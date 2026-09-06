https://ukraina.ru/20260906/dolgozhdannyy-proryv-v-peregovorakh-po-ukraine-mozhet-byt-s-razrushitelnoy-zamedlennoy-bomboy-protiv-1083034098.html
Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России
Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России - 06.09.2026 Украина.ру
Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России
Визит в Москву вашингтонских "миротворцев" в российском инфополе большей частью описывается как некий позитивный момент, который может приблизить завершение украинского конфликта, что по определению хорошо для нашей страны само по себе
2026-09-06T09:18
2026-09-06T09:18
2026-09-06T09:18
эксклюзив
украина
россия
сша
владимир зеленский
кирилл буданов*
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_bca16aa71351c475cf3c9a0cffd45961.jpg
Чтобы понять, так ли это, нужно проанализировать, в чьих интересах с украинской стороны поднимается вопрос о скорейшем заключении мирного договора и зачем это этому человеку (людям) надо.Прежде всего есть весьма веское предположение, что это – не Зеленский и не члены его ближнего круга.Важным маркером является то, что параллельно с анонсами визита в Россию Уиткоффа и Кушнера в американской газете The New York Times была опубликована почти программная статья под названием "После жестоких сражений с Россией он хочет проложить Украине путь к миру", которая целиком посвящена нынешнему главе офиса президента Украины – Кириллу Буданову*.Согласно статье, единственным легитимным для украинской аудитории переговорщиком со стороны Украины является именно Буданов - человек с безупречным (для украинцев) боевым прошлым, который поэтому может говорить о мире без подозрения в слабости или "пророссийскости".Главный посыл материала - Буданов становится главным публичным лицом и возможным центром отдельной внутриполитической линии, во многом не совпадающей с "ястребиной" позицией Зеленского.Буданов преподносится не как чья-то ручная креатура, замазанная в коррупции, а как человек, прошедший путь от "эффективного шпиона с прямыми связями с ЦРУ" до "потенциального политического соперника Зеленского" и "лидера фракции, готовой на мирное урегулирование".Для западной (и украинской) аудитории позиция Зеленского (и по факту европейцев) хорошо известна: никаких уступок, нужно наращивать военное, политическое и экономическое давление на Россию, которая уже "на грани", и все в таком ключе.Тем интереснее, что крупное западное СМИ фактически разворачивает совсем другой подход к спасению Украины – и фактически альтернативную политическую программу.Ключевая цитата Буданова: "Я готов к любому шагу, который положит конец войне. Обе стороны понимают, что им нужно искать решение. Война не может быть вечной".Издание отмечает следующую логику Буданова:- продолжение войны несёт риск новых, возможно, критических потерь;- переговоры могут предотвратить дальнейшее истощение армии, населения и экономики;- компромисс (даже болезненный) допустим - как способ сохранить государственность.Нужно отметить, что эту позицию Буданов озвучивал и ранее. Мало того – есть данные, что он согласился занять пост главы Офиса президента Украины именно для того, чтобы иметь возможность участвовать в переговорах с Россией и формировать переговорную позицию страны.Западные СМИ в феврале этого года открыто зафиксировали раскол украинского руководства на две фракции — "крыло Буданова", выступающее за быстрое соглашение с Россией при участии США, и "крыло Ермака", настроенное максимально жестко, при этом Зеленский описывался как балансирующий между этими фракциями.Важность фигуры Буданова для американской стороны объясняется следующим: во-первых, к нему в администрации Трампа имеется высокий уровень доверия. Буданов, как известно, проходил подготовку в ЦРУ с 2016 года и имеет личные крепкие связи в разведывательном сообществе США. Американские источники указывают, что в разгар переговоров с Россией Буданов был "одним из немногих украинских чиновников, поддерживавших прямой контакт" с американской стороной параллельно с прежним главой офиса Ермаком, что для ближнего круга Зеленского практически невозможно.Характерный штрих: 4 сентября новый временный поверенный в делах США на Украине Пол Хьюстон вместо встречи с Зеленским лично встретился с Будановым и публично заявил о "доверии к суверенному и процветающему будущему Украины" и о намерении "укреплять экономические и военные связи".Нужно понимать, что, несмотря на достаточно высокий личный рейтинг Буданова, совершенно не факт, что американцы рассматривают его как замену Зеленскому: зицпредседателем Фунтом может быть кто угодно, и гораздо важнее, кто физически рулит политикой. Для этой роли Буданов, предпочитающий дергать за ниточки за шторами, подходит идеально.Что несет в себе настрой Буданова (и американцев) на максимально быстрое заключение мирного соглашения с Россией?Для этого нужно вспомнить публикацию авторитетного американского мозгового центра Atlantic Council от февраля 2026 года, где утверждается: "Путин знает, что если Украина выживет, он проиграл".Иными словами, группа прагматиков в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе исходит из того, что критически важно сохранить на Украине "институциональное ядро", идеологическую структуру режима и пусть даже уменьшенную и ослабленную армию, чтобы потом на этой основе восстановиться и дать России реванш – но уже, возможно, под официальным крылом одного из западных военных альянсов.На это еще 11 июня 2024 года на конференции по восстановлению Украины намекнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Мы обязаны помочь Украине восстать из пепла и стать хозяином своего будущего. Украина должна победить. Путин должен проиграть".Совсем не зря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в марте 2024 года предложил российскую формулу мира, согласно которой нужно "после признания Украиной поражения и формирования там временного парламента признать, что вся территория страны – это территория России, и принять акт о воссоединении с РФ".Дать врагу успешно сохранить свою ДНК и возможность возродиться – это замедленная бомба, и мы обязаны иметь это в виду, имея дело с призывающим "к вечному миру" террористом Будановым.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20260707/operatsiya-prikrytiya-budanov-o-zelenskom-voyne-mire-i-idealnom-buduschem-v-druzhbe-s-rossiey-1081139478.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, кирилл буданов*
Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России
Визит в Москву вашингтонских "миротворцев" в российском инфополе большей частью описывается как некий позитивный момент, который может приблизить завершение украинского конфликта, что по определению хорошо для нашей страны само по себе
Чтобы понять, так ли это, нужно проанализировать, в чьих интересах с украинской стороны поднимается вопрос о скорейшем заключении мирного договора и зачем это этому человеку (людям) надо.
