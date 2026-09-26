"Это детские игры?": Путин о попытках Киева добиться перемирия - 26.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260926/eto-detskie-igry-putin-o-popytkakh-kieva-dobitsya-peremiriya-1083441524.html
"Это детские игры?": Путин о попытках Киева добиться перемирия
"Это детские игры?": Путин о попытках Киева добиться перемирия - 26.09.2026 Украина.ру
"Это детские игры?": Путин о попытках Киева добиться перемирия
Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге заявил, что предложения по мирному урегулированию украинского кризиса остаются на столе. Однако после массированной атаки ВСУ на Москву и другие регионы в день голосования Россия "как следует подумает" о дальнейших шагах
2026-09-26T10:24
2026-09-26T10:24
новости
россия
украина
китай
владимир путин
вооруженные силы украины
си цзиньпин
госдума
атэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/03/1082984098_0:0:3206:1803_1920x0_80_0_0_a6b2394124d597e3686a7393bc5ce814.jpg
Переговоры и попытки сорвать выборыПутин напомнил, что украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов в Госдуму заявила о готовности их возобновить. Россия ответила, что до выборов это вряд ли возможно, а после — будет готова. Однако в ночь с 19 на 20 сентября, в основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве: свыше 1600 беспилотников вошли практически в московскую зону.Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте участок находился в школе — школа практически разрушена. Также ВСУ атаковали жилые дома председателей территориальных избиркомов: в одном случае председатель, её муж и ребёнок получили ранения, в другом — председатель погибла."После всего того, что они сделали, мы ещё подумаем, как следует, что нам нужно предпринять в ответ", — сказал Путин, добавив, что все решения будут приниматься исходя из интересов России.О перемирии и ответных ударахПо словам президента, сейчас Киев активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям: энергетическому, воздушному и по прекращению блокады черноморского побережья."Это что, игрушки, что ли? Это детские игры?" — отметил Путин. Он подчеркнул, что ответные действия российских ВС оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что тот снова заговорил о перемирии."Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают для них положение", — заявил президент.Он добавил, что Украина повредила свыше 100 судов в Чёрном море, как российских, так и под иностранными флагами, но Россия всё восстановила. Кроме того, глава государства напомнил об ударах ВСУ по гражданским объектам, таким как склады маркетплейсов Wildberries и Ozon.Об Эстонии и ЗападеКомментируя заявления министра обороны Эстонии Мартина Херема о готовности убивать русских, Путин назвал подобные высказывания "безумием" и "целенаправленной провокацией"."Смотрите, это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались", — сказал он.Президент подчеркнул, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой, у неё нет таких планов и побудительных мотивов. Проблему нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике Москва будет решать в гуманитарном и международно-правовом поле.Нагнетание ситуации, по словам Путина, объясняется желанием использовать Украину как пушечное мясо и инструмент борьбы с Россией, чтобы не допустить её развития."Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство — в качестве инструмента борьбы с Россией, для того чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперёд", — указал президент.Отношения с США и КитаемПутин констатировал, что отношения России с США сегодня сведены почти к нулю. При этом Россия приветствует переговоры между США и Китаем, поскольку это две крупнейшие экономики, и их договорённости повлияют на всю мировую экономику, включая Россию. С Китаем у России товарооборот составляет $240 млрд и растёт.Что касается возможного участия в саммите АТЭС в Китае (пройдёт 18–19 ноября 2026 года в Шэньчжэне), Путин пояснил, что окончательно ещё не определился — это будет зависеть от ситуации в России. Но у него есть приглашение, и он настроен принять участие, о чём сказал председателю КНР Си Цзиньпину.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/03/1082984098_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_3726a027bca512f6a053c8722e54b4a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, китай, владимир путин, вооруженные силы украины, си цзиньпин, госдума, атэс
Новости, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Си Цзиньпин, Госдума, АТЭС

"Это детские игры?": Путин о попытках Киева добиться перемирия

10:24 26.09.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВЭФ-2026. Пленарное заседание
ВЭФ-2026. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге заявил, что предложения по мирному урегулированию украинского кризиса остаются на столе. Однако после массированной атаки ВСУ на Москву и другие регионы в день голосования Россия "как следует подумает" о дальнейших шагах
Переговоры и попытки сорвать выборы
Путин напомнил, что украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле, но за пару недель до выборов в Госдуму заявила о готовности их возобновить. Россия ответила, что до выборов это вряд ли возможно, а после — будет готова. Однако в ночь с 19 на 20 сентября, в основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве: свыше 1600 беспилотников вошли практически в московскую зону.
Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте участок находился в школе — школа практически разрушена. Также ВСУ атаковали жилые дома председателей территориальных избиркомов: в одном случае председатель, её муж и ребёнок получили ранения, в другом — председатель погибла.
"После всего того, что они сделали, мы ещё подумаем, как следует, что нам нужно предпринять в ответ", — сказал Путин, добавив, что все решения будут приниматься исходя из интересов России.
О перемирии и ответных ударах
По словам президента, сейчас Киев активно поднимает вопрос о перемирии по нескольким направлениям: энергетическому, воздушному и по прекращению блокады черноморского побережья.
"Это что, игрушки, что ли? Это детские игры?" — отметил Путин. Он подчеркнул, что ответные действия российских ВС оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что тот снова заговорил о перемирии.
"Они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают для них положение", — заявил президент.
Он добавил, что Украина повредила свыше 100 судов в Чёрном море, как российских, так и под иностранными флагами, но Россия всё восстановила. Кроме того, глава государства напомнил об ударах ВСУ по гражданским объектам, таким как склады маркетплейсов Wildberries и Ozon.
Об Эстонии и Западе
Комментируя заявления министра обороны Эстонии Мартина Херема о готовности убивать русских, Путин назвал подобные высказывания "безумием" и "целенаправленной провокацией".
"Смотрите, это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались", — сказал он.
Президент подчеркнул, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой, у неё нет таких планов и побудительных мотивов. Проблему нарушения прав русскоязычного населения в Прибалтике Москва будет решать в гуманитарном и международно-правовом поле.
Нагнетание ситуации, по словам Путина, объясняется желанием использовать Украину как пушечное мясо и инструмент борьбы с Россией, чтобы не допустить её развития.
"Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство — в качестве инструмента борьбы с Россией, для того чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперёд", — указал президент.
Отношения с США и Китаем
Путин констатировал, что отношения России с США сегодня сведены почти к нулю. При этом Россия приветствует переговоры между США и Китаем, поскольку это две крупнейшие экономики, и их договорённости повлияют на всю мировую экономику, включая Россию. С Китаем у России товарооборот составляет $240 млрд и растёт.
Что касается возможного участия в саммите АТЭС в Китае (пройдёт 18–19 ноября 2026 года в Шэньчжэне), Путин пояснил, что окончательно ещё не определился — это будет зависеть от ситуации в России. Но у него есть приглашение, и он настроен принять участие, о чём сказал председателю КНР Си Цзиньпину.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаКитайВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСи ЦзиньпинГосдумаАТЭС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:23Армия России освободила три населённых пункта в Харьковской и Сумской областях
13:18Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега
13:05Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права
12:30Венгерские ультрас освистали гимн Украины: матч закончился дракой
12:03"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне
12:00История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг 24:28
11:15Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков
10:49Охота на людей в Кривом Роге: военкомы в балаклавах похитили мужчин прямо из машины
10:38Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков"
10:24"Это детские игры?": Путин о попытках Киева добиться перемирия
09:43Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентября
09:19Заправить машину или вылечить ребёнка: Зеленский поставил американцев перед тяжёлым выбором
08:27Вот за это Зеленского жестоко накажут лучшие друзья: он ударил по самому дорогому
08:00"Доктрина Брежнева": красные линии развитого социализма
07:24Сервер недоступен: к чему приведут удары ВС РФ по украинским дата-центрам
07:00Николай Долгачев: России надо готовиться к тому, что этой зимой НАТО ударит по Калининграду руками ВСУ
06:04Учёные предсказали бунт ИИ: он может начаться на Украине
21:50Российско-американские нюансы и украинская катастрофа
20:01Британия испытает ИИ для беспилотников на украинской платформе Avengers Labs
19:37Психически ненормальным признали украинца, устроившего резню в польском монастыре
Лента новостейМолния