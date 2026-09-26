https://ukraina.ru/20260926/eto-detskie-igry-putin-o-popytkakh-kieva-dobitsya-peremiriya-1083441524.html

"Это детские игры?": Путин о попытках Киева добиться перемирия

"Это детские игры?": Путин о попытках Киева добиться перемирия - 26.09.2026 Украина.ру

"Это детские игры?": Путин о попытках Киева добиться перемирия

Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге заявил, что предложения по мирному урегулированию украинского кризиса остаются на столе. Однако после массированной атаки ВСУ на Москву и другие регионы в день голосования Россия "как следует подумает" о дальнейших шагах

2026-09-26T10:24

2026-09-26T10:24

2026-09-26T10:24

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Переговоры и попытки сорвать выборыПутин напомнил, что украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов в Госдуму заявила о готовности их возобновить. Россия ответила, что до выборов это вряд ли возможно, а после — будет готова. Однако в ночь с 19 на 20 сентября, в основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве: свыше 1600 беспилотников вошли практически в московскую зону.Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте участок находился в школе — школа практически разрушена. Также ВСУ атаковали жилые дома председателей территориальных избиркомов: в одном случае председатель, её муж и ребёнок получили ранения, в другом — председатель погибла."После всего того, что они сделали, мы ещё подумаем, как следует, что нам нужно предпринять в ответ", — сказал Путин, добавив, что все решения будут приниматься исходя из интересов России.О перемирии и ответных ударахПо словам президента, сейчас Киев активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям: энергетическому, воздушному и по прекращению блокады черноморского побережья."Это что, игрушки, что ли? Это детские игры?" — отметил Путин. Он подчеркнул, что ответные действия российских ВС оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что тот снова заговорил о перемирии."Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают для них положение", — заявил президент.Он добавил, что Украина повредила свыше 100 судов в Чёрном море, как российских, так и под иностранными флагами, но Россия всё восстановила. Кроме того, глава государства напомнил об ударах ВСУ по гражданским объектам, таким как склады маркетплейсов Wildberries и Ozon.Об Эстонии и ЗападеКомментируя заявления министра обороны Эстонии Мартина Херема о готовности убивать русских, Путин назвал подобные высказывания "безумием" и "целенаправленной провокацией"."Смотрите, это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались", — сказал он.Президент подчеркнул, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой, у неё нет таких планов и побудительных мотивов. Проблему нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике Москва будет решать в гуманитарном и международно-правовом поле.Нагнетание ситуации, по словам Путина, объясняется желанием использовать Украину как пушечное мясо и инструмент борьбы с Россией, чтобы не допустить её развития."Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство — в качестве инструмента борьбы с Россией, для того чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперёд", — указал президент.Отношения с США и КитаемПутин констатировал, что отношения России с США сегодня сведены почти к нулю. При этом Россия приветствует переговоры между США и Китаем, поскольку это две крупнейшие экономики, и их договорённости повлияют на всю мировую экономику, включая Россию. С Китаем у России товарооборот составляет $240 млрд и растёт.Что касается возможного участия в саммите АТЭС в Китае (пройдёт 18–19 ноября 2026 года в Шэньчжэне), Путин пояснил, что окончательно ещё не определился — это будет зависеть от ситуации в России. Но у него есть приглашение, и он настроен принять участие, о чём сказал председателю КНР Си Цзиньпину.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, китай, владимир путин, вооруженные силы украины, си цзиньпин, госдума, атэс