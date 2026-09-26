Российская армия ликвидирует три котла, в которые попали ВСУ - 26.09.2026 Украина.ру
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Российская армия ликвидирует три котла, в которые попали ВСУ
Российская армия ликвидирует три котла, в которые попали ВСУ - 26.09.2026 Украина.ру
Российская армия ликвидирует три котла, в которые попали ВСУ
В зоне СВО в настоящий момент образовалось три котла: Волчанский, Ореховский и Добропольский. Какие возможности их ликвидация открывает для российской армии?
2026-09-26T16:32
2026-09-26T16:32
эксклюзив
сво
волчанск
орехов
доброполье
днр
запорожская область
харьковская область
котел
александр чаленко
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Волчанский котел – в Харьковской области, к востоку от города Волчанска. В нём находятся подразделения 159-й и 22-й механизированных бригад ВСУ, а также военнослужащие из 1-го и 15-го пограничных отрядов. По данным Министерства обороны РФ, всего там находились 1700 украинских военнослужащих, из которых ВСУ потеряли 675. В ликвидации окруженных подразделений ВСУ принимают участие бойцы из 11-го и 14-го армейских корпусов.В настоящий момент штурмовые подразделения 14-го корпуса наносят рассекающий котёл удар, освободив сёла Бузово и Хижняково. На ликвидацию котла военные эксперты дают от двух недель до месяца. О том, что для России будет означать ликвидация котла, сказал Владимир Путин: это позволит отодвинуть ВСУ от российской границы на 20 км.Ореховский котел – в Запорожской области. Орехов – это крупный узел обороны ВСУ в 65 км к востоку от Запорожья. С восточной стороны к Орехову примыкает знаменитая многострадальная Малая Токмачка. Село частично пребывает в серой зоне, частично контролируется российской армией. Правда, украинское командование традиционно отрицает российской контроль, как это оно делает, когда речь идет о "медийных" населенных пунктах, к которым привлечено внимание и украинских, и российских, и западных СМИ.Орехов, небольшой городок, примерно 10 кв.км, находится в "огневом мешке" и полностью простреливается нашей артиллерией. До войны в нём проживало 14 тысяч человек. По последним данным украинской стороны, до начала интенсивных боев за город, – примерно 500 человек.Котёл образовался после того, как российские штурмовые подразделения взяли "пригороды": село Червоную Криницу/Красный родник на северо-востоке от Орехова и село Новопавловку – на северо-западе от него. Таким образом перерезаны все дороги, по которым снабжался ореховский гарнизон ВСУ, в частности – трасса Н-08, соединяющая Орехов с Запорожьем.Российские бойцы уже вошли в город и ведут там интенсивные стрелковые бои. Взяты под контроль улицы Мира и Леси Украинки, начались бои за Заводской микрорайон.Значение освобождения Орехова в том, что он открывает дорогу для российской армии на Запорожье с юго-запада.Добропольский котел – в ДНР. О тяжелой и безвыходной ситуации для неонацистского "Азова"*, который обороняется в Доброполье, и значении освобождения города, интернет-издание Украина.ру неоднократно писало.Все логистические пути, по которым снабжался добропольский гарнизон ВСУ взят под контроль российской армией. Её передовые штурмовые подразделения уже вошли в городскую застройку.В окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк "Скала" ("Скеля"). Обороной Доброполья командует бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко, он же командир группировки "Азов"*, в которую входят все вышеперечисленные подразделения.Российские штурмовые группы продвигались с юга – со стороны микрорайона "Железнодорожный", а также с северо-востока – через Анновку.Значение освобождения города в том, что оно позволит российским подразделениям продвигаться на север ДНР, охватывая с западного фланга "пояс крепостей" Краматорско-Славянской городской агломерации, и замкнуть кольцо окружения, соединившись с нашей группировкой, наступающей от Красного Лимана.* - в списке террористических и экстремистских подразделенийЧитайте также статью Александра Чаленко "Азов"* ничего не смог: российская армия окружила важнейший узел обороны ВСУ в Донбассе
https://ukraina.ru/20260917/zaporozhskiy-front-rossiyskaya-armiya-vzyala-orekhov-v-ognevoy-meshok-1083260171.html
волчанск
орехов
доброполье
днр
запорожская область
харьковская область
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, сво, волчанск, орехов, доброполье, днр, запорожская область, харьковская область, котел, александр чаленко
Эксклюзив, СВО, Волчанск, Орехов, Доброполье, ДНР, Запорожская область, Харьковская область, котел, Александр Чаленко

Российская армия ликвидирует три котла, в которые попали ВСУ

16:32 26.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В зоне СВО в настоящий момент образовалось три котла: Волчанский, Ореховский и Добропольский. Какие возможности их ликвидация открывает для российской армии?
