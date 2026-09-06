https://ukraina.ru/20260906/dolgozhdannyy-proryv-v-peregovorakh-po-ukraine-mozhet-byt-s-razrushitelnoy-zamedlennoy-bomboy-protiv-1083034098.html

Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России

Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России - 06.09.2026 Украина.ру

Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России

Визит в Москву вашингтонских "миротворцев" в российском инфополе большей частью описывается как некий позитивный момент, который может приблизить завершение украинского конфликта, что по определению хорошо для нашей страны само по себе

2026-09-06T09:18

2026-09-06T09:18

2026-09-06T09:18

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

кирилл буданов*

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Чтобы понять, так ли это, нужно проанализировать, в чьих интересах с украинской стороны поднимается вопрос о скорейшем заключении мирного договора и зачем это этому человеку (людям) надо.Прежде всего есть весьма веское предположение, что это – не Зеленский и не члены его ближнего круга.Важным маркером является то, что параллельно с анонсами визита в Россию Уиткоффа и Кушнера в американской газете The New York Times была опубликована почти программная статья под названием "После жестоких сражений с Россией он хочет проложить Украине путь к миру", которая целиком посвящена нынешнему главе офиса президента Украины – Кириллу Буданову*.Согласно статье, единственным легитимным для украинской аудитории переговорщиком со стороны Украины является именно Буданов - человек с безупречным (для украинцев) боевым прошлым, который поэтому может говорить о мире без подозрения в слабости или "пророссийскости".Главный посыл материала - Буданов становится главным публичным лицом и возможным центром отдельной внутриполитической линии, во многом не совпадающей с "ястребиной" позицией Зеленского.Буданов преподносится не как чья-то ручная креатура, замазанная в коррупции, а как человек, прошедший путь от "эффективного шпиона с прямыми связями с ЦРУ" до "потенциального политического соперника Зеленского" и "лидера фракции, готовой на мирное урегулирование".Для западной (и украинской) аудитории позиция Зеленского (и по факту европейцев) хорошо известна: никаких уступок, нужно наращивать военное, политическое и экономическое давление на Россию, которая уже "на грани", и все в таком ключе.Тем интереснее, что крупное западное СМИ фактически разворачивает совсем другой подход к спасению Украины – и фактически альтернативную политическую программу.Ключевая цитата Буданова: "Я готов к любому шагу, который положит конец войне. Обе стороны понимают, что им нужно искать решение. Война не может быть вечной".Издание отмечает следующую логику Буданова:- продолжение войны несёт риск новых, возможно, критических потерь;- переговоры могут предотвратить дальнейшее истощение армии, населения и экономики;- компромисс (даже болезненный) допустим - как способ сохранить государственность.Нужно отметить, что эту позицию Буданов озвучивал и ранее. Мало того – есть данные, что он согласился занять пост главы Офиса президента Украины именно для того, чтобы иметь возможность участвовать в переговорах с Россией и формировать переговорную позицию страны.Западные СМИ в феврале этого года открыто зафиксировали раскол украинского руководства на две фракции — "крыло Буданова", выступающее за быстрое соглашение с Россией при участии США, и "крыло Ермака", настроенное максимально жестко, при этом Зеленский описывался как балансирующий между этими фракциями.Важность фигуры Буданова для американской стороны объясняется следующим: во-первых, к нему в администрации Трампа имеется высокий уровень доверия. Буданов, как известно, проходил подготовку в ЦРУ с 2016 года и имеет личные крепкие связи в разведывательном сообществе США. Американские источники указывают, что в разгар переговоров с Россией Буданов был "одним из немногих украинских чиновников, поддерживавших прямой контакт" с американской стороной параллельно с прежним главой офиса Ермаком, что для ближнего круга Зеленского практически невозможно.Характерный штрих: 4 сентября новый временный поверенный в делах США на Украине Пол Хьюстон вместо встречи с Зеленским лично встретился с Будановым и публично заявил о "доверии к суверенному и процветающему будущему Украины" и о намерении "укреплять экономические и военные связи".Нужно понимать, что, несмотря на достаточно высокий личный рейтинг Буданова, совершенно не факт, что американцы рассматривают его как замену Зеленскому: зицпредседателем Фунтом может быть кто угодно, и гораздо важнее, кто физически рулит политикой. Для этой роли Буданов, предпочитающий дергать за ниточки за шторами, подходит идеально.Что несет в себе настрой Буданова (и американцев) на максимально быстрое заключение мирного соглашения с Россией?Для этого нужно вспомнить публикацию авторитетного американского мозгового центра Atlantic Council от февраля 2026 года, где утверждается: "Путин знает, что если Украина выживет, он проиграл".Иными словами, группа прагматиков в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе исходит из того, что критически важно сохранить на Украине "институциональное ядро", идеологическую структуру режима и пусть даже уменьшенную и ослабленную армию, чтобы потом на этой основе восстановиться и дать России реванш – но уже, возможно, под официальным крылом одного из западных военных альянсов.На это еще 11 июня 2024 года на конференции по восстановлению Украины намекнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Мы обязаны помочь Украине восстать из пепла и стать хозяином своего будущего. Украина должна победить. Путин должен проиграть".Совсем не зря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в марте 2024 года предложил российскую формулу мира, согласно которой нужно "после признания Украиной поражения и формирования там временного парламента признать, что вся территория страны – это территория России, и принять акт о воссоединении с РФ".Дать врагу успешно сохранить свою ДНК и возможность возродиться – это замедленная бомба, и мы обязаны иметь это в виду, имея дело с призывающим "к вечному миру" террористом Будановым.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260707/operatsiya-prikrytiya-budanov-o-zelenskom-voyne-mire-i-idealnom-buduschem-v-druzhbe-s-rossiey-1081139478.html

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2026

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, кирилл буданов*