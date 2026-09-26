Киев готовится к худшей зиме, телеканалы пропагандистов молчат после российских ударов. Итоги 26 сентября - 26.09.2026 Украина.ру
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Киев готовится к худшей зиме, телеканалы пропагандистов молчат после российских ударов. Итоги 26 сентября
Киев готовится к худшей зиме, телеканалы пропагандистов молчат после российских ударов. Итоги 26 сентября - 26.09.2026 Украина.ру
Киев готовится к худшей зиме, телеканалы пропагандистов молчат после российских ударов. Итоги 26 сентября
Российские удары по дата-центрам в Киеве оставили без сигнала как минимум четыре украинских телеканала. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-09-26T18:00
2026-09-26T18:00
эксклюзив
украина
киев
россия
александр федоров
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
украина.ру
the guardian
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Четыре телеканала ушли из эфира после ударов по дата-центрамКак минимум четыре украинских телеканала перестали выходить в эфир после ударов по дата-центрам в Киеве. Речь о "Новости. LIVE", "Мы — Украина+", "Общественное. Новости" и канале Минобороны Украины "Армия TV". Они временно остались без сигнала.В Минобороны РФ ранее заявили о поражении центра обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем Starlink в интересах ВСУ.Проблемы с цифровой инфраструктурой Киева наблюдаются уже несколько дней. О повреждениях заявили девять интернет- и хостинг-провайдеров, включая "Домонет", Kievnet, Faust/Fast.net, Cityhost, MiroHost и UTELS. У некоторых компаний пострадали основные сетевые узлы, часть сервисов пришлось переносить на резервные площадки. Ранее сообщалось о повреждении дата-центра телекоммуникационной компании DataGroup.Удары по дата-центрам — это не просто отключение интернета. Это удар по военной инфраструктуре. Starlink, мобильная связь, координация БПЛА — все это работает через такие объекты. И теперь они поражены. Российская армия методично уничтожает то, что обеспечивает связь и управление войсками противника. Глава Fire Point "наехала" на Фёдорова из-за PalantirCEO Fire Point Ирина Терех, не называя экс-министра Минобороны Михаила Фёдорова напрямую, раскритиковала решение использовать американскую Palantir для работы с украинскими данными с поля боя.По ее словам, ценнейший массив боевых данных, полученный Украиной огромной ценой, фактически передается американской компании бесплатно. Хотя мог бы использоваться для развития собственных военных технологий и стать отдельным экспортным продуктом."Если бы у нас была готова собственная инфраструктура, мы могли бы этого избежать", — заявила Терех, сравнив ситуацию по значимости с отказом Украины от ядерного арсенала.Palantir работает с Украиной с 2022 года. В 2023-м Минцифры подписало меморандум о сотрудничестве. Официально соглашение предусматривает обмен данными и опытом. Однако опубликованные документы не подтверждают, что Palantir получает "абсолютно все" украинские данные.Сотрудничество расширяется. В 2026 году Украина вместе с Palantir запустила Brave1 Dataroom — защищенную платформу, где украинские разработчики обучают военные ИИ-модели на реальных данных с фронта. Более 100 компаний обучают свыше 80 моделей для обнаружения и перехвата воздушных целей. Palantir также используется для анализа воздушных атак и планирования дальних ударов.Киев превратился в прифронтовой город и ждет зиму с ужасомThe Guardian пишет: с конца августа Киев превратился фактически в прифронтовой город. Российские войска атакуют постоянно — не только ночью, но и днем. Взрывы и тревоги мешают работе и учебе, удары наносятся по складам и автозаправкам. А впереди — зима, которой жители столицы ждут с ужасом."Будь то фатализм, уныние или тщательная подготовка — границы "приемлемого" для киевлян раздвинулись так, как жителям других европейских столиц и представить невозможно. В преддверии этой непредсказуемой и пугающей зимы есть лишь одна абсолютная уверенность: она закончится", — пишет The Guardian.Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил: Украина получила два документа о подготовке российских атак на энергосистему зимой. По его словам, РФ готовит комплексные удары — от теплоснабжения до водоснабжения, уничтожения генерации и интерконнекторов.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 26 сентябряГруппировка "Север" продолжает сжимать кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области. Ведутся бои за Хрипуны, Грачовку и Рублёное. В районе Нефёдовки сорваны две попытки выхода из окружения групп до 10 боевиков. Потери ВСУ в кольце — свыше 50 военнослужащих, БМП, два автомобиля, квадроцикл и пусковая установка РСЗО.В ходе расширения внешней зоны контроля взяты Петропавловка и Лозовая. В Сумской области взят Марьино. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 245 военнослужащих.Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю — потери ВСУ свыше 220 человек, танк, бронемашина MaxxPro, 14 автомобилей, станция РЭБ."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 160 боевиков, 26 автомобилей, артиллерийское орудие.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. В Доброполье продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожены до 40 боевиков. Попыток прорыва противник не предпринимал. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 415 военнослужащих, четыре БМП, 11 автомобилей, станция РЭБ.Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны — потери противника более 275 человек, три БМП, пять автомобилей. "Днепр" улучшил положение — уничтожены свыше 35 военнослужащих, БМП, 22 автомобиля.Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения БПЛА, пункты дислокации боевиков и наемников в 152 районах. ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, два снаряда HIMARS и 1222 беспилотника.Всего с начала СВО уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 246342 беспилотника, 672 ЗРК, 31033 танка и бронемашины, 1781 машина РСЗО, 36561 орудие полевой артиллерии и минометов, 72889 единиц военной автотехники.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20260926/kollaps-svyazi-v-kieve-porazheny-klyuchevye-data-tsentry-ukrainy-1083444429.html
https://ukraina.ru/20260926/vs-dlya-armii-vs-dlya-pobedy-na-ukraine-predlozhil-pereyti-k-voennoy-ekonomike-1083445770.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, киев, россия, александр федоров, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, украина.ру, the guardian
Эксклюзив, Украина, Киев, Россия, Александр Федоров, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, The Guardian

Киев готовится к худшей зиме, телеканалы пропагандистов молчат после российских ударов. Итоги 26 сентября

18:00 26.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российские удары по дата-центрам в Киеве оставили без сигнала как минимум четыре украинских телеканала. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Четыре телеканала ушли из эфира после ударов по дата-центрам
Как минимум четыре украинских телеканала перестали выходить в эфир после ударов по дата-центрам в Киеве. Речь о "Новости. LIVE", "Мы — Украина+", "Общественное. Новости" и канале Минобороны Украины "Армия TV". Они временно остались без сигнала.