Волчанский котел – в Харьковской области, к востоку от города Волчанска. В нём находятся подразделения 159-й и 22-й механизированных бригад ВСУ, а также военнослужащие из 1-го и 15-го пограничных отрядов. По данным Министерства обороны РФ, всего там находились 1700 украинских военнослужащих, из которых ВСУ потеряли 675.
В ликвидации окруженных подразделений ВСУ принимают участие бойцы из 11-го и 14-го армейских корпусов.
В настоящий момент штурмовые подразделения 14-го корпуса наносят рассекающий котёл удар, освободив сёла Бузово и Хижняково. На ликвидацию котла военные эксперты дают от двух недель до месяца.
О том, что для России будет означать ликвидация котла, сказал Владимир Путин: это позволит отодвинуть ВСУ от российской границы на 20 км.
Ореховский котел – в Запорожской области. Орехов – это крупный узел обороны ВСУ в 65 км к востоку от Запорожья. С восточной стороны к Орехову примыкает знаменитая многострадальная Малая Токмачка. Село частично пребывает в серой зоне, частично контролируется российской армией.
Правда, украинское командование традиционно отрицает российской контроль, как это оно делает, когда речь идет о "медийных" населенных пунктах, к которым привлечено внимание и украинских, и российских, и западных СМИ.
Орехов, небольшой городок, примерно 10 кв.км, находится в "огневом мешке" и полностью простреливается нашей артиллерией. До войны в нём проживало 14 тысяч человек. По последним данным украинской стороны, до начала интенсивных боев за город, – примерно 500 человек.
- РИА Новости, 1920, 17.09.2026
17 сентября, 16:25
Запорожский фронт: российская армия взяла Орехов в огневой мешокРоссийская армия продолжает наступление на Запорожском фронте. Еще 14 сентября Министерство обороны РФ заявило о взятии Новоандреевки, населенного пункта на западе от Орехова, превращенного ВСУ в серьезный укрепрайон. Это село стоит прямо на дороге, по которой украинский гарнизон в городе снабжается через Малые Щербаки.
Котёл образовался после того, как российские штурмовые подразделения взяли "пригороды": село Червоную Криницу/Красный родник на северо-востоке от Орехова и село Новопавловку – на северо-западе от него. Таким образом перерезаны все дороги, по которым снабжался ореховский гарнизон ВСУ, в частности – трасса Н-08, соединяющая Орехов с Запорожьем.
Российские бойцы уже вошли в город и ведут там интенсивные стрелковые бои. Взяты под контроль улицы Мира и Леси Украинки, начались бои за Заводской микрорайон.
Значение освобождения Орехова в том, что он открывает дорогу для российской армии на Запорожье с юго-запада.
Добропольский котел – в ДНР. О тяжелой и безвыходной ситуации для неонацистского "Азова"*, который обороняется в Доброполье, и значении освобождения города, интернет-издание Украина.ру неоднократно писало.
Все логистические пути, по которым снабжался добропольский гарнизон ВСУ взят под контроль российской армией. Её передовые штурмовые подразделения уже вошли в городскую застройку.
В окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк "Скала" ("Скеля"). Обороной Доброполья командует бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко, он же командир группировки "Азов"*, в которую входят все вышеперечисленные подразделения.
Российские штурмовые группы продвигались с юга – со стороны микрорайона "Железнодорожный", а также с северо-востока – через Анновку.
Значение освобождения города в том, что оно позволит российским подразделениям продвигаться на север ДНР, охватывая с западного фланга "пояс крепостей" Краматорско-Славянской городской агломерации, и замкнуть кольцо окружения, соединившись с нашей группировкой, наступающей от Красного Лимана.
* - в списке террористических и экстремистских подразделений
Читайте также статью Александра Чаленко "Азов"* ничего не смог: российская армия окружила важнейший узел обороны ВСУ в Донбассе
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