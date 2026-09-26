https://ukraina.ru/20260926/kak-vsu-pomogut-trampu-pobedit-v-voyne-na-blizhnem-vostoke-i-s-chem-stolkntsya-evropa--koltashov-1083444748.html

Как ВСУ помогут Трампу победить в войне на Ближнем Востоке и с чем столкнётся Европа – Колташов

Как ВСУ помогут Трампу победить в войне на Ближнем Востоке и с чем столкнётся Европа – Колташов - 26.09.2026 Украина.ру

Как ВСУ помогут Трампу победить в войне на Ближнем Востоке и с чем столкнётся Европа – Колташов

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал нынешнее положение... Украина.ру, 26.09.2026

2026-09-26T14:16

2026-09-26T14:16

2026-09-26T14:16

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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал нынешнее положение и ближайшие перспективы площадки Генеральной ассамблеи ООН, а также рассказал о том, кто поможет Трампу в войне на Ближнем Востоке: 00:29 – Выступление Лаврова на Генассамблее ООН;06:33 – О стремлении Трампа погасить энергетический кризис; 16:04 – Кто поможет США на Ближнем Востоке? 18:13 – Как решить проблему высокой инфляции в России? ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, ближний восток, европа, сша, дональд трамп, оон, вооруженные силы украины, сергей лавров, украина.ру, видео