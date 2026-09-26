https://ukraina.ru/20260926/kollaps-svyazi-v-kieve-porazheny-klyuchevye-data-tsentry-ukrainy-1083444429.html
Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины
Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины - 26.09.2026 Украина.ру
Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины
После атаки российских войск на дата-центры в Киеве украинские телеканалы начали останавливать работу. Об этом 26 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-26T14:13
2026-09-26T14:13
2026-09-26T14:13
новости
киев
краснодарский край
украина
вооруженные силы украины
"прямой"
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052444389_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_aa7385532935db60f5abb6ed5be3ca96.jpg
По данным источников, российские военные поразили четверть всех украинских учреждений, поддерживавших интернет и систему Starlink для ВСУ.О сбоях в телевещании сообщил канал "Новости.Live", у телеканала "Прямой" не работает сайт. Украинцы начали переносить резервные серверы за границу. В Киеве также не работают соцсети — горожане не могут зайти в YouTube и Instagram.Поражены следующие дата-центры:Проблемы с цифровой инфраструктурой Киева наблюдаются уже несколько дней. Ранее о повреждениях заявили девять интернет- и хостинг-провайдеров, среди которых "Домонет", Kievnet, Faust/Fast.net, Cityhost, MiroHost и UTELS. У некоторых компаний пострадали основные сетевые узлы, а часть сервисов пришлось переносить на резервные площадки.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
краснодарский край
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052444389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b65539a99fd8710255b5fb9610e35dd1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, краснодарский край, украина, вооруженные силы украины, "прямой", youtube
Новости, Киев, краснодарский край, Украина, Вооруженные силы Украины, "Прямой", Youtube
Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины
После атаки российских войск на дата-центры в Киеве украинские телеканалы начали останавливать работу. Об этом 26 сентября сообщили украинские СМИ
По данным источников, российские военные поразили четверть всех украинских учреждений, поддерживавших интернет и систему Starlink для ВСУ.
О сбоях в телевещании сообщил канал "Новости.Live", у телеканала "Прямой" не работает сайт. Украинцы начали переносить резервные серверы за границу.
В Киеве также не работают соцсети — горожане не могут зайти в YouTube и Instagram.
Поражены следующие дата-центры:
—United DC — здесь размещено оборудование разных интернет-провайдеров, проходит часть трафика киевских сетей;
—New-Telco — узел размещения телекоммуникационного оборудования и соединений между операторами;
—Parkovyi — крупная телекоммуникационная площадка, используемая операторами для подключения к другим сетям;
—Datagroup — крупный оператор связи и дата-центров, где размещены точки обмена трафиком;
—Cosmonova — операторский ЦОД с серверами и телекоммуникационным оборудованием.
Проблемы с цифровой инфраструктурой Киева наблюдаются уже несколько дней. Ранее о повреждениях заявили девять интернет- и хостинг-провайдеров, среди которых "Домонет", Kievnet, Faust/Fast.net, Cityhost, MiroHost и UTELS. У некоторых компаний пострадали основные сетевые узлы, а часть сервисов пришлось переносить на резервные площадки.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.