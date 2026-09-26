https://ukraina.ru/20260926/svastiki-vmesto-blagodarnosti-kak-ukrainskie-bezhentsy-otblagodarili-polyakov-1083442173.html

Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков

Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков - 26.09.2026 Украина.ру

Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков

Украинские беженцы рисуют на улицах Польши нацистские символы в знак "протеста" против травли сограждан. Об этом 26 сентября сообщил РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave

2026-09-26T11:15

2026-09-26T11:15

2026-09-26T11:15

новости

польша

украина

россия

адольф гитлер

европарламент

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101846/31/1018463131_0:154:3035:1861_1920x0_80_0_0_148de5dd4806d340f6b4dd32695838df.jpg

Конфликты между поляками и украинцами набирают обороты. Как заявил источник, граждане Украины придумали способ "отомстить" обидчикам, начав портить общественные места запрещённой символикой."Из Варшавы и Люблина приходят фотографии художеств переехавших в Польшу украинских поклонников УПА. Из-за постоянных стычек с поляками они не придумали ничего лучше, как "обзывать" общественные места — подземные переходы, улицы — именем недавно перезахороненного в Киеве одного из лидеров украинского националистического движения", — сказал собеседник.Агентству также передали снимки, на которых запечатлены "шедевры". На них изображены кодовые лозунги неонацистов — числовая комбинация*, в которой закодированы нацистские приветствия и имя Адольфа Гитлера.Тем временем в Польше продолжают бороться с памятниками украинским нацистам. Недавно депутат Европарламента Гжегож Браун лично разрушил монумент пособникам УПА* в гмине Долхобычу недалеко от границы с Украиной.Подробнее о противостоянии - в материале В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий на сайте Украина.ру.*- внесена Минюстом России в "Федеральный список экстремистских материалов"**- признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

польша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, россия, адольф гитлер, европарламент, украина.ру