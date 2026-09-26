История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг - 26.09.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260926/istoriya-na-radio-literatura-v-pismakh-olgi-freydenberg-1083403278.html
История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг
История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг - 26.09.2026 Украина.ру
История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты"... Украина.ру, 26.09.2026
2026-09-26T12:00
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история
история
история новороссии
радио
радио "новороссия сегодня"
донецкая народная республика
донбасс
одесса
александр чаленко
наталья курянская
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Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт об уроженке Одессы, филологе-антиковеде Ольге Фрейденберг. Она известна своими филологическими исследованиями, которые называют нередко "палеонтологией" основных литературных и сценических жанров и сюжетов. Однако, большинство её научных трудов долгое время не печатались и известна она стала благодаря публикации переписки с её двоюродным братом – поэтом Борисом Пастернаком.Приятного прослушивания!
донецкая народная республика
донбасс
одесса
Украина.ру
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Новости
ru-RU
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг
История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг
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история, история новороссии, радио, радио "новороссия сегодня", донецкая народная республика, донбасс, одесса, александр чаленко, наталья курянская, украина.ру, общественная палата, литературная газета, филология, поэт, история ссср, видео
История, История, история Новороссии, радио, Радио "Новороссия сегодня", Донецкая Народная Республика, Донбасс, Одесса, Александр Чаленко, Наталья Курянская, Украина.ру, общественная палата, Литературная газета, филология, поэт, история СССР
История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг
Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт об уроженке Одессы, филологе-антиковеде Ольге Фрейденберг. Она известна своими филологическими исследованиями, которые называют нередко "палеонтологией" основных литературных и сценических жанров и сюжетов. Однако, большинство её научных трудов долгое время не печатались и известна она стала благодаря публикации переписки с её двоюродным братом – поэтом Борисом Пастернаком.
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История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг

12:00 26.09.2026
 
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Сегодня публикуем беседу журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с членом Общественной палаты ДНР, собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Донбассе Натальей Курянской. Речь в рубрике "Женщины Новороссии" идёт об уроженке Одессы, филологе-антиковеде Ольге Фрейденберг. Она известна своими филологическими исследованиями, которые называют нередко "палеонтологией" основных литературных и сценических жанров и сюжетов. Однако, большинство её научных трудов долгое время не печатались и известна она стала благодаря публикации переписки с её двоюродным братом – поэтом Борисом Пастернаком.
Приятного прослушивания!
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