Прежде всего есть весьма веское предположение, что это – не Зеленский и не члены его ближнего круга.
Важным маркером является то, что параллельно с анонсами визита в Россию Уиткоффа и Кушнера в американской газете The New York Times была опубликована почти программная статья под названием "После жестоких сражений с Россией он хочет проложить Украине путь к миру", которая целиком посвящена нынешнему главе офиса президента Украины – Кириллу Буданову*.
Согласно статье, единственным легитимным для украинской аудитории переговорщиком со стороны Украины является именно Буданов - человек с безупречным (для украинцев) боевым прошлым, который поэтому может говорить о мире без подозрения в слабости или "пророссийскости".
Главный посыл материала - Буданов становится главным публичным лицом и возможным центром отдельной внутриполитической линии, во многом не совпадающей с "ястребиной" позицией Зеленского.
Буданов преподносится не как чья-то ручная креатура, замазанная в коррупции, а как человек, прошедший путь от "эффективного шпиона с прямыми связями с ЦРУ" до "потенциального политического соперника Зеленского" и "лидера фракции, готовой на мирное урегулирование".
Для западной (и украинской) аудитории позиция Зеленского (и по факту европейцев) хорошо известна: никаких уступок, нужно наращивать военное, политическое и экономическое давление на Россию, которая уже "на грани", и все в таком ключе.
Тем интереснее, что крупное западное СМИ фактически разворачивает совсем другой подход к спасению Украины – и фактически альтернативную политическую программу.
Ключевая цитата Буданова: "Я готов к любому шагу, который положит конец войне. Обе стороны понимают, что им нужно искать решение. Война не может быть вечной".
Издание отмечает следующую логику Буданова:
- продолжение войны несёт риск новых, возможно, критических потерь;
- переговоры могут предотвратить дальнейшее истощение армии, населения и экономики;
- компромисс (даже болезненный) допустим - как способ сохранить государственность.
Нужно отметить, что эту позицию Буданов озвучивал и ранее. Мало того – есть данные, что он согласился занять пост главы Офиса президента Украины именно для того, чтобы иметь возможность участвовать в переговорах с Россией и формировать переговорную позицию страны.
Западные СМИ в феврале этого года открыто зафиксировали раскол украинского руководства на две фракции — "крыло Буданова", выступающее за быстрое соглашение с Россией при участии США, и "крыло Ермака", настроенное максимально жестко, при этом Зеленский описывался как балансирующий между этими фракциями.
Важность фигуры Буданова для американской стороны объясняется следующим: во-первых, к нему в администрации Трампа имеется высокий уровень доверия. Буданов, как известно, проходил подготовку в ЦРУ с 2016 года и имеет личные крепкие связи в разведывательном сообществе США. Американские источники указывают, что в разгар переговоров с Россией Буданов был "одним из немногих украинских чиновников, поддерживавших прямой контакт" с американской стороной параллельно с прежним главой офиса Ермаком, что для ближнего круга Зеленского практически невозможно.
Характерный штрих: 4 сентября новый временный поверенный в делах США на Украине Пол Хьюстон вместо встречи с Зеленским лично встретился с Будановым и публично заявил о "доверии к суверенному и процветающему будущему Украины" и о намерении "укреплять экономические и военные связи".
Нужно понимать, что, несмотря на достаточно высокий личный рейтинг Буданова, совершенно не факт, что американцы рассматривают его как замену Зеленскому: зицпредседателем Фунтом может быть кто угодно, и гораздо важнее, кто физически рулит политикой. Для этой роли Буданов, предпочитающий дергать за ниточки за шторами, подходит идеально.
Что несет в себе настрой Буданова (и американцев) на максимально быстрое заключение мирного соглашения с Россией?
Для этого нужно вспомнить публикацию авторитетного американского мозгового центра Atlantic Council от февраля 2026 года, где утверждается: "Путин знает, что если Украина выживет, он проиграл".
Иными словами, группа прагматиков в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе исходит из того, что критически важно сохранить на Украине "институциональное ядро", идеологическую структуру режима и пусть даже уменьшенную и ослабленную армию, чтобы потом на этой основе восстановиться и дать России реванш – но уже, возможно, под официальным крылом одного из западных военных альянсов.
На это еще 11 июня 2024 года на конференции по восстановлению Украины намекнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Мы обязаны помочь Украине восстать из пепла и стать хозяином своего будущего. Украина должна победить. Путин должен проиграть".
Совсем не зря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в марте 2024 года предложил российскую формулу мира, согласно которой нужно "после признания Украиной поражения и формирования там временного парламента признать, что вся территория страны – это территория России, и принять акт о воссоединении с РФ".
Дать врагу успешно сохранить свою ДНК и возможность возродиться – это замедленная бомба, и мы обязаны иметь это в виду, имея дело с призывающим "к вечному миру" террористом Будановым.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга