https://ukraina.ru/20260926/kiev-gotovitsya-k-khudshey-zime-telekanaly-propagandistov-molchat-posle-rossiyskikh-udarov-itogi-26-1083446087.html

Киев готовится к худшей зиме, телеканалы пропагандистов молчат после российских ударов. Итоги 26 сентября

Киев готовится к худшей зиме, телеканалы пропагандистов молчат после российских ударов. Итоги 26 сентября - 26.09.2026 Украина.ру

Киев готовится к худшей зиме, телеканалы пропагандистов молчат после российских ударов. Итоги 26 сентября

Российские удары по дата-центрам в Киеве оставили без сигнала как минимум четыре украинских телеканала. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-09-26T18:00

2026-09-26T18:00

2026-09-26T18:00

эксклюзив

украина

киев

россия

александр федоров

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

украина.ру

the guardian

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Четыре телеканала ушли из эфира после ударов по дата-центрамКак минимум четыре украинских телеканала перестали выходить в эфир после ударов по дата-центрам в Киеве. Речь о "Новости. LIVE", "Мы — Украина+", "Общественное. Новости" и канале Минобороны Украины "Армия TV". Они временно остались без сигнала.В Минобороны РФ ранее заявили о поражении центра обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем Starlink в интересах ВСУ.Проблемы с цифровой инфраструктурой Киева наблюдаются уже несколько дней. О повреждениях заявили девять интернет- и хостинг-провайдеров, включая "Домонет", Kievnet, Faust/Fast.net, Cityhost, MiroHost и UTELS. У некоторых компаний пострадали основные сетевые узлы, часть сервисов пришлось переносить на резервные площадки. Ранее сообщалось о повреждении дата-центра телекоммуникационной компании DataGroup.Удары по дата-центрам — это не просто отключение интернета. Это удар по военной инфраструктуре. Starlink, мобильная связь, координация БПЛА — все это работает через такие объекты. И теперь они поражены. Российская армия методично уничтожает то, что обеспечивает связь и управление войсками противника. Глава Fire Point "наехала" на Фёдорова из-за PalantirCEO Fire Point Ирина Терех, не называя экс-министра Минобороны Михаила Фёдорова напрямую, раскритиковала решение использовать американскую Palantir для работы с украинскими данными с поля боя.По ее словам, ценнейший массив боевых данных, полученный Украиной огромной ценой, фактически передается американской компании бесплатно. Хотя мог бы использоваться для развития собственных военных технологий и стать отдельным экспортным продуктом."Если бы у нас была готова собственная инфраструктура, мы могли бы этого избежать", — заявила Терех, сравнив ситуацию по значимости с отказом Украины от ядерного арсенала.Palantir работает с Украиной с 2022 года. В 2023-м Минцифры подписало меморандум о сотрудничестве. Официально соглашение предусматривает обмен данными и опытом. Однако опубликованные документы не подтверждают, что Palantir получает "абсолютно все" украинские данные.Сотрудничество расширяется. В 2026 году Украина вместе с Palantir запустила Brave1 Dataroom — защищенную платформу, где украинские разработчики обучают военные ИИ-модели на реальных данных с фронта. Более 100 компаний обучают свыше 80 моделей для обнаружения и перехвата воздушных целей. Palantir также используется для анализа воздушных атак и планирования дальних ударов.Киев превратился в прифронтовой город и ждет зиму с ужасомThe Guardian пишет: с конца августа Киев превратился фактически в прифронтовой город. Российские войска атакуют постоянно — не только ночью, но и днем. Взрывы и тревоги мешают работе и учебе, удары наносятся по складам и автозаправкам. А впереди — зима, которой жители столицы ждут с ужасом."Будь то фатализм, уныние или тщательная подготовка — границы "приемлемого" для киевлян раздвинулись так, как жителям других европейских столиц и представить невозможно. В преддверии этой непредсказуемой и пугающей зимы есть лишь одна абсолютная уверенность: она закончится", — пишет The Guardian.Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил: Украина получила два документа о подготовке российских атак на энергосистему зимой. По его словам, РФ готовит комплексные удары — от теплоснабжения до водоснабжения, уничтожения генерации и интерконнекторов.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 26 сентябряГруппировка "Север" продолжает сжимать кольцо окружения на северо-востоке Харьковской области. Ведутся бои за Хрипуны, Грачовку и Рублёное. В районе Нефёдовки сорваны две попытки выхода из окружения групп до 10 боевиков. Потери ВСУ в кольце — свыше 50 военнослужащих, БМП, два автомобиля, квадроцикл и пусковая установка РСЗО.В ходе расширения внешней зоны контроля взяты Петропавловка и Лозовая. В Сумской области взят Марьино. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 245 военнослужащих.Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю — потери ВСУ свыше 220 человек, танк, бронемашина MaxxPro, 14 автомобилей, станция РЭБ."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 160 боевиков, 26 автомобилей, артиллерийское орудие.Группировка "Центр" улучшила тактическое положение. В Доброполье продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожены до 40 боевиков. Попыток прорыва противник не предпринимал. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 415 военнослужащих, четыре БМП, 11 автомобилей, станция РЭБ.Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны — потери противника более 275 человек, три БМП, пять автомобилей. "Днепр" улучшил положение — уничтожены свыше 35 военнослужащих, БМП, 22 автомобиля.Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения БПЛА, пункты дислокации боевиков и наемников в 152 районах. ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, два снаряда HIMARS и 1222 беспилотника.Всего с начала СВО уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 246342 беспилотника, 672 ЗРК, 31033 танка и бронемашины, 1781 машина РСЗО, 36561 орудие полевой артиллерии и минометов, 72889 единиц военной автотехники.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20260926/kollaps-svyazi-v-kieve-porazheny-klyuchevye-data-tsentry-ukrainy-1083444429.html

https://ukraina.ru/20260926/vs-dlya-armii-vs-dlya-pobedy-na-ukraine-predlozhil-pereyti-k-voennoy-ekonomike-1083445770.html

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эксклюзив, украина, киев, россия, александр федоров, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, украина.ру, the guardian