https://ukraina.ru/20260926/server-nedostupen-k-chemu-privedut-udary-vs-rf-po-ukrainskim-data-tsentram-1083430881.html

Сервер недоступен: к чему приведут удары ВС РФ по украинским дата-центрам

Сервер недоступен: к чему приведут удары ВС РФ по украинским дата-центрам - 26.09.2026 Украина.ру

Сервер недоступен: к чему приведут удары ВС РФ по украинским дата-центрам

Середина сентября стала важной вехой в части российских ударов по украинской инфраструктуре: целью для них впервые с начала СВО стали дата-центры.

2026-09-26T07:24

2026-09-26T07:24

2026-09-26T07:24

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С 11 по 24 сентября под раздачу попали не менее 5 центров обработки данных (ЦОД), преимущественно в Киеве. Масштаб разрушений и повреждений имущества пока не ясен, но, в силу хрупкости компьютерной инфраструктуры, стоит исходить из того, что поражение объекта означает его вывод из эксплуатации.Оценок причинённого ущерба от компаний, чьи объекты пострадали, немного, но владелец интернет-провайдера UTELS Александр Полюдов уже заявил, что интернета по цене от 300 до 500 гривен на Украине больше не будет, а абонентам стоит готовиться к существенному росту стоимости связи.Поэтому самое время разобраться с тем, где расположены объекты украинской сетевой инфраструктуры и какими последствиями грозит их повреждение.Теоретическое ЦОДоведениеЦентр обработки данных – многопрофильный объект, который включает в себя серверы, обрабатывающие, например, запросы пользователей к сайтам или специфическим сервисам (связь, интернет-торговля, платежи), сети связи (ВОЛС), объекты электроснабжения, источники бесперебойного питания и дизель генераторы, а также системы охлаждения.Как следствие, при ударе по такому объекту пострадать могут сразу несколько уровней цифровой инфраструктуры.А так как система сама по себе весьма хрупка, то ровнять с землёй ЦОД не обязательно – достаточно вывести из строя её сетевой вход, питание, охлаждение либо площадку, где размещены ключевые узлы провайдеров.Теперь стоит разобраться с тем, где вообще находятся украинские ЦОДы и как они обеспечивают связь между собой, а также клиентами и конечными пользователями.Точное количество ЦОДов на Украине неизвестно, так как итоговая цифра зависит от того, как их считают. По базе данных Data Center Map, на Украине – от 34 до 43 коммерческих ЦОДов, по базе Colo Map – свыше 66. Однако точное количество не имеет значения: куда важнее места, где они сконцентрированы.База Data Center Map состоит из 34 ЦОДов в семи городах Украины. Винница, Николаев, Хмельницкий и Ровно – по 1 ЦОДу, Одесса – 2 ЦОДа, Харьков – 5 объектов, а в Киеве их от 22 до 27 штук.Как видно, подавляющее большинство ЦОДов сконцентрировано в Киеве, что объясняет, почему по ним не наносились удары до 2026 года, а также почему они попали под раздачу именно сейчас.Раньше Киев был надёжно прикрыт зонтиком ПВО. ЗРК сбивали дефицитные и весьма дорогие крылатые ракеты, а МОГи на пике своей эффективности уничтожали до 90% российских тихоходных БПЛА "Герань-2". Это делало поражение объектов в Киеве непростой задачей.Но в силу деградации системы ПВО – ЗРК просто расстреляли свой боекомплект, опустошив склады в ЕС и США – и перехода России на реактивные БПЛА, появилась возможность основательно взяться за уничтожение ранее недоступных целей в Киеве. Это и объясняет массированность атак и жизнь киевлян в условиях частых воздушных тревог, вынудивших власти даже ввести их градацию в зависимости от опасности.Не лучше ситуация с пониманием схемы украинских волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Актуальной карты найти не удалось, но даже примерные схемы вместе со здравым смыслом и концентрацией ЦОДов подсказывают, что Киев является важнейшим узлом, через который проходят крупнейшие волоконные оптические линии связи (ВОЛС).То есть в схеме ВОЛС всё завязано на столицу. Областные центры связаны между собой, а связь между Украиной и ЕС обеспечивается несколькими каналами. На Украине как минимум четыре крупных ВОЛС (Atracom, Eurotranstelecom, Укртелеком и Нафтогаз), а также десятки транспортных и интернет-провайдеров.Связь с ЕС обеспечивается через несколько точек обмена трафиком, а магистральный интернет-провайдер RETN уже после начала СВО построил ВОЛС с Луцк-Монастырище, создав обход для трафика в Одессы на Варшаву в обход Киева."