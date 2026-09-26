https://ukraina.ru/20260926/istoriya-na-radio-literatura-v-pismakh-olgi-freydenberg-1083403278.html

История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг

История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг - 26.09.2026 Украина.ру

История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг

Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты"... Украина.ру, 26.09.2026

2026-09-26T12:00

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александр чаленко

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Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт об уроженке Одессы, филологе-антиковеде Ольге Фрейденберг. Она известна своими филологическими исследованиями, которые называют нередко "палеонтологией" основных литературных и сценических жанров и сюжетов. Однако, большинство её научных трудов долгое время не печатались и известна она стала благодаря публикации переписки с её двоюродным братом – поэтом Борисом Пастернаком.Приятного прослушивания!

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донбасс

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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