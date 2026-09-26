Вот за это Зеленского жестоко накажут лучшие друзья: он ударил по самому дорогому - 26.09.2026 Украина.ру
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Вот за это Зеленского жестоко накажут лучшие друзья: он ударил по самому дорогому
Вот за это Зеленского жестоко накажут лучшие друзья: он ударил по самому дорогому - 26.09.2026 Украина.ру
Вот за это Зеленского жестоко накажут лучшие друзья: он ударил по самому дорогому
Несмотря на то, что мы привыкли читать о том, что вот одна страна выделила Зеленскому столько-то денег, вот другая, вот Евросоюз отправил очередной спасительный транш, денег в личных карманах западных официальных лиц для Украины нет – это все не их деньги.
2026-09-26T08:27
2026-09-26T08:27
мнения
россия
украина
черное море
владимир зеленский
оон
reuters
ес
зерно
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Все деньги, направляемые на Украину, в итоге вынимаются из государственных бюджетов и средств, которые эти же государства берут на открытом рынке в долг – но за все в итоге платят конечные налогоплательщики.Эти налогоплательщики сейчас стремительно беднеют и начинают меньше потреблять, то есть покупать – и это уже самым прямым и жестоким образом бьет по тем, кто является тем самым «теневым западным правительством»: по крупному и не очень бизнесу.Пока западный бизнес был в общем и целом от украинской авантюры в плюсе, он не дергался, но сейчас ситуация изменилась кардинально.Агентство Reuters вчера захотело на «Миротворец»: вместо того, чтобы продолжать озвучивать высосанные из пальца украинские перемоги, оно опубликовало чрезвычайно зрадный материал, который как раз сигнализирует о том, что киевский режим окончательно разочаровал его прежних самых главных союзников – бухгалтеров западных бизнесов.По данным издания, в конце августа 2026 года мировые цены на пшеницу достигли максимума за три с половиной года: фьючерсы на Чикагской бирже прибавили около 40% от июньских минимумов, а физические цены у альтернативных экспортёров резко подскочили.Причина рынку известна: это паралич украинской черноморской, а далее наземной логистики после «ответки» русской армии на так называемую «тотальную воздушную войну» Зеленского, в раках которой он за сорок дней ударов по российским гражданским целям (включая торговые суда) намеревался принудить Россию к перемирию.Но что-то пошло не так.Страна, которая раньше называла себя «житницей мира», сегодня физически не может вывезти собственный рекордный урожай, потому что она своими руками запустила цепную реакцию, которая теперь бьет не только по мелеющему бюджету Украины, но и по всему миру.Так вот: только за последний месяц рост цен на ту же пшеницу в мире составил 18%, при этом 26 августа котировки подскочили на 6,4% всего за одну сессию. Крупнейшие мировые импортеры до последнего надеялись, что украинский и российский экспорт через Черное море восстановится, но Зеленский подкинул им просто вселенскую бяку, и теперь зерна нет ни у кого.Как сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, индекс мировых продовольственных цен в августе 2026 года достиг 133,3 пункта — максимума с ноября 2022 года. Это значит, что по всему миру люди начинают пускать все больше денег на еду, и все меньше – на все остальное, что очень не нравится продавцам и производителям этого всего остального.Рост цен на пшеницу бьет по огромному количеству бизнесов, включая не только фермеров, но и переработку, и упаковку, всю «пищевку» и всю индустрию производства кормов.Даже находящийся за океаном американский пищевой гигант General Mills в сентябре сообщил, что его скорректированная операционная прибыль за квартал снизилась на 11%, а скорректированная прибыль на акцию — на 13%, чего уже говорить об европейцах.Одновременно с мировым зерновым кризисом Зеленский «порадовал» своих западных друзей и топливным кризисом: в ответ на удары по российским НПЗ Россия просто прекратила экспорт дизеля, бензина и авиакеросина.С учетом того, что совершенно неважная для мира Россия обеспечивала минимум 12% всей морской торговли дизелем, цены на него в той же Европе с начала года выросли минимум на 40%, что мгновенно пошло далее по цепочке и из скакнувшей себестоимости всего перескочило в розничные цены — и еще сильнее ударило по кошелькам потребителей и выручке бизнесов.