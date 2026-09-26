"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне - 26.09.2026 Украина.ру
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"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне
"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне - 26.09.2026 Украина.ру
"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он не допустит завершения конфликта из-за нежелания потерять власть. Об этом 26 сентября сообщило РИА Новости
2026-09-26T12:03
2026-09-26T12:03
новости
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юлия мендель
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"Для него завершение этой войны — политическое самоубийство. Он не останется у власти", — сказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Мендель подчеркнула, что конфликт даёт Зеленскому деньги, власть, красные дорожки и славу, которой он наслаждается.При этом она добавила, что такой подход "абсолютно самоубийствен" для Украины.Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский оправдывал отмену выборов тем, что украинцам они не важны, а также тем, что 9 млн граждан находятся за границей.О других высказываниях Мендель – в материале Мендель рассказала о требованиях Зеленского взрывать мосты и метроБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, краснодарский край, россия, владимир зеленский, украина.ру, юлия мендель, такер карлсон
Новости, Украина, краснодарский край, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, Юлия Мендель, Такер Карлсон

"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне

12:03 26.09.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия МендельЮлия Мендель
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Мендель
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Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он не допустит завершения конфликта из-за нежелания потерять власть. Об этом 26 сентября сообщило РИА Новости
"Для него завершение этой войны — политическое самоубийство. Он не останется у власти", — сказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Мендель подчеркнула, что конфликт даёт Зеленскому деньги, власть, красные дорожки и славу, которой он наслаждается.
При этом она добавила, что такой подход "абсолютно самоубийствен" для Украины.
Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский оправдывал отмену выборов тем, что украинцам они не важны, а также тем, что 9 млн граждан находятся за границей.
О других высказываниях Мендель – в материале Мендель рассказала о требованиях Зеленского взрывать мосты и метро
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентября
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