В Минобороны РФ ранее заявили о поражении центра обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем Starlink в интересах ВСУ.
Проблемы с цифровой инфраструктурой Киева наблюдаются уже несколько дней. О повреждениях заявили девять интернет- и хостинг-провайдеров, включая "Домонет", Kievnet, Faust/Fast.net, Cityhost, MiroHost и UTELS. У некоторых компаний пострадали основные сетевые узлы, часть сервисов пришлось переносить на резервные площадки. Ранее сообщалось о повреждении дата-центра телекоммуникационной компании DataGroup.
Удары по дата-центрам — это не просто отключение интернета. Это удар по военной инфраструктуре. Starlink, мобильная связь, координация БПЛА — все это работает через такие объекты. И теперь они поражены. Российская армия методично уничтожает то, что обеспечивает связь и управление войсками противника.
Глава Fire Point "наехала" на Фёдорова из-за Palantir
CEO Fire Point Ирина Терех, не называя экс-министра Минобороны Михаила Фёдорова напрямую, раскритиковала решение использовать американскую Palantir для работы с украинскими данными с поля боя.
По ее словам, ценнейший массив боевых данных, полученный Украиной огромной ценой, фактически передается американской компании бесплатно. Хотя мог бы использоваться для развития собственных военных технологий и стать отдельным экспортным продуктом.
"Если бы у нас была готова собственная инфраструктура, мы могли бы этого избежать", — заявила Терех, сравнив ситуацию по значимости с отказом Украины от ядерного арсенала.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2026
14:13
Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры УкраиныПосле атаки российских войск на дата-центры в Киеве украинские телеканалы начали останавливать работу. Об этом 26 сентября сообщили украинские СМИ
Palantir работает с Украиной с 2022 года. В 2023-м Минцифры подписало меморандум о сотрудничестве. Официально соглашение предусматривает обмен данными и опытом. Однако опубликованные документы не подтверждают, что Palantir получает "абсолютно все" украинские данные.
Сотрудничество расширяется. В 2026 году Украина вместе с Palantir запустила Brave1 Dataroom — защищенную платформу, где украинские разработчики обучают военные ИИ-модели на реальных данных с фронта. Более 100 компаний обучают свыше 80 моделей для обнаружения и перехвата воздушных целей. Palantir также используется для анализа воздушных атак и планирования дальних ударов.
Киев превратился в прифронтовой город и ждет зиму с ужасом
The Guardian пишет: с конца августа Киев превратился фактически в прифронтовой город. Российские войска атакуют постоянно — не только ночью, но и днем. Взрывы и тревоги мешают работе и учебе, удары наносятся по складам и автозаправкам. А впереди — зима, которой жители столицы ждут с ужасом.
"Будь то фатализм, уныние или тщательная подготовка — границы "приемлемого" для киевлян раздвинулись так, как жителям других европейских столиц и представить невозможно. В преддверии этой непредсказуемой и пугающей зимы есть лишь одна абсолютная уверенность: она закончится", — пишет The Guardian.
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил: Украина получила два документа о подготовке российских атак на энергосистему зимой. По его словам, РФ готовит комплексные удары — от теплоснабжения до водоснабжения, уничтожения генерации и интерконнекторов.
Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 26 сентября
Группировка "Север" продолжает сжимать кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области. Ведутся бои за Хрипуны, Грачовку и Рублёное. В районе Нефёдовки сорваны две попытки выхода из окружения групп до 10 боевиков. Потери ВСУ в кольце — свыше 50 военнослужащих, БМП, два автомобиля, квадроцикл и пусковая установка РСЗО.
В ходе расширения внешней зоны контроля взяты Петропавловка и Лозовая. В Сумской области взят Марьино. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 245 военнослужащих.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
15:34
"Всё для армии, всё для победы": на Украине предложили перейти к военной экономикеДля повышения денежного обеспечения военных придётся искать внутренние резервы. Об этом 26 сентября заявил экономист и бывший советник президента Украины Олег Устенко
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю — потери ВСУ свыше 220 человек, танк, бронемашина MaxxPro, 14 автомобилей, станция РЭБ.
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 160 боевиков, 26 автомобилей, артиллерийское орудие.
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. В Доброполье продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожены до 40 боевиков. Попыток прорыва противник не предпринимал. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 415 военнослужащих, четыре БМП, 11 автомобилей, станция РЭБ.
Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны — потери противника более 275 человек, три БМП, пять автомобилей. "Днепр" улучшил положение — уничтожены свыше 35 военнослужащих, БМП, 22 автомобиля.
Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения БПЛА, пункты дислокации боевиков и наемников в 152 районах. ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, два снаряда HIMARS и 1222 беспилотника.
Всего с начала СВО уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 246342 беспилотника, 672 ЗРК, 31033 танка и бронемашины, 1781 машина РСЗО, 36561 орудие полевой артиллерии и минометов, 72889 единиц военной автотехники.
Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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