Облака" за границейТаким образом, несмотря на хрупкость отдельных дата-центров, общая IT-инфраструктура является достаточно устойчивой и нанесение ей критического ущерба займёт определённое время. Тем более, киевская власть ещё в начале СВО предприняла ряд действий по обеспечению физической и операционной устойчивости сетевой инфраструктуры.17 февраля 2022 года Верховная рада приняла закон № 2075-IX "Об облачных услугах", который вводил запрет на обработку за рубежом государственных тайн, служебной информации и данных государственных/единых реестров.Но 12 марта Кабмин постановлением №263 разрешил на период действия военного положения размещать публичные информационные ресурсы, реестры и их зашифрованные резервные копии на зарубежных облачных ресурсах и в иностранных ЦОДах. На банки, ретейл, IT-компании, операторов связи и предприятия требования закона "Об облачных услугах" не распространялись – они изначально могли хранить данные на зарубежных ресурсах.Как следствие, большая часть украинских критически важных сервисов переехала за границу. Например, "Приватбанк" перенёс данные с украинских ЦОДов в AWS за 43 дня, его примеру последовали десятки крупных организаций, а в украинских ЦОДах остались системы среднего бизнеса или те сервисы, которых трудно или дорого переделывать/переносить.Больно, но не смертельноА теперь стоит составить список поражённых ЦОДов и понять последствия от их остановки для компаний и экономики.К 24 сентября 2026 года можно уверенно заявить о поражении четырёх киевских ЦОДов, – BeMobile (два удара), De Novo, NewTelco и United DC – и неназванных ЦОДов в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях.Удары по BeMobile сделали недоступными часть сайтов и сервисов, которые как раз и испытали наибольшие проблемы.Прилёт по De Novo бьёт не только по сайтам, но и по IaaS-ресурсам (интернет как сервис): виртуальным серверам, базам данных, сетевым шлюзам и системам резервного копирования. Но заявлений о проблемах у компаний из-за прилёта по данному объекту нет.Из-за поражения ЦОДов о проблемах заявили интернет и хостинг-провайдеры Etherlink, MiroHost, Crazy Network, Cityhost, "Павутина", UTELS, KIEVNET, DOMONET и FAUST/Fast Net. Но это интернет-провайдеры "последней мили", которые обеспечивают интернетом около 100 тысяч домохозяйств в Киеве – многие из них восстановили работу в течение нескольких дней. От их проблем выиграют гиганты рынка по типу "Киевстар" (по его объектам пару раз уже прилетало, но масштаб разрушений неясен), которые скупят таких провайдеров, расширив свою абонентскую базу.Как видно, ущерб есть, пострадали отдельные компании, но никакого коллапса не произошло. И на то есть причины.Во-первых, интернет состоит из множества автономных сетей, точек обмена трафиком и каналов. Потеря нескольких киевских площадок ухудшает связность, но сама по себе не отключает страну от глобальной сети.Во-вторых, у ключевых объектов есть запасные площадки и дублирующие каналы, около 90% отраслевой инфраструктуры уже подготовлено к сценарию с ударами по ЦОДам.В-третьих, часть данных и приложений вынесена в западные области Украины, а также в европейские публичные облака и зарубежные площадки. Для таких сервисов удар одному киевскому ЦОДу означает переключение, повышение задержки (ping), но не остановку.Кроме того, сервис может работать в локальном ЦОДе, в украинском частном облаке и в иностранном публичном облаке одновременно. Чем больше он зависит от одной киевской серверной, одного оператора связи или единственного DNS/VPN-шлюза, тем выше риск простоя.Не сказались удары и на работе сотовых операторов – связь "упадёт" лишь в случае поражения ЦОДа с ядром сети, транспортными маршрутизаторами, узлами межоператорского обмена и прочими важными узлами.Таким образом, удары по ЦОДам приведут не к отключению интернета или недоступности облачных сервисов, а к снижению устойчивости систем и повышению стоимости их обслуживания. Сильнее всего пострадают организации без резервной площадки и резервных копий в другом ЦОДе – у них высоких риск отключения сервиса и потери данных. Особенно сильно достанется хостинг-провайдерам и малому бизнесу: на одном ЦОДе могут размещаться тысячи сайтов.Банковские и государственные сервисы могут сохранить доступность для клиентов, но внутренние системы – документооборот, отчётность, платежные шлюзы, телефония, VPN – деградируют.И, конечно же, все издержки операторы и провайдеры в итоге переложат на своих клиентов, а те – на конечных потребителей их услуг. Поэтому интернет станет дороже, равно как и всё, что связано с локальным IT. Но интернет и "облако" как таковые не исчезнут – для этого потребуется системная и многомесячная кампания по уничтожению сетевой инфраструктуры и ЦОДов, которая не будет ограничиться одним лишь Киевом.

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эксклюзив, киев, украина, россия, нафтогаз, укртелеком, ес, интернет