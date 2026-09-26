Как ВСУ помогут Трампу победить в войне на Ближнем Востоке и с чем столкнётся Европа – Колташов - 26.09.2026 Украина.ру
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Как ВСУ помогут Трампу победить в войне на Ближнем Востоке и с чем столкнётся Европа – Колташов
Как ВСУ помогут Трампу победить в войне на Ближнем Востоке и с чем столкнётся Европа – Колташов - 26.09.2026 Украина.ру
Как ВСУ помогут Трампу победить в войне на Ближнем Востоке и с чем столкнётся Европа – Колташов
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал нынешнее положение... Украина.ру, 26.09.2026
2026-09-26T14:16
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал нынешнее положение и ближайшие перспективы площадки Генеральной ассамблеи ООН, а также рассказал о том, кто поможет Трампу в войне на Ближнем Востоке: 00:29 – Выступление Лаврова на Генассамблее ООН;06:33 – О стремлении Трампа погасить энергетический кризис; 16:04 – Кто поможет США на Ближнем Востоке? 18:13 – Как решить проблему высокой инфляции в России? ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov
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видео, новости, ближний восток, европа, сша, дональд трамп, оон, вооруженные силы украины, сергей лавров, украина.ру, видео
Видео, Новости, Ближний Восток, Европа, США, Дональд Трамп, ООН, Вооруженные силы Украины, Сергей Лавров, Украина.ру

Как ВСУ помогут Трампу победить в войне на Ближнем Востоке и с чем столкнётся Европа – Колташов

14:16 26.09.2026
 
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру проанализировал нынешнее положение и ближайшие перспективы площадки Генеральной ассамблеи ООН, а также рассказал о том, кто поможет Трампу в войне на Ближнем Востоке:
00:29 – Выступление Лаврова на Генассамблее ООН;
06:33 – О стремлении Трампа погасить энергетический кризис;
16:04 – Кто поможет США на Ближнем Востоке?
18:13 – Как решить проблему высокой инфляции в России?
ТГ-канал Василия Колташова: https://t.me/vkoltashov
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