https://ukraina.ru/20260926/vecher-v-khutor-zhitomirskiy-gerbariy-patriotichnye-sutenery-ttsk-na-narakh-zrada-ot-fiksikov-1083441923.html

Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков"

Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков" - 26.09.2026 Украина.ру

Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков"

В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком перемывает косточки главным скандалам недели на Украине. Сегодня в... Украина.ру, 26.09.2026

2026-09-26T10:38

2026-09-26T10:38

2026-09-26T10:38

украина

россия

сикорский

кравченко

лариса ницой

видео

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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком перемывает косточки главным скандалам недели на Украине. Сегодня в программе: как польский министр Сикорский планирует воевать с Россией при помощи банки варенья, почему львовские сутенеры получили судебный иммунитет за донаты, и куда из заграничной командировки испарился экс-генпрокурор Кравченко? А также — языковой диагноз казнокрадам от Ларисы Ницой, коварные "Фиксики" в школьных тетрадях и историческая "таблетка памяти" о Виктора Януковича от одного яйца. Это и многое другое — смотрите в видео.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина, россия, сикорский, кравченко, лариса ницой, видео, видео