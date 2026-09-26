Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков - 26.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260926/svastiki-vmesto-blagodarnosti-kak-ukrainskie-bezhentsy-otblagodarili-polyakov-1083442173.html
Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков
Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков - 26.09.2026 Украина.ру
Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков
Украинские беженцы рисуют на улицах Польши нацистские символы в знак "протеста" против травли сограждан. Об этом 26 сентября сообщил РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave
2026-09-26T11:15
2026-09-26T11:15
новости
польша
украина
россия
адольф гитлер
европарламент
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg
Конфликты между поляками и украинцами набирают обороты. Как заявил источник, граждане Украины придумали способ "отомстить" обидчикам, начав портить общественные места запрещённой символикой."Из Варшавы и Люблина приходят фотографии художеств переехавших в Польшу украинских поклонников УПА. Из-за постоянных стычек с поляками они не придумали ничего лучше, как "обзывать" общественные места — подземные переходы, улицы — именем недавно перезахороненного в Киеве одного из лидеров украинского националистического движения", — сказал собеседник.Агентству также передали снимки, на которых запечатлены "шедевры". На них изображены кодовые лозунги неонацистов — числовая комбинация*, в которой закодированы нацистские приветствия и имя Адольфа Гитлера.Тем временем в Польше продолжают бороться с памятниками украинским нацистам. Недавно депутат Европарламента Гжегож Браун лично разрушил монумент пособникам УПА* в гмине Долхобычу недалеко от границы с Украиной.Подробнее о противостоянии - в материале В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий на сайте Украина.ру.*- внесена Минюстом России в "Федеральный список экстремистских материалов"**- признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
польша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_173:0:2860:2015_1920x0_80_0_0_dae9aa1b7b6f213ce6cf913bddca8997.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, россия, адольф гитлер, европарламент, украина.ру
Новости, Польша, Украина, Россия, Адольф Гитлер, Европарламент, Украина.ру

Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков

11:15 26.09.2026
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские беженцы рисуют на улицах Польши нацистские символы в знак "протеста" против травли сограждан. Об этом 26 сентября сообщил РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave
Конфликты между поляками и украинцами набирают обороты. Как заявил источник, граждане Украины придумали способ "отомстить" обидчикам, начав портить общественные места запрещённой символикой.
"Из Варшавы и Люблина приходят фотографии художеств переехавших в Польшу украинских поклонников УПА. Из-за постоянных стычек с поляками они не придумали ничего лучше, как "обзывать" общественные места — подземные переходы, улицы — именем недавно перезахороненного в Киеве одного из лидеров украинского националистического движения", — сказал собеседник.
Агентству также передали снимки, на которых запечатлены "шедевры". На них изображены кодовые лозунги неонацистов — числовая комбинация*, в которой закодированы нацистские приветствия и имя Адольфа Гитлера.
Тем временем в Польше продолжают бороться с памятниками украинским нацистам. Недавно депутат Европарламента Гжегож Браун лично разрушил монумент пособникам УПА* в гмине Долхобычу недалеко от границы с Украиной.
Подробнее о противостоянии - в материале В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий на сайте Украина.ру.
*- внесена Минюстом России в "Федеральный список экстремистских материалов"
**- признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаУкраинаРоссияАдольф ГитлерЕвропарламентУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:23Армия России освободила три населённых пункта в Харьковской и Сумской областях
13:18Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега
13:05Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права
12:30Венгерские ультрас освистали гимн Украины: матч закончился дракой
12:03"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне
12:00История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг 24:28
11:15Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков
10:49Охота на людей в Кривом Роге: военкомы в балаклавах похитили мужчин прямо из машины
10:38Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков"
10:24"Это детские игры?": Путин о попытках Киева добиться перемирия
09:43Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентября
09:19Заправить машину или вылечить ребёнка: Зеленский поставил американцев перед тяжёлым выбором
08:27Вот за это Зеленского жестоко накажут лучшие друзья: он ударил по самому дорогому
08:00"Доктрина Брежнева": красные линии развитого социализма
07:24Сервер недоступен: к чему приведут удары ВС РФ по украинским дата-центрам
07:00Николай Долгачев: России надо готовиться к тому, что этой зимой НАТО ударит по Калининграду руками ВСУ
06:04Учёные предсказали бунт ИИ: он может начаться на Украине
21:50Российско-американские нюансы и украинская катастрофа
20:01Британия испытает ИИ для беспилотников на украинской платформе Avengers Labs
19:37Психически ненормальным признали украинца, устроившего резню в польском монастыре
Лента новостейМолния