Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков" - 26.09.2026 Украина.ру
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Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков"
Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков" - 26.09.2026 Украина.ру
Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков"
В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком перемывает косточки главным скандалам недели на Украине. Сегодня в... Украина.ру, 26.09.2026
2026-09-26T10:38
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украина
россия
сикорский
кравченко
лариса ницой
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком перемывает косточки главным скандалам недели на Украине. Сегодня в программе: как польский министр Сикорский планирует воевать с Россией при помощи банки варенья, почему львовские сутенеры получили судебный иммунитет за донаты, и куда из заграничной командировки испарился экс-генпрокурор Кравченко? А также — языковой диагноз казнокрадам от Ларисы Ницой, коварные "Фиксики" в школьных тетрадях и историческая "таблетка памяти" о Виктора Януковича от одного яйца. Это и многое другое — смотрите в видео.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, сикорский, кравченко, лариса ницой, видео, видео
Украина, Россия, Сикорский, Кравченко, Лариса Ницой, Видео

Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков"

10:38 26.09.2026
 
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В новом выпуске передачи "Вечер в хутор" Дарина Боровик без лишней духоты, но с огоньком перемывает косточки главным скандалам недели на Украине. Сегодня в программе: как польский министр Сикорский планирует воевать с Россией при помощи банки варенья, почему львовские сутенеры получили судебный иммунитет за донаты, и куда из заграничной командировки испарился экс-генпрокурор Кравченко?
А также — языковой диагноз казнокрадам от Ларисы Ницой, коварные "Фиксики" в школьных тетрадях и историческая "таблетка памяти" о Виктора Януковича от одного яйца. Это и многое другое — смотрите в видео.
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