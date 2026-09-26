https://ukraina.ru/20260926/istoriya-na-radio-literatura-v-pismakh-olgi-freydenberg-1083403278.html
История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг
История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг - 26.09.2026 Украина.ру
История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты"... Украина.ру, 26.09.2026
2026-09-26T12:00
2026-09-26T12:00
2026-09-26T12:00
история
история
история новороссии
радио
радио "новороссия сегодня"
донецкая народная республика
донбасс
одесса
александр чаленко
наталья курянская
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Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт об уроженке Одессы, филологе-антиковеде Ольге Фрейденберг. Она известна своими филологическими исследованиями, которые называют нередко "палеонтологией" основных литературных и сценических жанров и сюжетов. Однако, большинство её научных трудов долгое время не печатались и известна она стала благодаря публикации переписки с её двоюродным братом – поэтом Борисом Пастернаком.Приятного прослушивания!
донецкая народная республика
донбасс
одесса
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/18/1083403149_0:172:1080:982_1920x0_80_0_0_759a108b193aff23b5fa6c66aea2c825.jpg
История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг
История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг
2026-09-26T12:00
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PT24M28S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт об уроженке Одессы, филологе-антиковеде Ольге Фрейденберг. Она известна своими филологическими исследованиями, которые называют нередко "палеонтологией" основных литературных и сценических жанров и сюжетов. Однако, большинство её научных трудов долгое время не печатались и известна она стала благодаря публикации переписки с её двоюродным братом – поэтом Борисом Пастернаком.
2026-09-26T12:00
true
PT24M28S
История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт об уроженке Одессы, филологе-антиковеде Ольге Фрейденберг. Она известна своими филологическими исследованиями, которые называют нередко "палеонтологией" основных литературных и сценических жанров и сюжетов. Однако, большинство её научных трудов долгое время не печатались и известна она стала благодаря публикации переписки с её двоюродным братом – поэтом Борисом Пастернаком.