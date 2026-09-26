https://ukraina.ru/20260926/on-ne-ostanetsya-u-vlasti-eks-press-sekretar-zelenskogo-mendel-raskryla-pravdu-o-voyne--1083442839.html

"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне

"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне - 26.09.2026 Украина.ру

"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он не допустит завершения конфликта из-за нежелания потерять власть. Об этом 26 сентября сообщило РИА Новости

2026-09-26T12:03

2026-09-26T12:03

2026-09-26T12:03

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"Для него завершение этой войны — политическое самоубийство. Он не останется у власти", — сказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Мендель подчеркнула, что конфликт даёт Зеленскому деньги, власть, красные дорожки и славу, которой он наслаждается.При этом она добавила, что такой подход "абсолютно самоубийствен" для Украины.Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский оправдывал отмену выборов тем, что украинцам они не важны, а также тем, что 9 млн граждан находятся за границей.О других высказываниях Мендель – в материале Мендель рассказала о требованиях Зеленского взрывать мосты и метроБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, краснодарский край, россия, владимир зеленский, украина.ру, юлия мендель, такер карлсон