не работает сайт. Украинцы начали переносить резервные серверы за границу. В Киеве также не работают соцсети — горожане не могут зайти в YouTube и Instagram.Поражены следующие дата-центры:Проблемы с цифровой инфраструктурой Киева наблюдаются уже несколько дней. Ранее о повреждениях заявили девять интернет- и хостинг-провайдеров, среди которых "Домонет", Kievnet, Faust/Fast.net, Cityhost, MiroHost и UTELS. У некоторых компаний пострадали основные сетевые узлы, а часть сервисов пришлось переносить на резервные площадки.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, краснодарский край, украина, вооруженные силы украины, "прямой", youtube