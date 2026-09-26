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Охота на людей в Кривом Роге: военкомы в балаклавах похитили мужчин прямо из машины

Охота на людей в Кривом Роге: военкомы в балаклавах похитили мужчин прямо из машины - 26.09.2026 Украина.ру

Охота на людей в Кривом Роге: военкомы в балаклавах похитили мужчин прямо из машины

В Кривом Роге сотрудники ТЦК в балаклавах разбили окна в служебном автомобиле и распылили слезоточивый газ в пассажира. Об этом 26 сентября сообщили украинские СМИ

2026-09-26T10:49

2026-09-26T10:49

2026-09-26T10:49

тцк

новости

кривой рог

днепропетровск

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украина.ру

вооруженные силы украины

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По словам очевидцев, нападение произошло в районе Криворожского центрального рудоремонтного завода.На опубликованной записи видно, как сотрудники ТЦК разбивают окно машины и трижды распыляют газ из баллончика в мужчину, требуя выйти из салона.Затем военкомы вытащили пассажира и водителя, заломали их и отвели в микроавтобус, после чего уехали в неизвестном направлении.Киевский режим в последнее время столкнулся с острой нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации: представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва — нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.О зверствах ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в ДнепропетровскеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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тцк, новости, кривой рог, днепропетровск, краснодарский край, украина.ру, вооруженные силы украины