По расчётам МВФ, энергетические потрясения могут к 2027 году уменьшить потенциальный объём производства еврозоны примерно на один процентный пункт, то есть европейский бизнес за этот год недополучит минимум 200 миллиардов выручки. И всё это происходит на фоне того, что европейские промышленные потребители уже платят за электричество в два-три раза больше американских и китайских конкурентов, то есть их маржа ушла с Ормузом и Зеленским, не попрощавшись.Дело зашло далеко за пределы счетов за электричество: начали «выключаться» целые предприятия и целые сектора промышленности. Так, 22 сентября британский химический гигант Ineos объявил о приостановке работы сразу трёх предприятий в британском Халле. Компания объяснила решение тем, что при нынешней стоимости энергии производство стало экономически бессмысленным.Президент европейской металлургической ассоциации Eurofer Эггерт предупредил, что новый уровень цен «неизбежно приведёт к перебоям в производстве» и что чем дольше продолжается кризис, тем выше вероятность превращения временных остановок заводов в постоянные.Неудивительно, что западный бизнес, который больше не может терпеть убытки из-за политического фанатизма своих лидеров, начал всё заметнее требовать от политиков возвращения к экономической реальности.В июне 2026 года представители немецкого бизнеса впервые с начала конфликта вернулись на Петербургский международный экономический форум. Глава правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп объяснил это необходимостью сохранить «экономический мост с Россией». Результаты опроса 265 немецких компаний показательны: 96% высказались за скорейшее восстановление нормальных отношений с Россией вместо продолжения украинской темы.Другими словами, на западный официальный политикум начинают все сильнее давить не только избиратели, которым нечем оплачивать подорожавшую еду и топливо, но теперь и стоящие за кулисами люди, которые-то, собственно, и оплачивают партии, лоббистов, рекламу и выборы.Они не требуют любить Россию. Они хотят снова зарабатывать деньги – и именно этот посыл, скорее всего, будет услышан.
https://ukraina.ru/20260923/zapadnye-eksperty-rossiya-nakonets-naschupala-koscheevo-yaytso-zelenskogo--i-teper-ne-otpustit-ni-za-chto-1083370042.html
https://ukraina.ru/20260831/eto-tolko-nachalo-odin-prikaz-zelenskogo-mozhet-ubit-esche-pyatdesyat-millionov-chelovek-1082921857.html
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Кирилл Стрельников
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мнения, россия, украина, черное море, владимир зеленский, оон, reuters, ес, зерно
Мнения, Россия, Украина, Черное море, Владимир Зеленский, ООН, Reuters, ЕС, зерно

Вот за это Зеленского жестоко накажут лучшие друзья: он ударил по самому дорогому

08:27 26.09.2026
 
© AP / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© AP / Markus Schreiber
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Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
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Несмотря на то, что мы привыкли читать о том, что вот одна страна выделила Зеленскому столько-то денег, вот другая, вот Евросоюз отправил очередной спасительный транш, денег в личных карманах западных официальных лиц для Украины нет – это все не их деньги.
Все деньги, направляемые на Украину, в итоге вынимаются из государственных бюджетов и средств, которые эти же государства берут на открытом рынке в долг – но за все в итоге платят конечные налогоплательщики.
Эти налогоплательщики сейчас стремительно беднеют и начинают меньше потреблять, то есть покупать – и это уже самым прямым и жестоким образом бьет по тем, кто является тем самым «теневым западным правительством»: по крупному и не очень бизнесу.
Пока западный бизнес был в общем и целом от украинской авантюры в плюсе, он не дергался, но сейчас ситуация изменилась кардинально.
Агентство Reuters вчера захотело на «Миротворец»: вместо того, чтобы продолжать озвучивать высосанные из пальца украинские перемоги, оно опубликовало чрезвычайно зрадный материал, который как раз сигнализирует о том, что киевский режим окончательно разочаровал его прежних самых главных союзников – бухгалтеров западных бизнесов.
По данным издания, в конце августа 2026 года мировые цены на пшеницу достигли максимума за три с половиной года: фьючерсы на Чикагской бирже прибавили около 40% от июньских минимумов, а физические цены у альтернативных экспортёров резко подскочили.
Причина рынку известна: это паралич украинской черноморской, а далее наземной логистики после «ответки» русской армии на так называемую «тотальную воздушную войну» Зеленского, в раках которой он за сорок дней ударов по российским гражданским целям (включая торговые суда) намеревался принудить Россию к перемирию.
Но что-то пошло не так.
