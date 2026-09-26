https://ukraina.ru/20260926/okhota-na-lyudey-v-krivom-roge-voenkomy-v-balaklavakh-pokhitili-muzhchin-pryamo-iz-mashiny-1083442031.html
Охота на людей в Кривом Роге: военкомы в балаклавах похитили мужчин прямо из машины
Охота на людей в Кривом Роге: военкомы в балаклавах похитили мужчин прямо из машины - 26.09.2026 Украина.ру
Охота на людей в Кривом Роге: военкомы в балаклавах похитили мужчин прямо из машины
В Кривом Роге сотрудники ТЦК в балаклавах разбили окна в служебном автомобиле и распылили слезоточивый газ в пассажира. Об этом 26 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-26T10:49
2026-09-26T10:49
2026-09-26T10:49
тцк
новости
кривой рог
днепропетровск
краснодарский край
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082083036_0:3:651:369_1920x0_80_0_0_78245c2bc653b9a7192d463959138413.jpg
По словам очевидцев, нападение произошло в районе Криворожского центрального рудоремонтного завода.На опубликованной записи видно, как сотрудники ТЦК разбивают окно машины и трижды распыляют газ из баллончика в мужчину, требуя выйти из салона.Затем военкомы вытащили пассажира и водителя, заломали их и отвели в микроавтобус, после чего уехали в неизвестном направлении.Киевский режим в последнее время столкнулся с острой нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации: представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва — нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.О зверствах ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в ДнепропетровскеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
кривой рог
днепропетровск
краснодарский край
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082083036_51:0:598:410_1920x0_80_0_0_3d240a015a733e625e3d2cbc61159634.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
тцк, новости, кривой рог, днепропетровск, краснодарский край, украина.ру, вооруженные силы украины
ТЦК, Новости, Кривой Рог, Днепропетровск, краснодарский край, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Охота на людей в Кривом Роге: военкомы в балаклавах похитили мужчин прямо из машины
В Кривом Роге сотрудники ТЦК в балаклавах разбили окна в служебном автомобиле и распылили слезоточивый газ в пассажира. Об этом 26 сентября сообщили украинские СМИ
По словам очевидцев, нападение произошло в районе Криворожского центрального рудоремонтного завода.
На опубликованной записи видно, как сотрудники ТЦК разбивают окно машины и трижды распыляют газ из баллончика в мужчину, требуя выйти из салона.
Затем военкомы вытащили пассажира и водителя, заломали их и отвели в микроавтобус, после чего уехали в неизвестном направлении.
Киевский режим в последнее время столкнулся с острой нехваткой личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации: представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва — нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.