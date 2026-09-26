Венгерские ультрас освистали гимн Украины: матч закончился дракой - 26.09.2026 Украина.ру
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Венгерские ультрас освистали гимн Украины: матч закончился дракой
Венгерские ультрас освистали гимн Украины: матч закончился дракой - 26.09.2026 Украина.ру
Венгерские ультрас освистали гимн Украины: матч закончился дракой
Перед началом матча Лиги наций между сборными Венгрии и Украины на "Пушкаш-Арене" в Будапеште часть местных болельщиков освистала государственный гимн Украины. Об этом 26 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-26T12:30
2026-09-26T12:30
новости
украина
венгрия
будапешт
лига наций
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Свист был слышен во время телевизионной трансляции. Инцидент произошёл сразу после объявления о начале исполнения украинского гимна. Громче всего реагировали болельщики из фанатских секторов за воротами, где традиционно размещаются венгерские ультрас.По информации журналистов, количество свиставших было достаточным, чтобы их гул был хорошо слышен.Во втором тайме украинские футболисты также регулярно сталкивались с освистыванием каждый раз, когда контролировали мяч. Напряжение сохранялось до конца матча: в конце встречи на поле произошла драка между футболистами, а с трибун в сторону газона летели посторонние предметы.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, венгрия, будапешт, лига наций, украина.ру
Новости, Украина, Венгрия, Будапешт, Лига Наций, Украина.ру

Венгерские ультрас освистали гимн Украины: матч закончился дракой

12:30 26.09.2026
 
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Перед началом матча Лиги наций между сборными Венгрии и Украины на "Пушкаш-Арене" в Будапеште часть местных болельщиков освистала государственный гимн Украины. Об этом 26 сентября сообщили украинские СМИ
Свист был слышен во время телевизионной трансляции. Инцидент произошёл сразу после объявления о начале исполнения украинского гимна. Громче всего реагировали болельщики из фанатских секторов за воротами, где традиционно размещаются венгерские ультрас.
По информации журналистов, количество свиставших было достаточным, чтобы их гул был хорошо слышен.
Во втором тайме украинские футболисты также регулярно сталкивались с освистыванием каждый раз, когда контролировали мяч.
Напряжение сохранялось до конца матча: в конце встречи на поле произошла драка между футболистами, а с трибун в сторону газона летели посторонние предметы.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентября
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