https://ukraina.ru/20260926/on-ne-ostanetsya-u-vlasti-eks-press-sekretar-zelenskogo-mendel-raskryla-pravdu-o-voyne--1083442839.html
"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне
"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне - 26.09.2026 Украина.ру
"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он не допустит завершения конфликта из-за нежелания потерять власть. Об этом 26 сентября сообщило РИА Новости
2026-09-26T12:03
2026-09-26T12:03
2026-09-26T12:03
новости
украина
краснодарский край
россия
владимир зеленский
украина.ру
юлия мендель
такер карлсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083166896_0:143:739:558_1920x0_80_0_0_42bc85783df15848745c3eeada5e5bf5.jpg
"Для него завершение этой войны — политическое самоубийство. Он не останется у власти", — сказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Мендель подчеркнула, что конфликт даёт Зеленскому деньги, власть, красные дорожки и славу, которой он наслаждается.При этом она добавила, что такой подход "абсолютно самоубийствен" для Украины.Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский оправдывал отмену выборов тем, что украинцам они не важны, а также тем, что 9 млн граждан находятся за границей.О других высказываниях Мендель – в материале Мендель рассказала о требованиях Зеленского взрывать мосты и метроБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
краснодарский край
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083166896_0:74:739:628_1920x0_80_0_0_e22639d5ca8efccad296eb045fc1181b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, краснодарский край, россия, владимир зеленский, украина.ру, юлия мендель, такер карлсон
Новости, Украина, краснодарский край, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, Юлия Мендель, Такер Карлсон
"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он не допустит завершения конфликта из-за нежелания потерять власть. Об этом 26 сентября сообщило РИА Новости
"Для него завершение этой войны — политическое самоубийство. Он не останется у власти", — сказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Мендель подчеркнула, что конфликт даёт Зеленскому деньги, власть, красные дорожки и славу, которой он наслаждается.
При этом она добавила, что такой подход "абсолютно самоубийствен" для Украины.
Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Голосование тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский оправдывал отмену выборов тем, что украинцам они не важны, а также тем, что 9 млн граждан находятся за границей.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.