- РИА Новости, 1920, 23.09.2026
23 сентября, 08:36
Западные эксперты: Россия наконец нащупала кощеево яйцо Зеленского – и теперь не отпустит ни за чтоКакая связь между новым цехом в Алабуге и безумной паникой на Генассамблее ООН?
Страна, которая раньше называла себя «житницей мира», сегодня физически не может вывезти собственный рекордный урожай, потому что она своими руками запустила цепную реакцию, которая теперь бьет не только по мелеющему бюджету Украины, но и по всему миру.
Так вот: только за последний месяц рост цен на ту же пшеницу в мире составил 18%, при этом 26 августа котировки подскочили на 6,4% всего за одну сессию. Крупнейшие мировые импортеры до последнего надеялись, что украинский и российский экспорт через Черное море восстановится, но Зеленский подкинул им просто вселенскую бяку, и теперь зерна нет ни у кого.
Как сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, индекс мировых продовольственных цен в августе 2026 года достиг 133,3 пункта — максимума с ноября 2022 года. Это значит, что по всему миру люди начинают пускать все больше денег на еду, и все меньше – на все остальное, что очень не нравится продавцам и производителям этого всего остального.
Рост цен на пшеницу бьет по огромному количеству бизнесов, включая не только фермеров, но и переработку, и упаковку, всю «пищевку» и всю индустрию производства кормов.
Даже находящийся за океаном американский пищевой гигант General Mills в сентябре сообщил, что его скорректированная операционная прибыль за квартал снизилась на 11%, а скорректированная прибыль на акцию — на 13%, чего уже говорить об европейцах.
Одновременно с мировым зерновым кризисом Зеленский «порадовал» своих западных друзей и топливным кризисом: в ответ на удары по российским НПЗ Россия просто прекратила экспорт дизеля, бензина и авиакеросина.
С учетом того, что совершенно неважная для мира Россия обеспечивала минимум 12% всей морской торговли дизелем, цены на него в той же Европе с начала года выросли минимум на 40%, что мгновенно пошло далее по цепочке и из скакнувшей себестоимости всего перескочило в розничные цены — и еще сильнее ударило по кошелькам потребителей и выручке бизнесов.
По расчётам МВФ, энергетические потрясения могут к 2027 году уменьшить потенциальный объём производства еврозоны примерно на один процентный пункт, то есть европейский бизнес за этот год недополучит минимум 200 миллиардов выручки. И всё это происходит на фоне того, что европейские промышленные потребители уже платят за электричество в два-три раза больше американских и китайских конкурентов, то есть их маржа ушла с Ормузом и Зеленским, не попрощавшись.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2026
31 августа, 16:08
Это только начало: один приказ Зеленского может убить еще пятьдесят миллионов человекБольшинство международных обозревателей сходятся во мнении, что объявленная по приказу Зеленского "40-дневная операция по принуждению России к миру" (она же "тотальная воздушная война") теперь лишит Украину даже призрачного шанса на возвращение к щедрым российским предложениям в Стамбуле, а также может умертвить еще десятки миллионов человек.
Дело зашло далеко за пределы счетов за электричество: начали «выключаться» целые предприятия и целые сектора промышленности. Так, 22 сентября британский химический гигант Ineos объявил о приостановке работы сразу трёх предприятий в британском Халле. Компания объяснила решение тем, что при нынешней стоимости энергии производство стало экономически бессмысленным.
Президент европейской металлургической ассоциации Eurofer Эггерт предупредил, что новый уровень цен «неизбежно приведёт к перебоям в производстве» и что чем дольше продолжается кризис, тем выше вероятность превращения временных остановок заводов в постоянные.
Неудивительно, что западный бизнес, который больше не может терпеть убытки из-за политического фанатизма своих лидеров, начал всё заметнее требовать от политиков возвращения к экономической реальности.
В июне 2026 года представители немецкого бизнеса впервые с начала конфликта вернулись на Петербургский международный экономический форум. Глава правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп объяснил это необходимостью сохранить «экономический мост с Россией». Результаты опроса 265 немецких компаний показательны: 96% высказались за скорейшее восстановление нормальных отношений с Россией вместо продолжения украинской темы.
Другими словами, на западный официальный политикум начинают все сильнее давить не только избиратели, которым нечем оплачивать подорожавшую еду и топливо, но теперь и стоящие за кулисами люди, которые-то, собственно, и оплачивают партии, лоббистов, рекламу и выборы.
Они не требуют любить Россию. Они хотят снова зарабатывать деньги – и именно этот посыл, скорее всего, будет услышан.
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